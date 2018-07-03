Реклама Burger King с участием Конора Макгрегора очень сильно смущает

1. Здравствуйте. Конор Макгрегор буквально мог бы пинком снести мне голову. Полностью. Вы думаете: нет. Вы думаете: Джоэл, Конор Макгрегор мог бы снести пинком верхние, ну, процентов 30 твоей головы. Но не всю. Представьте себе, что моя голова – это дыня: дыню же можно пнуть, правильно? Можно как бы разбить и раздавить её верхушку, но пинком отправить её на соседнее поле нельзя. Голову? Прикреплённую к шее? А также к плечам и телу? Полностью снести пинком? Нет. Однозначно нет. Быть такого не может.

Но всё-таки представьте себе, как я стою, выпрямившись, в несколько ошеломлённом состоянии. Конор Макгрегор раздет до пояса и обильно потеет, его руки перевязаны тугими небольшими бинтами для рукопашного боя, тигр, вытатуированный у него на животе, рычит. Конор поспешно выходит вперёд и замахивается ногой для пинка, а затем выпускает её по инерции вперёд, и… вжух. Конор Макгрегор мог бы начисто снести мне голову. Если Конор Макгрегор один раз пнёт меня по голове, мне конец. Моя голова ускакивает на близлежащую автостоянку. Вы все приходите ко мне на похороны и прощаетесь с моими двумя отдельными гробами: один из них маленький, размером с микроволновку, для головы, а другой – ближе к нормальному размеру, и в нём находятся остальные 80 процентов моего тела, оставшиеся в целом неизменными и нетронутыми. Потому что, если Конор Макгрегор пнёт меня в голову, я уж точно после этого не встану. Я даже дёргаться не буду. И несмотря на всё вышесказанное:

Videos by VICE

И вот мне не верится, что я иду за одним из самых опасных людей нашего времени:

Эта реклама Burger King с Конором Макгрегором – это… что-то:

https://www.youtube.com/watch?v=KKlDNsPBTxg

2. Мне понадобится, чтобы вы посмотрели её снова, так как в ней происходит очень много. Во-первых, момент между второй и третьей секундой видео, когда видно, как из организма Макгрегора выходит воля к жизни (где-то между словами «talk» и «swirling» в его реплике), а затем резко возвращается к нему, и тут он вспоминает, сколько он, скорее всего, на этом зарабатывает:

https://www.youtube.com/watch?v=KKlDNsPBTxg

Сколько он, по-вашему, на этом заработал? Следует вспомнить об отчётах, согласно которым он в прошлом году заработал на мордобое 100 миллионов долларов, пока его не замучил Флойд Мейвезер. Если бы у вас уже было 100 миллионов долларов, сколько денег бы понадобилось, чтобы убедить вас сесть в один частный самолёт со странным, бесстрастным бургерным монархом? Может, один миллион? Больше?

Burger King уже обращался к боксу: сам король выходил следом за Мейвезером перед его боем с Пакьяо в 2015 году, а вот видео, в котором Мейвезер пользуется гигиенической помадой, горланит в самый ужасный микрофон в документированной истории человечества и заявляет, что Burger King (BK) выложил за это «серьёзную сумму… солидную сумму. И я здесь говорю не о миллионе долларов». Поэтому вот снова вопрос: вы, человек со 100 миллионами долларов – и частный самолёт, сэндвич с курицей, молчаливый тотем бургерного капитализма? Обращаюсь ко Флойду Мейвезеру, получившему солидную сумму от BK: какова твоя цена? Сколько ты берёшь за то, чтобы закрыться в одном самолёте с ним и сказать ему, что его бургер хорош?

Моя цена в этой ситуации – 2 миллиона долларов.

Дополнительный вопрос. Предположим, Burger King даёт вам 2 миллиона долларов за то, чтобы вы съели бургер в самолёте, оказавшись там за закрытой дверью под странным, немигающим взглядом пластиковых глаз убийцы. Поедая этот бургер, вы съели бы его убедительнее, чем Конор Макгрегор в этом ролике, где ему удаётся и вымазать усы майонезом, и, что, возможно, хуже всего, до самого конца не убрать с колен влажный коричневый бумажный пакет, от которого несёт бургерами, словно пьяная барышня в ночном автобусе?

Разве вы не попросили бы повторить это дело? Смотрите:



Мой братан вгрызается в бургер, как Оззи Осборн при попытке убить летучую мышь…



У него прямо перед носом тарелка. На которой лежит золотистая салфеточка. Вытри свои майонезные усы.

3.

Быстрый рейтинг промо-снимков Конора Макгрегора с Бургерным Королём, основанный на том, насколько неживыми там кажутся его глаза.

0 процентов безжизненности во взгляде

45 процентов безжизненности во взгляде

60 процентов безжизненности во взгляде

1000 процентов безжизненности во взгляде



4. Что из себя представляет Конор Макгрегор? Где-то в глубине его ДНК есть нечто крайне трогательное с точки зрения определённых мужчин (глубоко гетеросексуальных). Мощная идентификация с ним. Он – словно жестокость и эго, которые есть где-то глубоко во всех нас, даже в мягкотелых соевых пацанах, даже в тех чуваках, которые не нанесли ни одного удара за всю жизнь, в тех ребятах, которые читают книжки, – словно вся та примитивная ярость и злость, которая много поколений подряд избирательно вытравливалась из нас, но всё ещё дремлет и ждёт… он похож на воплощение этого. Я имею в виду, что он очень мужественен, а ещё он поразительно богат и разъезжает в спортивных машинах, нося крутые наручные часы, и носит костюмы, словно чей-то суровый дядя на свадьбе, который немного перепил шампанского и теперь выглядит так, как будто готов взорваться от сильной отрыжки, между тем как костюм удерживает его в вертикальном положении – почти удерживает, а сам он развёл свои большие твёрдые руки в стороны. (Походка Конора Макгрегора немного похожа на ту походку, которая, как мне кажется, могла бы быть у змеи, если бы ей внезапно дали четыре мускулистые конечности: ходит он ошарашенно, но со странной уверенностью. Вышагивает и покачивает шеей.) На него подписаны в Instagram абсолютно все парни, которые носят в спортзалах короткие жилеты и делают «спортивные» селфи – это всё равно что повесить на стену его постер, только для взрослых. Абсолютно все парни, хоть раз в жизни победившие в драке на кулаках, которую даже не начинали, считают, что он «крутой» или «офигенно крутой». Если вы когда-нибудь выкладывали более 100 фунтов [138 долларов] на беспроводные наушники для тренировок и действительно хоть раз в жизни доедали банку протеинового порошка, то Конор Макгрегор для вас близок к Богу.

5. И вот ещё один момент: он как спортивная звезда полностью сделал себя сам. Посмотрите только на Криштиану Роналду, глянцевое лицо футбола, или Флойда Мейвезера, который довёл суммы премиальных в боксе до апофеоза. Они оба утвердились в популярном спорте, который стал стартовой площадкой для их личных брендов. Конор Макгрегор – это просто очень суровый парень, прославившийся благодаря UFC, а это, как всем известно, спорт для ребят с грязными пододеяльниками и неухоженными бородами, растущими прямо из шеи, которому много лет, по сути, не хватало лишь развала одного управляющего органа, чтобы скатиться до потного, малобюджетного «Бойцовского клуба». Есть некая альтернативная вселенная, параллельная нашей, в которой UFC так и не выстрелил и является просто развлекухой для фермеров в скучные месяцы после сбора урожая. Ина этом Конор Макгрегор заработал миллионы.

6. Итак, я, собственно, пришёл к выводу, что эта реклама – это ужасно неловкая реклама – на самом деле не так уж плоха. Я считаю, что дело здесь в откровенной конъюнктурности ролика: Макгрегор стал перед камерой и как минимум 20 процентов вверенного ему ролика похваляется тем, что на деньги, заработанные на этой рекламе, отправит своего сына в университет. Он буквально признаёт, насколько плоха эта реклама, в самой рекламе. Это новое слово в словесных издевательствах. Это космический трёп. Помните, как он явился на пресс-конференцию в костюме с надписью «FUCK YOU»? Здесь он перещеголял тот подвиг на 1 миллион баллов. Он, возможно, первый спортсмен в истории, который занялся мета-трёпом, перетроллил троллей и получил за это деньги. Именно это, на мой взгляд, и не даёт этому ролику стать самым худшим в истории, а может, и делает его самым лучшим в истории: Конор Макгрегор с идеальными белыми зубами на несколько тысяч долларов, с идеальной бородой и в сшитом на заказ костюме, в самолёте BK просто вгрызается в бургер, как бы дразня меня. Пусть я только посмею его не заценить. Конор Макгрегор только что поставил мне шах и мат в трёпе. Некая базовая часть моего ящеричного мозга невольно его за это уважает.

Вывод: к несчастью, я вынужден сказать, что эта ужасная реклама Burger King с Конором Макгрегором хороша.

Следите за сообщениями Джоэла Голби на @joelgolby



Эта статья впервые появилась на VICE UK.