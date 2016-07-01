Специалисты по найму на работу рассказывают нам о худших собеседованиях в своей жизни

Плохие собеседования при приёме на работу всегда кажутся кошмарами в буквальном смысле слова. Вот испытание, к которому вы подготовились, возможно, даже репетировали тот момент, который может оказать реальное влияние на вашу жизнь, перед зеркалом. Однако вы неизбежно обнаруживаете, что заикаетесь и запинаетесь, слишком много потеете или забываете блестящее замечание, которое хотели сделать. Даже если вы на самом деле справляетесь хорошо, «мы вам позвоним» в конце всегда кажется ножом в живот.

Но выше нос, и оставьте свою глубокую ненависть к самому себе на другой раз. Вполне возможно, что даже худшее собеседование в вашей жизни было не так уж ужасно. Может, вы и не поладили с менеджером по найму или показали себя не лучшим образом, рассказывая о том, где видите себя через пять лет, но совершенные катастрофы – это редкость.

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Однако специалисты по найму на работу проходят через кучу этих собеседований, и они повидали всё – в том числе настоящие кошмары. Мы связались с несколькими агентствами по трудоустройству в Нью-Йорке и спросили их, какие из приходивших к ним кандидатов провалились с шумом и треском.

НЕТ

Провожу я собеседование с этим парнем, на котором похоронный костюм (он же – единственный костюм в вашем гардеробе, который на вас велик, и который вы надеваете на каждую официальную встречу). Ещё на нём вязаная шапочка. Спустя пять минут после начала собеседования он осознаёт, что на нём эта шапочка, и поэтому её снимает, но забывает, что к огромному прыщу у него на голове, который он, должно быть, выдавил перед собеседованием, прилип огромный комок туалетной бумаги. Туалетная бумага прилипла к его голове, и он пытается её сорвать, но кровь свернулась и удерживает эту бумажку у него на голове. Я, значит, сижу, офигеваю и давлюсь от смеха. (Я смеюсь, когда ситуация выходит из-под контроля). Наконец он сдаётся, и я продолжаю собеседование с ним, а тем временем у него на голове держится туалетная бумага, залитая кровью. А ещё он в руке комок, который он отковырял во время перерыва. Ну очень неловко.

БОЖЕ, НЕТ

Эта женщина и вовсе запорола собеседование ещё до того, как на него явилась. Мы с ней договорились о встрече. Примерно за полчаса до того, как она должна была явиться, она присылает письмо по электронке: «Вероятно, это прозвучит странно, однако у меня неожиданно сильно заболела черепашка, и мне пришлось здорово помаяться с ветеринаром». Она заявила, что позвонит на следующий день, чтобы обсудить, когда можно будет прийти. Спустя час после своей странной отмены она написала нам опять, сообщив новость: «Не волнуйтесь! Я выгуливаю свою черепашку в парке, чтобы понежиться на солнышке».

ОЙ, ЧЁРТ, НЕТ

Провожу я собеседование с интерактивным дизайнером, и мы обсуждаем его биографию. Всё вроде бы в норме, поэтому мы переходим к следующему шагу, и он достаёт iPad, чтобы показать мне свою ленту. Он нажимает на воспроизведение, и начинается самое настоящее порно с анальным сексом. Парниша жестоко трахает барышню в пятую точку с самыми настоящими кадрами жёсткого анала. Дизайнер говорит только «ой» и нажимает на остановку. Ой, чёрт, нет. Разумеется, мы так и не приняли его на работу.

ДЕВОЧКА, ОТ ВИНТА

Мы проходили последние этапы вместе с женщиной, претендовавшей на должность штатного дизайнера. Выкладываем предложение и заявляем, что последний шаг – это всего лишь проверка биографических данных. На том конце провода – мёртвая тишина, и наконец, эта женщина говорит: «Ну, я должна продолжить и признаться, что не пройду проверку на наличие судимости, потому что застукала своего мужа во время измены и поэтому сожгла этому гаду дом».

ЧЁ-ЧЁ-ЧЁ? НЕТ

Как-то раз один претендент должен был явиться ко мне на собеседование как раз в обеденное время, где-то в 12:30 или час. Невелика важность, мы постоянно так делаем, а люди планируют поесть перед этим или после этого. Но эта самая женщина принесла еду с собой и попыталась её есть во время собеседования. И это не было что-то лёгкое, вроде бутерброда. Не помню, что именно это было, но это было что-то стрёмное. Вроде куриных ножек гриль или чего-то в этом роде. Я, конечно, в шоке, поэтому спрашиваю её, как это, на её взгляд, отражается на её шансах стать сотрудницей одного из наших клиентов. Она ест и между делом говорит: «Знаю, я – ужасна. Я просто знаю свой организм и знала, что если не поем, то у меня мозги отключатся, поэтому решила, что так будет лучше». Лучше не было. Если когда-нибудь окажетесь в этом положении, просто приходите с низким уровнем сахара в крови. Возможно, вы покажетесь несколько тормознутым или неживым, но поверьте мне: мы видали кое-что гораздо худшее. Например, людей, поедающих крылышки или ещё что-то на собеседовании.

О-ОХ, НЕТ

Как-то раз я проводил собеседование с одним парнем, и было попросту заметно, что что-то не так. Было видно, что мысленно он находится в каком-то другом месте. Он просил меня повторять вопросы, голова у него была попросту занята другим. Так продолжалось минут 20, а потом я просто остановился и очень вежливо сказал: «Всё в порядке?» Он тут же заревел. Этим же, блин, утром у него умерла собака. Он думал, что выдержит собеседование. Не выдержал. Я отправил его домой, а затем связался с ним пару недель спустя, чтобы попробовать снова. Он так и не ответил ни на одно моё письмо по электронке.

ЗАРАНЕЕ НЕТ

Трудоустройство – это двустороннее взаимодействие. Оно должно быть взаимовыгодным. Когда люди думают только о себе, они, как я обнаружил, как правило, являются не самыми лучшими претендентами или сотрудниками. Так что, может, я и чувствителен в этом плане, но когда я провожу собеседование с человеком, который спрашивает об отдыхе и зарплате, ещё даже не сев, я знаю, что никуда его не трудоустрою. Иногда они и вовсе посылают тревожные сигналы, предупреждающие о том, что им понадобится очень серьёзная поддержка, ещё до собеседования. Если потенциальный претендент отправляет мне электронные письма с вопросами о том, на какой электричке можно подъехать до нашего здания или где припарковаться по прибытии сюда, мне всегда хочется ответить: «Можете не являться».

НЕТ, ПИКАПЕР

Один парень в открытую клеился ко мне на собеседовании. Было очень неприятно, потому что на самом деле он был очень квалифицированный и очень обаятельный. Мы отлично поладили, и я была рада найти ему работу, что было бы несложно. Однако как раз перед тем, как мы закончили собеседование, он сказал что-то насчёт того, что у меня прекраснейшие глаза, улыбка или ещё что-то. Я поблагодарила и попыталась двигаться дальше, но он просто болтал и болтал об этом. Я положила руку на стол – на всякий случай, вдруг он ещё не видел моего обручального кольца. Не помогло. Он пригласил меня на свидание. Я отказалась. На работу я его не взяла. Уж слишком волновалась за женщин, с которыми ему, возможно, придётся работать. Если он не мог держать себя в руках на собеседовании, то можете себе его представить в неформальном общении после работы?

ПИКАПЕР, НЕТ

Мы действительно дали работу претендентке, которая очень хорошо прошла собеседование, но затем нам практически сразу начал звонить клиент, жалуясь на ужасную продуктивность. Её наняли на работу в маркетинге для модной компании розничной торговли, но она и понятия о нём не имела. Она устраивала себе обеденные перерывы по три часа, опаздывала на работу, рано уходила. За ней начали пристально следить, отмечая каждый раз, когда она сваливала в самоволку, чтобы мы об этом знали. Однажды она не явилась на совещание, которым должна была руководить. Когда мы её уволили, она возмущалась и клялась всеми святыми, что компания лжёт. На следующий день после того, как мы её сняли, у неё хватило наглости вернуться за личными вещами.

ИТОГ: НЕТ

Мы периодически устраиваем ланчи с подбором персонала, на которые приходят некоторые из клиентов, с которыми мы сотрудничаем, и общаются с некоторыми из определённых приглашённых нами претендентов. Обстановка неформальная, и обе стороны испытывают куда меньшее давление. Это, по сути, просто мероприятие для завязывания связей, предназначенное для того, чтобы работодатели узнали о вас и вашем опыте и запомнили ваше имя. Ну, один парень говорит с работодателем, и тут в него кто-то случайно врезается. Тот роняет пиццу начинкой на пол. Поднял, отряхнул и съел. Прямо на глазах у клиента. Мы до сих пор над этим смеёмся. «Никого, кто готов есть пиццу с пола у меня на глазах, ко мне не посылать», – заявил он.