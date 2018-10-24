Рейтинг фильмов Диснея: от наименее до наиболее разрушающих детство

Фильмы Диснея (и в какой-то мере, Pixar) были основополагающими в жизни многих из нас. Эти фильмы служат нескольким целям: они учат урокам морали, пробуждать навязчивые идеи, подогревающие капитализм, и, конечно, показать нам ужасы мира. Они общая ниточка, параллель, которая прослеживается в воспитании многих из нас.

Хотя фильмы Диснея, возможно, со временем стали менее тёмными, понятно, что некоторые из нас всё ещё находятся под влиянием тех картин, которые мы не можем забыть.

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Итак, мы составили рейтинг анимационных фильмом Диснея и Pixar от наименее до наиболее разрушающих детство, чтобы придать этому всему смысл. Рейтинг «разрушающих детство» берёт во внимание несколько факторов, в том числе, сцены, которые остаются в нашей памяти, случаи смерти и мучительные сюжеты.

Перед тем, как мы начнём, вот несколько основных правил нашей методологии: мы брали во внимание только полнометражные анимационные фильмы Диснея с театральным релизом, поэтому мы просим прощения у тех, кто смотрел их видео-работы в 90-х. Мы также решили добавить в список Pixar, хотя студия Диснея купила их в 2006 году, но Pixar снимал детские фильмы на протяжении последних 20-ти лет. В конце концов, это абсолютно ненаучный рейтинг.

Осторожно спойлеры!

67. «Несговорчивый дракон» (1941), «Фантазия» (1940), «Салют, друзья!» (1942), «Воздушная мощь — путь к победе» (1943), «Три кабальеро» (1944), «Сыграй мою музыку» (1946), «Песня юга» (1946), «Весёлые и беззаботные» (1947), «Время мелодий» (1948), «Приключения Икабода и мистера Тоада» (1949)

Единицы из ещё живущих людей видели эти фильмы, поэтому они все на этом месте.

https://youtu.be/-cQ2Y2vG5R0

66. « Хороший динозавр» (2015)

В наше время мы смотрели «Землю до начала времён». Фильм стал причиной слёз наивных детей, которым ещё предстояло узнать ужасы предстоящей жизни. (Кроме того, знаете ли вы трагическую историю, связанную с голосом Даки? Давайте, поищите, если хотите, чтобы ваше детство разрушилось ещё больше). Современные дети, по-видимому, смотрят полезные неразрушающие детство фильмы о динозаврах. Нам не понять.

65. «Ральф» (2012)

Ага, большой страшный монстр спускается в аркаду, но эту историю не сравнить с остальными в этом списке.

64. «Меч в камне» (1963)

Маленький мальчик по имени Артур, который решает стать оруженосцем, получает невероятную возможность учиться у волшебника Мерлина. Его не просто обучает классный и странный волшебник, он ещё и становится королём Англии, когда совершает невозможное: вытягивает меч из камня. Фильм не разрушает детство в том случае, если ребёнок, который его смотрит, думает, что ему представится такая же хорошая сделка в жизни.

63. «Рататуй» (2007)

Как может крыса, мечтающая стать шеф-поваром в Париже, разрушать детство? Реми не просто бросает вызов трудностям, он превосходит ожидания семьи и общества, став частью кулинарного мира. Быть крысой в таком мире, ясное дело, не всегда приятно – это всё равно что убегать по французскому ресторану от злого шефа, попасть в банку и поставить свою жизнь под угрозу, приготовив суп, который одобрит критик.

62. «Приключения Винни» (1977) и «Винни Пух» (2011)

Винни Пух не разрушает детство, он его делает. Там каждый герой является воплощением депрессии, которую дети, смотрящие фильм, скорее всего, не осознают до определённого момента в жизни. Серьёзно, теория, окружающая Кристофера Робина, умственная болезнь и его друзья-зверушки – это всё очень странно. Предлагаем об этом не думать, если вы не хотите разрушить чистоту вашего детства.

61. «Фантазия» 2000 (2000)

Честно, это даже отдалённо не напоминает ничего из разрушающего детство, если не говорить о типичных диснеевских темах о жизни и смерти. Хотя это довольно напряжённый фильм с потрясающей музыкой.

60. «Суперсемейка 2» (2018)

«Суперсемейка 2» – один из лучших сиквелов (наряду с «Крёстным отцом 2» и «Шреком 2»). Этот фильм основывается на всём, что мы любили в предшествующем фильме, а именно Джек-Джеке, изображающем сражение, в котором ребёнок использует свою обнаруженную суперсилу, чтобы отбиться от енота на заднем дворе дома своей семьи. Не берём во внимание детские битвы; фильм также показывает сильных женщин – главной героине и её сопернице, что является хорошим (важным) изменением. Этот фильм напоминает субботние фильмы прошлых лет, например, Джонни Квест, но в нём намного меньше проблем (помните Хаджи? Ай.)

59. «Моана» (2016)

Эпическая история приключений, полубогах и чистой женской крутизне. Моана отправляется на поиски древности и по пути находит себя. Намного круче, чем путешествовать с рюкзаком по Европе.

58. «Лило и Стич» (2002)

Стич – невероятно милый и странный, если вы не боитесь пришельцев и беглецов. Это очень согревающая душу история о маленькой девочке, которая учит пришельца заботиться о других. Это может дать ребёнку нереалистичные ожидания, потому что невозможно изменить всех, как бы вы ни старались.

57. «Планета сокровищ» (2002)

Фильм не получил должного внимания, которое он заслуживает. Это сказка об эпическом космическом приключении, основанная на романе «Остров сокровищ». Пираты там грубые, но вряд ли люди помнят его настолько, чтобы он их разрушил.

56. «Робин Гуд» (1973)

Диснеевская адаптация классической сказки о незаконном воровстве у богатых и раздаче бедным, наверняка, не так ярко вам запомнилась, как живое действие (в этом году выйдет ещё один фильм). Это анимационная версия, человекоподобная лиса борется с правлением льва, Принца Джона, когда тот пытается установить налог для бедных и будет садить в тюрьму тех, кто не сможет платить. Там не так много событий, насилия, тюрьмы, но зло в виде больших налогов, скорее всего, будет непонятым ребёнку, что сведёт к минимуму эффекты, разрушающие детство.

55. «Мулан» (1998)

Всё, что касается Мулан, приносит удовлетворение. Во-первых, она крутая героиня, олицетворяющая мужчину-солдата, во имя спасения своего народа. У неё есть друг дракон, конкурирующий с Алладином с точки зрения весёлости. И саундтрек «Сделаю из тебя мужчину» – что-то надо ещё говорить? Это не разрушает детство, это вдохновляет.

54. «История игрушек 2» (1999)

В целом, безобидно, по сравнению с третей частью «Истории игрушек». Но если вы не заплачете во время сцены, когда Джесси поёт песню «Она меня не любит», у вас нет сердца.

53. «Храбрая сердцем» (2012)

Это очень красивый фильм, действие происходит в Шотландии, а Мерида вдохновляет. Конечно, там есть проклятие и ужасающая сцена с нападающим медведем, но всё-таки «Храбрая сердцем» показывает, насколько важна храбрость. Правда, там присутствует немного фальшивый шотландский акцент, и это плохо.

52. «Корпорация монстров» (2001)

Фильм буквально разрушает классический детский страх о монстре под кроватью. Человеческие эмоции и комическое облегчение, присущие этому распространённому ужасу, наверняка снимут напряжение у некоторых детей. Узнать, что дети, на самом деле, токсичны для монстров – это настоящий антидот для детей, которые боятся того, что находится под кроватью. Неразрушаетдетство.

51. « Университет монстров » (2013)

Университет монстров рассказывает предысторию дружбы Майка и Салли, которая не всегда была такой, как в настоящем фильме. Оказывается, что нужно иметь университетскую степень, чтобы стать монстром, и в школе монстров есть даже братства. Кто хочет жить в таком мире?

50. «Тачки» (2006), «Тачки 2» (2011), «Тачки 3» (2017)

Персонифицированные автомобили, даже если они переживают жесточайшие аварии, не могут быть такими же страшными, как фильмы о людях и человекоподобных животных. Машины – не люди и не животные, чтобы взбудоражить подобно многим из нашего списка, поэтому оставим эти три фильма вместе.

49. «Не бей копытом» (2004)

Этот фильм начинается с уведомления о выселении! Это очень пугает, но, скорее всего, пройдёт мимо ушей большинства детей. Тем не менее, после уведомления, несколько коров требуют выкуп за вора, хотевшего похитить корову. В целом, это призывает быть бдительным, чтобы получить то, что вам нужно (деньги), поэтому это можно считать разрушающим детство.

48. «Оливер и компания» (1988)

Как и Оливер Твист, брошенный оранжевый котёнок по имени Оливер присоединяется к криминальной банде уличных псов в Нью-Йорке. Противостояния реальности стать бездомным, о которой однажды узнает каждый ребёнок, и постоянной борьбы за выживание, будет достаточно, чтобы у детей возникла масса вопросов к своим родителям, когда и если они поймут, что не только животные проходят через такое.

47. «В поисках Дори» (2016)

Хороший фильм, но не такой хороший, как его предшественник, «В поисках Дори» покоряет ваше сердце сильным месседжем о семье и поиске дороги домой. Но знаете, что покоряет ещё больше? Мысль о том, как люди ведут себя с рыбой и всеми, кто живёт в море. Та ещё хрень. Там даже есть сцена, когда китовая акула врезается в стену своей клетки и разбивает себе нос, что действительно случается с настоящими акулами и по-настоящему их убивает. Виделикогда-либочёрнуюрыбу? Чувак..! Люди – это мусор.

46. «Принцесса и лягушка» (2009)

Тиана пытается идти за мечтой иметь свой ресторан, но ей встречается лягушка, в которую превратился человек, и Тиана верит, что это принцесса, поэтому она целует её и тоже превращает в лягушку. Если не учитывать ограниченность запаса времени, в течение которого Тиана должна определить, как им снова стать людьми до того, как станет слишком поздно (это основывается на сказке Братьев Гримм), то фильм стоит далеко в рейтинге, и у него счастливый конец.

45. «Похождения императора» (2000)

Кокетство и эгоизм могут превратить вас в ламу. Всегда актуальный урок.

44. «Братец медвежонок» (2003)

Если вы такие же, как мы, то, наверное, не помните этот фильм. Очевидно, действие происходит на севере, и вот в какой последовательности: чувак по имени Кенай затаил злобу на медведей, после того как медведь убил его брата. Он убивает этого медведя и сам превращается в медведя. Брат Кеная хочет его убить, пока Кенай пребывает в образе медведя, не понимая, что произошло. Возможное братоубийство пугает, а сцена, описанная выше, печальна.

43. «Вольт» (2008)

Честно говоря, это депрессивная история. Она о популярной на ТВ собаке, которая отправляется на поиски своего хозяина. У неё случаются помрачнения сознания и ей кажется, что она обладает волшебными способностями в связи с тем, что она снимается на ТВ. Она находим себя в Нью-Йорке, куда её случайно перевозят.

42. «Холодное сердце» (2013)

Фильм тревожный из-за умерших родителей, а также из-за того, что дети, посмотревшие его, начинают требовать игрушки, дни рождения и одежду в стиле Эльмы. Ну и что это за капиталистический контроль над разумом?

41. «В гости к Робинсонам» (2007)

Этот научно-фантастический мультфильм о путешествии во времени, которое начинается в приюте. Главный герой по имени Льюис – ранний ребёнок-изобретатель. Грустная сторона: он работает над каким-то изобретением, которое поможет ему откопать в памяти образ матери, которая от него отказалась. Это нагоняет депрессию, особенно, если у ребёнка, который это смотрит, нет одного или обоих родителей.

40. «Зоотопия» (2016)

Знаменитый пушистый фильм. Но несмотря на то, что фильм классный, потому что в нём есть множество животных из Ноева ковчега, он в основном о полиции. Фильм рассказывает о главном герое – кролике по имени Джуди Хоппс, которая становится копом. Без комментариев.

39. «Тарзан» (1999)

Любой детский фильм, в котором преобладают колониальные темы, вредный по определению. Но здесь хотя бы присутствует перемена гендерных ролей, что не типично для диснеевских фильмов этой эпохи: женщина (Джейн, которая является частью британской экспедиции), забирает Тарзана из его жизни, когда тот понимает, что она человек, и он тоже. Но крутой саундтрек Фила Коллинса рулит.

38. «Головоломка» (2015)

Когда Бинго Бонго жертвует собой в небытие, каждый взрослый в комнате заплачет, подумав о том, как они потеряли свою детскую невинность, и как они, должно быть, разочаровали ребёнка внутри себя. Учитывая это, фильм намного хуже для взрослых, и учитывая, что ему всего три года, он теряет балы, потому что многие зрители слишком молоды, чтобы понять, что фильм – полная херня.

37. «Цыплёнок Цыпа» (2005)

Цыплёнок Цыпа должен спасти свой город от вторжения чёртовых инопланетян, ему никто не верит, над ним издеваются в школе. Там также есть сцена с игрой в вышибалы, когда учитель физкультуры делит класс на «популярные» и «непопулярные» команды – это разрушает детство, потому что это так знакомо.

36. «Геркулес» (1997)

В зависимости от того, как вы на это посмотрите, но необходимость бороться с кучей ужасных монстров – это небольшая цена за бессмертие. Тем не менее, разлучиться с семьёй из-за прожорливого злодея, не так уж и хорошо.

35. «Рапунцель: запутанная история» (2010)

Диснеевская версия этой истории основывается на классической немецкой сказке, поэтому, ясное дело, она будет немного тревожной. Конечно, девушка не должна проводить столько лет в заточении в башне только потому, что у неё есть сила, которую она никогда не просила.

34. «История игрушек» (1995)

Эмоциональные эффекты оригинала не могут сравниться с повсеместным разрушением, которое оставили трое в этих сериях. Но этот малыш Сид – социопат и он мучает свои игрушки, в том числе ужасного механического паука с головой ребёнка. Ну его нафиг.

33. «Книга джунглей» (1967)

В фильме есть тигр, который ЕСТЬ ЛЮДЕЙ, и он хочет съесть главного героя! Окружающие джунгли итак пугают, но присутствие поющего умного медведя по имени Балу немного успокаивает. Но немного травмирует, что Маугли в конечном итоге решает вернуться к человеческой жизни.

32. «Чёрный котёл» (1985)

Этот диснеевский фильм известен из-за низких кассовых сборов. Фильм, который часто обвиняют в том, что он скучный, не может приравниваться к разрушающим детство, поэтому он находится так низко в рейтинге. Но всё-таки он жуткий, особенно тот демонический скелет, Рогатый король. Из-за него могут сниться кошмары. Главный герой Таран несколько раз почти умирает, а его друзей животных пытают!

31. «Коты аристократы» (1970)

Котят накачивают наркотиками и выгоняют, чтобы какой-то чувак мог получить состояние мёртвой оперной певицы, которая каким-то образом оставила всё своему коту.

30. «Атлантида: затерянная империя» (2001)

Разрушает детство, в основном потому что заставляет детей хотеть отправится в место, в которое они никогда не доберутся, и которое, возможно, даже не существует.

29. «Леди и Бродяга» (1955)

Кокер спаниель живёт в роскоши, пока её хозяева не решают родить ребёнка. Она становится бездомной, в конечно итоге, питаясь спагетти с другим бездомным (Трамп) в одной из, возможно, наиболее ярких романтических сцен из всех анимационных фильмов. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, сиамские коты коварные и жуткие, и даже, может быть, немного расисты. Ещё в фильме по-настоящему осуждают шлюх. 50-е, чувак.

28. «Питер Пен» (1953)

Этот фильм напрягает тем, что заставляет детей осознать, что быть взрослым – не так уж и круто. И ещё он делает нормальным тот факт, что странный мальчик приходит к вам в спальню ночью.

27. Алладин (1992)

«Алладина» очень любят, но хочу пожелать вам удачи, если вы хоть немного страдаете клаустрофобией. Из Пещеры чудес, тающей с Алладином внутри, до Принцессы Жасмин, которая застряла в гигантских песчаных часах, до джина, который буквально живёт в крохотной лампе, там столько напряжённых моментов, в которых наши герои близки к тому, чтобы их задушили или они задохнулись. Будучи молодой темнокожей девочкой, одержимой Диснеем, это было самым близким, что я могла себе представить. Но я всё ещё жду Южно-Азиатскою принцессу.

26. «101 далматинец» (1961)

Невозможно стереть из памяти злодейку Круеллу ДеВилль, которая ворует щенков. Что может быть ужаснее для детей, чем человек, одержимый идей использовать шерсть новорождённых щенков для моды?

https://youtu.be/8UQg4zb9dsA

25. «Великий мышиный сыщик» (1986)

Это фильм о краже детей. Становится немного легче от того, что герои – мыши, а не люди. Когда летучая мышь похищает мастера игрушек на дне рождения его дочери, мышь-детектив приходит на помощь. Садистская, жирная, опасна крыса-преступник по имени Ратиган (которая, к слову, не любит, чтобы её называли крысой) стоит за похищением, и, ясное дело, напугает детей.

24. «Спасатели» (1977)

Ещё один детский фильм с похищением! На этот раз, похищают маленькую девочку по имени Пенни, и сообщение с мольбой о помощи доходит до Общества спасения, расположенного в подвале ООН и находящегося под управлением мыши. Похищение Пенни имеет странную и ужасающую причину: владелец ломбарда по имени Мадам Медуза похитила её и заставила отправиться на поиск самого большого в мире бриллианта в тёмной опасной пиратской пещере. Ещё один разрушающий детство фактор: питомцы владельца ломбарда – аллигаторы.

23. «Спасатели в Австралии» (1990)

ЕЩЁ ОДИН фильм о похищении детей. На этот раз жертва – мальчик из Австралии по имени Коди, который просто пытался спасти попавшего в капкан гигантского золотого орла. Но его забирает ужасный браконьер Персиваль МакЛич, который хочет заполучить орлов, находящихся на грани исчезновения. Снова-таки, должна прийти мышь, которая спасёт и Коди, и орла от злодея, который пугает ещё больше, чем оригинал.

22. «Приключения Флика» (1998)

В целом, этот детский фильм о нехватке еды и войне. Кузнечики до сих пор преследуют меня, хоть фильм мне и понравился. Пока мы здесь, я просто хочу сказать – нафиг «Муравья Антца», который точно не такой прикольный, как «Приключения Флика», и который вышел в том же году. Миру мир.

https://www.youtube.com/watch?v=1DIiBzHn-Ps

21. «Город героев» (2014)

Я могу вас отправить к офигенно страшной сцене в клипе выше?

20. «Золушка» (1950)

Никакая история о сиротстве, ограничениях и принудительной работе не должна быть среди разрушающих детство. Этот фильм точно обеспечил приёмным семьям плохую репутацию и дал детям фальшивую идею, что фея может помочь их проблемам исчезнуть.

19. «В поисках Немо» (2003)

Потеряться (и быть похищенным) – это один из самых больших детских страхов, поэтому этот попадает в точку. Тоже разрушает детство, потому что постоянно заставляет детей думать, что всех рыб-клоунов зовут «Немо», а рыб-докторов «Дори».

18. «Спящая красавица» (1959)

К вашему сведению: вы не можете согласиться, если вы находитесь в глубоком сне, вызванном проклятием.

17. «Белоснежка и семь гномов» (1937)

Молодая женщина должна идти по лесу одна, она поддаётся соблазну съесть ядовитое яблоко, и вся её компания – это странные маленькие человечки и животные. Напряжённые отношения Белоснежки и её мачехи также знакомят ребёнка с токсическими семейными отношениями и ревностью – разрушает детство, но является необходимым.

16. «Валл-и» (2007)

Будущее пугает, оно полно мусора, и Валл-и вам это покажет. И хотя в фильме почти нет разговоров, он может заставить плакать взрослых. Валл-и перезагружают, он не помнит своих любимых после того, как рисковал жизнью, чтобы спасти Землю, это разбивает сердце.

15. «Покахонтас» (1995)

Этот фильм должен стоять в рейтинге довольно высоко из-за исторических неточностей и расизма. Беспокоит то, что он учит американских детей совершенно неправильно понимать историю Соединённых Штатов, связанную с коренными народами, превратив на самом-то деле дурацкую историю с похищением в роман. Будто бы государственная система образования использует значение Дня благодарения в обучении американских детей как ещё одно приложение для промывки мозгов. Вот такая херня.

https://youtu.be/-alv5ybolFE

14. «Динозавр» (2000)



Братец, сцена с метеоритами! Ни один ребёнок не хочет видеть, чтобы мир был полностью уничтожен, даже если это ради человечества.

13. «Лис и пёс» (1981)

Ещё один фильм Диснея со смертью родителей. Если не считать то, что лисёнок теряет свою маму, эта история довольно нормальна и состоит из не такого уж и ужасного морального урока: дружба с теми, кто отличается от вас, может быть трудной, но плодотворной. Тем не менее, она имеет разрушительный конец – наши главные персонажи будут, скорее всего, навсегда разлучены, а фильм заканчивается тем, что Коппер мечтает о том дне, когда он встретит Тода. «Мы всегда будем друзьями», – говорит мечтающий Том. Вот как, ребятки, мы узнаем, что такое горькая радость.

12. «Суперсемейка» (2004)

Чувак, который хотел уравнять игровое поле, дав всем суперсилу, плохой, и за веру в равенство его убивают, после того, как он влетает в турбину самолёта. Это ужасно! Мы даже видим, как его засасывает, напуганного и пытающегося вырваться из когтей смерти. Благодаря «Суперсемейке» мы знаем, как выглядят анимированные глаза человека, который знает, что он умрёт мучительной смертью. Ну и плюс ко всему, главные герои переживают кризис среднего возраста, а их брак разваливается. Веселуха!

11. «Тайна Коко»

Этот фильм от Pixar, вышедший в 2017 году, известен тем, что заставляется плакать взрослых (и, конечно же, детей тоже). Этот фильм сорвал крышу мне и всем моим знакомым, которые его смотрели. Парень по имени Мигель идёт в царство мёртвых во время DíaDeLosMuertosпосле того, как он неправильно понял свои корни. Он уверен, что его дедушка был известным музыкантом, но когда он попадает в загробную жизнь, он понимает, что ошибался. Реальность намного темнее – его настоящий дедушка писал популярные песни, за которые он не получил признания, и его убил его же «друг», который украл его музыку.

10. «Вверх» (2009)

Фильм запомнился тем, что он разрушает эмоционально взрослых даже больше, чем детей, и за эту ненормальность его можно поставить высоко на шкале. Есть кто-то, кто сразу не вспомнит, что плакал, когда смотрел на этот портрет любви и моральности? Наблюдать за пожилым мужчиной и его женой, которые хотят осуществить давнюю мечту посетить Райский водопад, но видеть, что жена заболела и умерла – это невероятно расстраивает.

9. «Алиса в Стране чудес» (1951)

Возможно, в то время вы не знали, но фильм был трудным кислотным путешествием. Психоделики не для всех, особенно не для маленьких детей, которых пугают курящие гусеницы и повторяющиеся угрозы отрубить голову. Этот фильм может либо травмировать ребёнка, либо запутать его так, что позже они решат почитать книгу, чтобы уловить смысл того, что не понял, будучи ребёнком.

8. «Горбун из Нотр-Дама» (1996)

Жизнь Квазимодо – это одна сплошная травма. Его чуть не убили, когда он был ребёнком, а потом он живёт большую часть жизни как неоплачиваемый социально изолированный звонарь в соборе с чокнутым религиозным чуваком, который является его боссом, и дружит с персонифицированными горгульями. Это всё такая хрень. Всё заканчивается тем, что в городе он встречает цыганку по имени Эсмеральда и защищает её от жестокого мужчины, который попытался его утопить и убедить в том, что он «монстр» в связи с его внешним видом.

7. «История игрушек 3» (2010)

В «Истории игрушек» есть такая ужасающая сцена, которую называют «Топкой». В ней все ваши персонажи чуть не умирают мучительной смертью. Также конец супер-печальный и он даже взорвал YouTubeроликами, на которых люди плачут, поэтому как можно не поставить его в рейтинге повыше?

6. «Русалочка» (1989)

Фильм об океане с участием русалок и очеловеченных морских существах умиляют многих детей женского пола, и именно это делает фильм хреновым и проблемным. Мы действительно должны думать, будто это нормально, что 16-летняя девушка заключит тёмную сделку с морской колдуньей, чтобы продать свои таланты (красивый голос), чтобы быть с мужчиной? Честно, любой фильм Диснея, который возводит женитьбу на такой пьедестал, заслуживает того, чтобы считаться меняющим детство, но этот один из худших.

5. «Красавица и чудовище» (1991)

ОК, это один из самых лучших диснеевских фильмов всех времён. С учётом вышесказанного, зверь был очень ужасным первую половину фильма. От той сцены, когда он застал Белль, любующуюся очаровательной розой и закричал: «ВОН ОТСЮДА! ВООООН ОООООТСЮЮЮДАААА!», у меня до сих пор мурашки по коже в плохом смысле. А ещё – этот фильм о скотоложстве? Или о Стокгольмском синдроме?

4. «Дамбо» (1941)

Маленького слонёнка забирают от мамы в цирке, а потом его закрывают и бьют. «Дамбо» назвали так по-дурацки из-за его внешнего вида и того, что над ним смеются. А ещё там есть проблематичное употребление алкоголя и галлюцинации, не говоря уже о расистских стереотипах (в том числе, птичка, которого буквально зовут Джим Кроу).

3. «Буратино» (1940)

Фильм просто тёмный. Само существование Буратино травмирует, так как он превращается из неодушевлённой деревяшки в мальчика-куклу, в циркового ослика (что за херня?), потом снова снова в куклу, а потом, наконец, в «настоящего мальчика» (что бы это не значило). Во-первых, он никогда не просил, чтобы его сделали. Джузеппе и тот волшебник – эгоисты, потому что создали такую бурную жизнь. Это, на самом деле, детский фильм ужасов.

2. «Бэмби» (1942)



Конечно, это один из самых милых анимационных фильмов Диснея. «Бэмби» полон милых и невинных лесных существ с большими глазами. Всё хорошо, пока животные резвятся на лугах и жуют траву, но Бэмби переживает горе, когда охотник по имение «Человек» (ого, хитро) стреляет и убивает его маму, а он один ходит и не может понять, куда она делась. Что ещё хуже, олень, который, скорее всего, является падшим отцом Бэмби, появляется в конце фильма, чтобы спасти день, когда загорается лес. Жестокая потеря родителей и тема влияния человека на природу, которая будет жить в ребёнке практически до того времени, пока он не повзрослеет, делает этот фильм почти таким же плохим, как и «Король Лев».

1. «Король Лев» (1994)

Если вы выросли в 90-х, непроснувшийся Муфаза, может быть одним из первых случаев, когда ваш маленький детский ум пытался осознать значение смерти. И если вы такой же, как некоторые из нас, вы смотрели этот фильм со слезами на глазах и пытались понять смысл происходящего. Учитывая знаковость этого фильма, то разрушительный для детства элемент здесь довольно сильный, что ставит этот фильм на первое место в списке.

Оригинал статьи был опубликован на VICE CA.