Рекса Тиллерсона уволили пока тот сидел в туалете

В пятницу на неофициальном брифинге глава аппарата Белого дома Джон Келли сообщил журналистам, что недавно уволенный госсекретарь Рекс Тиллерсон был проинформирован о том, что его собираются уволить, когда он сидел на унитазе «из-за расстройства желудка», сообщает Daily Beast со ссылкой на несколько источников, которые находились на брифинге.



Если то, о чём, сказал Келли, правда, то этот разговор между этими двумя мужчинами был последним в длинной череде унижений, которые Тиллерсон пережил с момента начала работы в администрации. Бывший генеральный директор ExxonMobil, предположительно, даже не хотел пост госсекретаря, но принял его, не имея предыдущего опыта работы в правительстве, когда неожиданно получил это предложение от Дональда Трампа. С тех пор его начали критиковать за истощение ресурсов Госдепартамента, и за то, что он публично противоречил заявлению президента по различным вопросам, начиная от ссоры Катара и Саудовской Аравии до Северной Кореи. Затем он провел пресс-конференцию, чтобы отреагировать на сообщения о том, что он назвал Трампа «придурком». В течение нескольких дней после его увольнения обозреватели дискутировали по поводу того, является ли он худшим в истории госсекретарем или только очень плохим.

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По данным «Beast», даже в этом контексте неофициальные замечания Келли «ошеломили» журналистов в пятницу. Немного ненужная жестокость в том, чтобы упомянуть, что Тиллерсон находился в неудобном положении, когда узнал плохие новости.

И опять же, пресс-конференция, судя по всему, была весёлой – согласно Axios, Келли также сказал, что болтливый рот Трампа несёт ответственность за слухи о предстоящих увольнениях в Белом доме, ещё он защищал главу по делам жилищного строительства и городского развития Бена Карсона, который потратил $31 000 государственных средства на мебель, а также отмахнулся от того, что в прошлом новый директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу употреблял кокаин, сказав, что 90-е годы были «сумасшедшим временем».

Как и конец 2010-х годов.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.