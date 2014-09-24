Реальным ньюйоркцам плевать на моду

В траншеях Нью-Йоркской моды #NYFW. Фото от Мияко Беллизи

Нью-Йоркская неделя моды напоминает инопланетное вторжение богатых, голодных и псевдо-известных. Два раза в год стада озлоблённых дизайнеров, моделей-подростков, и третьеразрядных знаменитостей выступают в поход в своих искусно потёртых костюмчиках и начинают оккупацию баров на крышах и гостиничных холлов Манхэттена. Зрелище, которое стоит примерно стопицот миллионов долларов, выходит гротескным и нелепым, но доминирующим в культурной жизни Нью-Йорка. Эта тема становится предметом буквально тысячи надоедливых сообщений в блогах, инстаграме и в рубрике Стиль газеты Нью-Йорк Таймс. Учитывая это повсеместное помешательство, легко предположить, что любой человек в городе становится страстным зрителем сезонных игор одежды. Но во время моих интервью с людьми возле мэрии Нью-Йорка на прошлой неделе, я встретилась с освежающим невежеством – оказывается, большинству ньюйоркцев наплевать на неделю моды. И, наверное, это хороший знак.

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Питер, переводчик по Восточному округу Нью-Йорка

VICE: Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?

На самом деле, я ничего не знаю о моде. Наверное, стоит узнать больше.

Что такое нормкор и какие дизайнеры создают одежду такого рода?

Нормальная одежда?

Кто такие “Hypebeasts” и что вы думаете о таких людях?

Вы говорите не с тем парнем. Может, это какой-то гипер-зверь?

Во что вы сейчас одеты?

Обычная одежда.

Кристи, работает в сфере продаж на Манхэттене

Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?

Меня мало волнует мода. Я покупаю одежду в секонд хенде.

Что такое “Tumblr Chic” и какие дизайнеры создают такую одежду?

Это имеет отношение к одежде, так? Это какая-то интернет фишка.

Кто такие “Hypebeasts” и что вы думаете о таких людях?

Это те помешанные на кроссовках? Я знала таких ребят в средней школе.

Во что вы сейчас одеты?

Леггинсы. Я купила их в Forever 21. Кофта из магазина, в котором я работаю.

Гилберт, специалист по связям с общественностью в Департаменте образования Нью-Йорка

Кто такой Александр Вонг и чем он занимается?

Никогда не слышал о таком.

Что такое нормкор и какие дизайнеры создают одежду такого рода?

Ну, норма – это стандарт. Может, это стандарт моды? Или какой-то модный дизайн?

Что такое “Hypebeast”?

Может это мода, которая была черезчур разрекламирована?

Кому пришло в голову придумать кожаные штаны для бега?

[Смеется.]

Во что вы сейчас одеты?

Мои брюки были сшиты на заказ в Таиланде пять лет тому. А пиджак простой, не дизайнерский.

Мэтт, студент бизнес школы

Когда я говорю Открытие церемонии какая у вас первая ассоциация?

Олимпиада.

Назвите мне несколько молодых дизайнеров мужской одежды на показах этой недели моды в Нью-Йорке.

Я знаю только старых. Кеннет Коул. Коул Хаан.

Кто такой Александр Вонг и чем он занимается?

Дизайнер? Точно не могу сказать.

Кому пришло в голову придумать кожаные штаны для бега?

Кому-то особо талантливому.

Одежду какого дизайнера вы носите?

Сейчас я одет в костют от Jos. A. Bank.



Джюлина, работает в финансах

Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?

Мне действительно нравится Каролина Эррера и Оскар де ла Рента.

Что такое “Tumblr Chic” и какие дизайнеры создают такую одежду?

Понятия не имею. [Смеется] На самом деле, я не знаю.

Во что вы сейчас одеты?

Ann Taylor. Ничего особенного.

Ян-Питер, владеет бизнесом по поиску работы

Что значит для вас Церемония открытия?

Церемония открытия чего?

Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?

Я ещё не посещал эту неделю моды. Но, может… [проверяет ярлык на куртке] Майкл Корс?

Кто такие “Hypebeasts” и что вы думаете о таких людях?

“Hypebeast”? Я не имею ни малейшего понятия.

Во что вы сейчас одеты?

Хм. Коул Хаан. Что-то итальянское. И какие-то голландские ботинки.

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