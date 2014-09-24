Реальным ньюйоркцам плевать на моду

В траншеях Нью-Йоркской моды #NYFW. Фото от Мияко Беллизи
Нью-Йоркская неделя моды напоминает инопланетное вторжение богатых, голодных и псевдо-известных. Два раза в год стада озлоблённых дизайнеров, моделей-подростков, и третьеразрядных знаменитостей выступают в поход в своих искусно потёртых костюмчиках и начинают оккупацию баров на крышах и гостиничных холлов Манхэттена. Зрелище, которое стоит примерно стопицот миллионов долларов, выходит гротескным и нелепым, но доминирующим в культурной жизни Нью-Йорка. Эта тема становится предметом буквально тысячи надоедливых сообщений в блогах, инстаграме и в рубрике Стиль газеты Нью-Йорк Таймс. Учитывая это повсеместное помешательство, легко предположить, что любой человек в городе становится страстным зрителем сезонных игор одежды. Но во время моих интервью с людьми возле мэрии Нью-Йорка на прошлой неделе, я встретилась с освежающим невежеством – оказывается, большинству ньюйоркцев наплевать на неделю моды. И, наверное, это хороший знак.
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Питер, переводчик по Восточному округу Нью-Йорка
VICE: Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?
На самом деле, я ничего не знаю о моде. Наверное, стоит узнать больше.
Что такое нормкор и какие дизайнеры создают одежду такого рода?
Нормальная одежда?
Кто такие “Hypebeasts” и что вы думаете о таких людях?
Вы говорите не с тем парнем. Может, это какой-то гипер-зверь?
Во что вы сейчас одеты?
Обычная одежда.
Кристи, работает в сфере продаж на Манхэттене
Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?
Меня мало волнует мода. Я покупаю одежду в секонд хенде.
Что такое “Tumblr Chic” и какие дизайнеры создают такую одежду?
Это имеет отношение к одежде, так? Это какая-то интернет фишка.
Кто такие “Hypebeasts” и что вы думаете о таких людях?
Это те помешанные на кроссовках? Я знала таких ребят в средней школе.
Во что вы сейчас одеты?
Леггинсы. Я купила их в Forever 21. Кофта из магазина, в котором я работаю.
Гилберт, специалист по связям с общественностью в Департаменте образования Нью-Йорка
Кто такой Александр Вонг и чем он занимается?
Никогда не слышал о таком.
Что такое нормкор и какие дизайнеры создают одежду такого рода?
Ну, норма – это стандарт. Может, это стандарт моды? Или какой-то модный дизайн?
Что такое “Hypebeast”?
Может это мода, которая была черезчур разрекламирована?
Кому пришло в голову придумать кожаные штаны для бега?
[Смеется.]
Во что вы сейчас одеты?
Мои брюки были сшиты на заказ в Таиланде пять лет тому. А пиджак простой, не дизайнерский.
Мэтт, студент бизнес школы
Когда я говорю Открытие церемонии какая у вас первая ассоциация?
Олимпиада.
Назвите мне несколько молодых дизайнеров мужской одежды на показах этой недели моды в Нью-Йорке.
Я знаю только старых. Кеннет Коул. Коул Хаан.
Кто такой Александр Вонг и чем он занимается?
Дизайнер? Точно не могу сказать.
Кому пришло в голову придумать кожаные штаны для бега?
Кому-то особо талантливому.
Одежду какого дизайнера вы носите?
Сейчас я одет в костют от Jos. A. Bank.
Джюлина, работает в финансах
Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?
Мне действительно нравится Каролина Эррера и Оскар де ла Рента.
Что такое “Tumblr Chic” и какие дизайнеры создают такую одежду?
Понятия не имею. [Смеется] На самом деле, я не знаю.
Во что вы сейчас одеты?
Ann Taylor. Ничего особенного.
Ян-Питер, владеет бизнесом по поиску работы
Что значит для вас Церемония открытия?
Церемония открытия чего?
Чья коллекция стала лучшей на этой неделе моды в Нью-Йорке?
Я ещё не посещал эту неделю моды. Но, может… [проверяет ярлык на куртке] Майкл Корс?
Кто такие “Hypebeasts” и что вы думаете о таких людях?
“Hypebeast”? Я не имею ни малейшего понятия.
Во что вы сейчас одеты?
Хм. Коул Хаан. Что-то итальянское. И какие-то голландские ботинки.
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