Покойся с миром Мэри Эллен Марк

Мэри Эллен Марк на вечере Aperture benefit в 2013. Фото автора

Мэри Эллен Марк – одна из величайших фотографов человечества – скончалась 25 мая, 2015 года вечером, в возрасте 75 лет. Она оставила нам творческое наследие, воспевающее истину о чувстве юмора, грусти, и радости от жизни. Она была пионером документальной фотографии, и никогда не уклонялась от сложных тем: начиная от проституции и заканчивая психическими заболеваниями и церемонией выпускных вечеров. И не зря, она была одной из немногих женщин в доминирующей мужчинами профессии. Это заставило Марк стать сильной и уверенной в своих взглядах на фотографию, но всё же оставаться сострадательной к героям своих работ, часто поддерживая отношения с ними ещё долго после завершения проекта.

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Фото Мэри Эллен Марк: Клейтон Мур, бывший Одинокий Рейнджер, сидящий на диване, Лос Анджелес, Калифорния 1992.

Этой зимой я взял интервью у Марк о её роли наставника для молодых художников. Хотя она никогда не преподавала в университете, она всегда была невероятно доступной, открытой, и сердечной к молодым фотографам, особенно тем, кто интересуется социальной и документальной фотографией. Я впервые встретился с ней в 2009 году, когда я был студентом фотографии в Род-Айлендской Школе Дизайна и мой класс пошел в гости к ней в её волшебную студию Грин-стрит. Моей подруге Рэйчел Стерн удалось попасть на летнюю стажировку с Марк, и я любил заходить к ним. Мэри Эллен была неимоверно благосклонной к нам, она пригласила Рэйчел и меня на свой семинар для фотографов и представила нас как “приглашенных фотографов”, хотя мы ещё были неотёсанными второкурсниками.



“Центральный Парк, 1967,” из книги 1999 года ” Мэри Эллен Марк: Американская Одиссея”



В это может трудно поверить, что такая величина может быть настолько доступной, но мой опыт далеко не редкость. Спросите любого молодого фотографа-документалиста в Нью-Йорке, и если они не встречались с Мэри Эллен лично, они будут восхвалять её фотографии и рассказать вам о своём друге, который стажировался у неё, или спросите бывали ли они на её знаменитой рождественской вечеринке для собак.



Фото Мэри Эллен Марк: Уилма, пудель торговца фотографиями Джанет Борден (близкий друг Марк)

В декабре прошлого года я встретился с Мэри Эллен в её студии, чтобы взять у нее интервью, в частности, о её влиянии на молодое поколение. Мы просматривали книги, которые она опубликовала, с работами её учеников, и она взволнованно показывала любимые фотографии. Я намеревался договориться о втором интервью под предлогом необходимости получить более подробную информацию, но по секрету, это был ещё один повод увидеться с Мэри Эллен. К сожалению, второе интервью уже не состоится, но я рад поделиться первым.

VICE: Я хочу поговорить с вами о преподавании.

Мэри Эллен Марк: Я провожу семинары. Я никогда не преподавала фотографию в школе или в университете на постоянной основе. Меня просили об этом, но я хотела сохранить свою свободу. Фотография всегда была самым важным в моей жизни. Я провожу [семинары] в Мексике. Я преподавала в Оахаке на протяжении 20 лет. И я преподаю в Рейкьявике в Исландии, и в ICP [Международный центр фотографии] иногда.

Каким вещам вы учите у себя на семинарах? Я помню, что вы говорите своим ученикам заклеить экраны своих цифровых камер чёрной лентой.

Я их прошу об этом, в первую очередь, потому что я думаю, что они должны научиться использовать свет. Кроме того, вы никогда не уверены получилась ли у вас фотография до тех пор, пока вы не напечатаете её. Часто люди щёлкают тонну фотографий не задумываясь, затем смотрят на заднюю панель камеры и думают, что у них есть удачное фото, а на самом деле – нет. Я бы скорее хотела, чтобы мои ученики возвращались к себе в отельный номер или домой, и смотрели на свои работы как на обзорном листе. В принципе, я учу на основе редактирования. Каждый день они приносят мне свои работы, которые они сделали накануне, и я редактирую их.

Я до сих пор снимаю на плёночный фотоаппарат, просто потому, что я люблю плёнку, и у меня есть самый лучший и невероятный принтер для фотоотпечатков, Chuck Kelton. На данный момент я не хочу ничего менять. У меня есть цифровой фотоаппарат, но я им не пользуюсь. Я думаю, что это другой способ мышления. И я хочу знать, что у меня есть негативы. Я хочу чувствовать, что они существуют.

Обзорный лист автора с замечаниями Мэри Эллен Марк. Ей не особенно понравились фоторграфии.

Ваши ученики учатся друг у друга?

Они, безусловно, учатся друг у друга. Хотя у меня есть правило: они не могут показывать друг другу над чем они работают до окончательной критики. Им нельзя сравнить свои работы. Потому что я ненавижу такую конкуренцию. А у большинства фотографов она есть.

А у вас?

Ну конечно, я же фотограф.

Что вы ищете в фотографии?

Во-первых, содержание. А во-вторых, кадр и дизайн. У вас может быть потрясающее содержание, но если это нагромождённый, ужасный кадр, фото не будет работать.

Я помню как вы говорили о “случайном кадре”.

Иногда выходит чудаковатый кадр, но он прекрасно работает. Ваша первая мысль, когда вы берёте камеру, особенно камеру квадратного формата, разместить всё, что в кадре посередине. Но я ищу исключение из этого. Сделать сильную фотографию, и использовать края, использовать все элементы в изображении.

Фото Мэри Эллен Марк: Федерико Феллини на съемках “Сатирикона”, Рим, 1969

Но главнее всего – содержание. Фотография должна быть о чем-то.

Что даёт фотографии содержание?

Невозможно сказать. Я думаю, что у всех фотографий, которые у меня на стене, есть разное содержание [указывает на ряд черно-белых снимков в рамках на стене Грасьелы Итурбиде, Арнольда Ньюмана, и Салли Манн. ]

У них есть содержание. Они цепляют вас за живое.



Фото Александры Страды, студентки Мэри Эллен из книги работ, созданной на семинаре в Оахаке более 20 лет тому

Невозможно сказать, что создаёт такой эффект у фотографии.

Невозможно сказать, потому что это может быть изображение цветка, которое вызывает эмоции. Это может быть изображение дерева или человека. Военные фотографии – у них, конечно, есть содержание, потому что вы видите ужасы войны. Но это не значит, что их легче делать. Легко сказать, что событие делает содержание фотографии, но это не так. Это может быть фотография ребенка со скрещенными руками Эммет Гоуин.

Как вы учите этому?

Нужно научиться наблюдать. И как пользоваться этим аппаратом, который мы называем камерой. Чтобы переводить, что ваш ум думает и видит. Спросите себя, что заставило вас сделать этот снимок, и просто наблюдайте как всё развивается. Когда вы учите, главное понимать, что каждый человек индивидуален, и вы должны побудить его развивать лучшее в себе. Не быть как другой.

Я редко с таким сталкивалась, но есть некоторые люди, которые никогда не поймут. У них просто отсутствует визуальное восприятие.

К счастью, у меня были великолепные фоторедакторы.

Фото Мэри Эллен Марк: Аманда, справа, с кузиной Эми в Вальдесе, Северная Каролина, 1990

Вы учились у людей, которые редактировали ваши работы?

Да. Я училась от преподавания как редактировать работы. Часто я прошу моего мужа [режиссер Мартин Белл]. Он великолепный редактор, и он прям и честен со мной. Подходящий ли это момент, или нет, или вообще кадр не работает.

Мартин – ваш лучший редактор.

Он жесткий, но нужно быть жестким. Я думаю, вы должны быть честны.

Бывает, что фотографии ваших учеников напоминают вам ваши работы?

Иногда, но я не хочу, чтобы такое происходило. Я хочу, чтобы у них были свои работы.

Я могу представить сколько людей едут на ваши семинары с мыслью “Я хочу делать фотографии как Мэри Эллен Марк”, верно?

Я думаю, что они едут ко мне, потому что они хотят научится как фотографировать людей. Я редко встречаю фотографов пейзажей на моих занятиях.



Фото Лисен Стибек, студентки, которую Мэри Эллен называла “исключительно одарённой” (из книги Дочки)

Для вас хорошая картина должна быть о человеке?

Я думаю, что хорошая картина может быть и не о человеке. Я думаю, что пейзажная фотография невероятна. Но вы действительно должны знать, что вы делаете и как вы делаете это, чтобы быть великим пейзажным фотографом. Я не знаю. Я не знаю как это сделать, поэтому, наверное, не выйдет из меня хороший фотограф пейзажей.

Кто были ваши учителя? Вы учились в школе Анненберг, верно?

Да. Был один человек – редактор журнала “Каникулы”, который прекрасно ко мне относился и поддерживал меня. Его звали Луи Глессма. Он меня очень поощрял. Я думаю, что вы должны поощрять и быть честным. Некоторые люди просто злы, и я ненавижу это.

Фото Мэри Эллен Марк: Камла за занавеской с клиентом, Дорога Фалкланд, Бомбей , Индия, 1978

Вы полагаете, что если вы делаете больше фотографий, то это делает вас лучшим фотографом?

Когда вы работаете с камерой, это почти то же, что и работа с музыкальным инструментом – нужно постоянно практиковаться.

Почему вы считаете, что важно поддерживать молодых художников?

Потому что тяжело быть молодым фотографом! Мы живем в жестоком мире. Так что действительно важно помогать молодым людям. Меня не волнует кто это: мужчина или женщина. Тем не менее женщинам немного сложнее. Более, чем немного. Им тяжелее, намного тяжелее.

Фото Мэри Эллен Марк: “Крошка” в костюме на Хеллоуин, Сиэтл , 1983

Над чем вы сейчас работаете?

Мы сейчас готовим книгу с Aperture о Крошке [она давний друг и герой фильма Марка и её мужа]. Поэтому мы уже дважды ездили в Сиэтл для съемок фильма. К сожалению, в этот раз не будет фотографий, у меня нет времени для снимков, только для фильма. Мартин и я собираемся ещё раз туда съездить для целостности картины. Мы следили за жизнью Крошки на протяжении 30 лет, и это не так, что мы встретились с ней для фильма Streetwise, а затем вернулись спустя 30 лет. В течение последних 30 лет мы несколько раз ездили в Сиэтл, где Мартин снимал в разные периоды её жизни, а я фотографировала её.

Вы впервые познакомились с Крошкой на съемках Streetwise?

Нет, я первая познакомилась с Крошкой. Моё открытие! Верно? Март? Ведь я нашла Крошку, так?

Мартин Белл: Ага

Марк: Я всё сделала!

Белл: Ты всё сделала.

Я встретила её в Сиэтле, когда я делала историюя для журнала LIFE. У журнала был замечательный редактор – Джон Лоенгард, он также и великий фотограф. Он был великолепным редактором, потому что во-первых он был очень хорошим фотографом, впоследствии ставшим редактором. Для меня было вызовом работать с людьми, которые действительно хороши в фотографии и разбираются в ней. Элизабет Бионди не была фотографом, но она была очень хорошим редактором [из журнала The New Yorker, в котором Марк была постоянным автором]. Этим людям очень трудно угодить. А мне нравится, когда трудно…

Потому что это заставляет вас лучше снимать?

Вы знаете, на уловках далеко не уйдёшь.

Журнал Life дал мне задание фотографировать бездомных детей в Сиэтле. Я поехала туда и провела три с половиной недели с писателем. И в первую пятницу вечером я встретила Крошку. Она выходила из такси. Когда я её встретила, ей было 13 лет. Она была одета как проститутка. Как взрослая проститутка.

Вы встретили Крошку на задании для LIFE, это и была ваша работа, верно? Существуют ли такие задания ещё?

Уже нет! Что касается фотографии, журналы становятся всё более и более … иллюстративного характера. Разве вы не видите это?

Фото Мэри Эллен Марк

: Семья Дэмм в своей машине, Лос Анджелес, Калифорния, 1987

Вы фотограф-документалист, уже несуществующей профессии.

Именно, несуществующей. Я рада, что вы это сказали. Этой профессии больше нет.

Узнать больше о монографии Мэри Эллен Марк на сайте Aperture . Смотреть её фотографии, книги и фильмы здесь.