Мы сопровождали детей-беженцев в их первый школьный день

Эта статья была впервые опубликована наVICE Greece.

Дети один за другим спускаются по ступенькам с рюкзаками, которые кажутся больше их самих. Они собираются на завтрак в главном вестибюле гостиницы CityPlaza, стены которого украшены покрашенными вручную картонными табличками с надписями: «Завтра в школу».

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City Plaza– это самоорганизованный жилищный проект для беженцев на площади Виктория в Афинах (Греция). В семиэтажном здании в настоящее время проживают около 400 человек (из них более 180 детей), но раньше здесь была гостиница. Она закрылась несколько лет назад, в начале греческого экономического кризиса. 22 апреля 2016 года местная организация под названием «Инициатива солидарности для экономических и политических беженцев» вместе с десятками беженцев заняла пустое здание к огорчению его владельца. Их цель – обеспечить беженцам, застрявшим в Греции с момента закрытия границ Европы, достойные условия жизни.



Табличка гласит: «Завтра в школу».

Совсем недавно пробило 7 утра и волонтёры, помогающие в самовольно занятом здании, пытаются подготовить всех к школе. Задачка не из простых: им нужно распределить около 50 детей по возрастным группам и без приключений отвести их в местные государственные школы на первый день учёбы.

Большинство волонтёров являются студентами. Чтобы прийти сюда, они проснулись очень рано – и это тогда, когда очень многие из них сдают экзамены, – но все они, по-видимому, очень счастливы и горды, и складывается впечатление, будто они ведут в школу собственных детей.

Для людей CityPlaza сегодняшний день во многом особенный. Благодаря их усилиям и усилиям нескольких местных учителей дети из старой гостиницы могут сегодня начать учиться в школе в отличие от детей, живущих в лагерях для беженцев.

В одном недавнем интервью заместитель министра образования, Сия Анагностопулу, пообещала, что «дети дошкольного возраста будут получать образование в лагерях. Ученики младшей и средней школы будут переведены в близлежащие школы – сначала в подготовительные классы». Но, этого ещё не произошло.

Элени волонтёрствует в самовольно занятом здании с первого дня. «Для нас происходящее также важно в политическом смысле. Мы боролись за это, и мы продолжим бороться, – говорит она мне. – Наш эксперимент является частью общих усилий по созданию общества, принимающего беженцев. Посещение школ детьми-беженцами здесь – это первый шаг к интеграции. Хотя государству и не удалось сделать то же самое для детей, живущих в лагерях, дети из CityPlaza и некоторых других мест могут сегодня отправиться в школу. Это должно лишь показать, что, когда чего-то хочешь, нужно очень постараться, чтобы это заполучить. В жизни ничего просто так не даётся».

«Мы работали над этим днём с июня, – добавляет Элени. – В CityPlaza есть группа учителей, которые вместе с Обществом Аристотеля (местным клубом учителей) всё лето работали над регистрацией и записью детей. Все учебники, рюкзаки и прочие принадлежности были предоставлены бесплатно».

Дальше она заявляет: «Большинство родителей в восторге. Некоторые даже пошли регистрировать детей в школах без нашей помощи. По-видимому, беспокоит их только языковой барьер, а также то, что Греция, возможно, не станет для них постоянным домом. Тем не менее, мы все знаем, насколько важна школа для социализации и психологического роста детей, даже если они в итоге уезжают из страны».

Она также объясняет, что они постарались зарегистрировать как можно больше детей. Пока что ни в одну школу не приняли только детей старшего школьного возраста. «Мы подали заявления на пятерых детей, однако директор местной старшей школы не стал их регистрировать, потому что у них нет документов об окончании начальной школы на родине. Существует процесс получения диплома, либо через UNHCR, либо через Совет Греции по делам беженцев, но у нас не было возможности этим заняться, потому что эти дети попали в CityPlaza совсем недавно».

Я общаюсь с Дианой Гаране, которая была одной из учителей, боровшихся за право детей-беженцев ходить в школу. Она говорит, что «учителя являются частью большого движения за солидарность с беженцами, развернувшегося в прошлом году. Мы боремся за то, чтобы беженцев и их детей принимали, за то, чтобы границы и города оставались открытыми, в то же время противостоя экономии, которая насаждается государством и которая разрушает систему государственного образования».

Однако, по словам Гаране, отдельных действий недостаточно. «Для интеграции всех детей-беженцев в государственные школы нужен массовый приём на работу педагогов. Занятия не могут проводиться в лагерях для беженцев или проводиться сотрудниками НКО. Дети детсадовского возраста должны получать официальное образование, а в средних школах нужно создавать подготовительные классы», – говорит она.

Из всех детей в здании моё внимание привлекает малыш из Афганистана. Он наверняка меньше всех остальных детей, которые сегодня идут в садик. С ним также мать и две старших сестры.

Я решаю последовать до школы за его группой, в которой восемь детей, несколько матерей и трое волонтёров. Мы опаздываем в школу на десять минут. Дети бегут во двор, указывая на элементы своего нового окружения, между тем как волонтёры получают указания от учителей.

Я спрашиваю директора школы, Димитриса Критикоса, как он планирует интегрировать детей. «Важно, чтобы их по-прежнему было немного. На данный момент они просто будут присутствовать на занятиях, но мы также планируем отдельно давать им уроки греческого. Кроме того, будет создан один отдельный класс для поддержки учителей, которые уже есть в нашей школе».

Я спрашиваю его, обеспечило ли Министерство образования подготовительный класс для детей-беженцев. «На данный момент нет, к нам не направляли никаких сотрудников. Наши собственные сотрудники будут преподавать на общественных началах по несколько часов – ровно столько времени, сколько может пожертвовать каждый из нас. Впрочем, нам хотелось бы иметь возможность нанять ещё хотя бы одного учителя».

Перед уходом из детского сада я спрашиваю, не было ли какой-либо отрицательной со стороны местных родителей. «Никакой отрицательной обратной связи мы пока не получали. И не забывайте, что это школа в центре города», – отвечает он.

Мариос Строфалис – председатель родительского комитета 51-й начальной школы в Афинах. Он подтверждает, что в этом районе, в отличие от некоторых других частей страны, никаких отрицательных реакций не было.

«Эта школа – мультикультурная, очень многие ученики и так из иммигрантской среды. Все родители, как греки, так и не греки, волнуются об одном – о здоровье. Многие из них спрашивали меня, прошли ли дети медицинский осмотр, а они его прошли. В любом случае мы должны постараться сохранять спокойствие. Когда дело касается детей, можно сделать лишь одно – раскрыть объятия и одарить их любовью и добротой».

Далее Строфалис касается вопроса своевременного изучения детьми-беженцами греческого языка: «Единственной проблемой, которая в целом наблюдается в данной школе и других мультикультурных школах, является то, что некоторым ученикам трудно с языком. Естественно, когда ребёнок заходит в класс, не зная ни слова, он оказывается маргинализирован, и это проблема.

Что в данном случае должно сделать государство? Создать курсы по интеграции. К несчастью, в Греции этого не происходит. Проблема не в детях. Проблема в государстве. Если государство не наймёт больше учителей, все наши усилия пойдут прахом».

Мы оставляем новых детсадовцев в школе и возвращаемся в CityPlaza, где царит праздничное настроение. Анастасия, студентка-третьекурсница, изучающая государственное право, говорит мне, что «для людей CityPlaza это была вторая битва, которую мы выиграли. Нашей первой целью было занять здание, а второй – позаботиться о том, чтобы дети пошли в школу. Теперь мы можем обеспечить этим детям некий распорядок, и это огромное достижение. Следующая цель – приучить родителей к этому распорядку, а также к местной культуре».

Разумеется, новый распорядок создаст новые потребности, в связи с чем в здании требуются новые волонтёры. «Нам нужны люди для организации занятий во второй половине дня, чтобы помогать детям после школы, – говорит Элени. – А для детсадовцев нам нужны бутылочки для волы и пластмассовые ланчбоксы, которые можно ставить в микроволновку».

Если вы хотите помочь, обратитесь в CityPlaza через еёстраницу на Facebook.