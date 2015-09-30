Вот почему Сан-Франциско худший город из всех

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2014 год постепенно становился «Годом Сан-Франциско». СМИ Восточного побережья Америки описывают Сан-Франциско как новый центр инноваций, активного потребления и до смешного абсурдной стоимости аренды. Издание New YorkMagazine отправило кучу журналистов в Бэй-Эриа, чтобы узнать, как вернуть своих сотрудников назад. В статье стоял вопрос: «Сан-Франциско – это Нью-Йорк?» Нет, он намного хуже. Экзистенциальный кризис, связанный с подъёмом Сан-Франциско до высот задницы, являет собой разительный контраст тому, что большинство нормальных людей практически не могут здесь жить.

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Близится закат города, который был магнитом для контр-культуры. Сан-Франциско был задушен, и мы решили обозначить несколько причин смерти.

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Все, кто чего-то стоят, переезжают в Окленд

Сан-Франциско был тем местом, куда вы бы переехали, если были бы слишком странными для Лос-Анджелеса и слишком ленивыми для Нью-Йорка. Это был идеальный город, чтобы заниматься собственной торговлей как ушлый барыга со склонностью к «острому исполнительскому искусству», который надел причудливый шарф. Это было прикольно. Нам такое нравилось.

За каждым углом мог находиться анархистский книжный магазин или чувак, покрытый блеском, в футболке с Губкой Бобом и яростной эрекцией. Где тот Сан-Франциско? За грёбанным мостом, вот где.

Окленд дешевле, чем Сан-Франциско (но не намного), он расположен вблизи культурного центра Беркли, а также туда легко добираться от того, что осталось от СФ поездами БАРТ. Это также промышленная пустошь, полная преступлений и поклонников Рейдеров. Вы можете спросить себя, Что случилось с иконоборческим духом Сан-Франциско? Двумя словами:

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Технари

В Сан-Франциско всегда присутствовал буржуазный элемент, который мы все просто игнорировали. В Ноб-Хилл, Пак-Хайтс и Си-Клиф всегда присутствовало поместное дворянство. Они годами владеют своими домами, любят носить флисовые свитера, владеют настоящей деревянной мебелью, и относятся к тому типу людей, разъезжающих вокруг МакКови Коув на своих яхтах во время игр «Джайантс». Они с другой планеты и не общаются с плебсом. У них свой мир бокалов бренди, флейт шампанского, дегустаций сыра и непонятных европейских автомобилей. Им честно наплевать на то, что вы думаете.

С другой стороны, технари хотят принимать участие в жизни города. Они ходят в те же бары, что и вы. Они едят в тех же ресторанах. Они очень хотят, чтобы их считали «классными», и у них больше денег, чем у вас, а на работу их возит бесплатный корпоративный автобус. Можно сказать, их настойчивые попытки проникнуть в настоящий Сан-Франциско убили настоящий Сан-Франциско. Долорес Парк, когда-то безопасный рай для того, чтобы пить крепкое пиво и курить траву в 14:30 по вторникам, стал теперь самым большим мировым местом для нетворкинга парней, которые носят хаки в спортзал.

В Нью-Йорке люди с Уолл-Стрит знают, что они ничтожества. В Лос-Анджелесе люди слишком тупы, чтобы знать, что они ничтожества. В Сан-Франциско технари думают, что они спасают мир своими чокнутыми схемами под названием «старт-апы». Они, мать твою, хуже всех.

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16-тая улица + Мишн

Пересечение 16й Стрит и Мишн – дом шумной железнодорожной станции «БАРТ стейшн» и поле деятельности банды MS-13 – это то место, где часть антиутопического видения Манхэттена 1970-х до Джулиани наконец-то обрело дом. Помните того сумасшедшего голого чёрного парня, делающего сальто и атакующего пассажиров на станции метро? Это было здесь.

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Собачьи какашки на тротуаре

Эти городские мины повсюду, и они постоянно угрожают вашим нормальным прогулкам по городу, где вас заставляют быть пешеходом. Также у каждого нынче есть собака, а собаки должны где-то какакть.

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Слишком много магазинов принимают только кэш

Не доставайте свою кредитную карточку, чтобы купить сделанный на заказ чехол для iPhone. Оставьте это дерьмо для ETSY. Это Сан-Франциско – дом владельцев небольших магазинов, которые слишком ленивы/ дешёвы, чтобы установить кардридер. «О, мы такие крутые, что не принимаем кредитные карточки! Мы предоставляем это злым банкам!» У меня парализующая никотиновая зависимость, чихать я хотел на ваши принципы.

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Уличные дети Хейт-Эшбери

Помните, мы говорили, что соскучились по «местному колориту» Сан-Франциско? Ну, существует тёмная сторона этого, и она не связана со стоимостью аренды. Вонючие люди со странностями, выпрашивающие деньги и матюкащие всех, кто выглядит слишком «нормальным», никогда не уедут из Сан-Франциско. Парки, автобусные лавочки и водостоки – их дом. Их единственное призвание – испортить вам день. Мы даже перестали ненавидеть хиппи. Мы просто стараемся пройти мимо, а хиппи бывают иногда творческими или интересными. Уличные дети на Хейт-Эшбери не вызывают никаких чувств, кроме презрения. Они ко всем плохо относятся, не стесняются выражать себя. Они настолько гнилые, что если вы дадите им остатки еды из ресторана, нельзя быть уверенным, что они не плюнут этой едой вам в лицо и не нассут вам на ногу



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Рыбацкая пристань

Это дерьмо должно впадать в океан. Легко попасть в туристическую ловушку, но, откровенно говоря, было, наверное, три места в Сан-Франциско, которые не считались туристическими ловушками, и все они переехали в Окленд в 2007 году. Пристань – это где все уличные продавцы зарабатывают 80 000 в год и живут на территории Южного рынка (SOMA). Здесь ужасный воздух потакания своим слабостям, который иллюстрирует, как поездка в Сан-Франциско пахнет вашим собственным пуканием от салата с капустой. Кроме автоматов, которые из одного пенни сделают сувенир, быстрых художников, брелков из осьминогов, громких морских львов и сетей ресторанов, здесь в добавок постоянно холодно, и это в городе где гордятся тем, что тут раздражающе прохладно.

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Алькатрас

Это кем надо быть, чтобы привезти всю свою семью, живущую в провинции, на «фантастический» тур по наиболее безопасной тюрьме, где мега-жестокие мужчины, лишённые всего человеческого, избивают и насилуют друг друга? Намёк: это те же люди, которые выходят из своих машин и говорят фигню, типа: «Я плачу тебе зарплату!», когда их останавливают. Я искренне верю, что если вы по собственной воле едете в Алькатрас, вы бы без угрызений совести владели рабами. С другой стороны, поездка туда на пароме довольно приятна.

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Вождение

Я уверен, что Сан-Франциско был построен как место для катания на дюнах, но стал настоящим городом в 1970х. Я имел неудовольствие водить автомобиль в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Хьюстоне; тем не менее, Сан-Франциско – единственный город на земле, где я бы лучше поджёг свою машину и оставил бы её тлеть посередине улицы с односторонним движением, чем провести ещё два часа, крадучись по куче 50 градусных наклонов в надежде найти место для высадки, чтобы ненадолго остановиться до того, как громко и безнадёжно зарыдать над рулём. Велосипедисты, пешеходы, автобусы и машины с радостью напоминают вам, что это их город, а не ваш, и в том, что если они вас ударят, это ваша вина, потому что вы эко-террорист и надолго нигде не приземляетесь.

Фото пользователяFlickr под никомAndrew Sherman

Общественный транспорт – это недоразумение

Хорошо, мы установили, что вождение в Сан-Франциско бессмысленно и опасно. И всё бы ничего, если бы система общественных перевозок до сих пор не использовала инфраструктуру времён администрации Рейгана. «Муни», городская система перевозок, использует поезда, которые распадаются на части и сходят с рельс из-за неисправных древних накладных проводов. Они также постоянно опаздывают, потому что на каждой линии есть надземный сегмент, который привычно застревает в несговорчивом движении. Вагоны будто сделаны из пластика и будто их нужно толкать, чтобы они двигались. Автобусы не намного лучше, так как они иногда давят машины. Не страшно, правда?

Если вы думаете, что железнодорожное движение компании БАРТ лучше, ну… Людей стреляют на БАРТ и делает это полиция. Сидения сделаны из материала, который годится, чтобы вбирать мочу, рвоту и сперму. Поезда также создают этот глухой свистящий шум под землёй. Не спрашивайте меня, почему. Я не знаю. Звучит так, будто медведь гризли трахает дельфина в нос. БАРТ покупает новые поезда, которые решают все эти проблемы, и они будут курсировать с 2017 года. Конечно, БАРТ также продолжает поднимать стоимость проезда, из-за чего становится всё сложнее и сложнее позволить себе куда-либо поехать, и это делает проживание в Ист-Бэй, а работу в Сан-Франциско ещё менее логичными. Ну что, кажется, что этот автобус Гугл намного лучше, не правда ли?

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