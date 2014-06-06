Вспоминая Сашу Шульгина с его друзьями-психонавтами с Erowid

Снимок из Flickr пользователь Austinaronoff

Александр Шульгин, все заголовки некролога которого, кажется, называют его “Крестным отцом экстази”, или “Крестным отцом психоделиков”, умер в понедельник от рака печени. Он дожил до 88 лет, несмотря на десятилетия тестирований непроверенных психоактивных химических веществ на своём организме. Его будет мучительно не хватать тем, кому помогали его вещества. Это включает в себя тех, кому нужны наркотики, такие как MDMA по медицинским соображениям, и тех, кому просто нравится баловаться с химией своего собственного мозга.

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Он должен быть по праву известен как человек-фармацевтическая империя, просинтезировав и испробовав сотни новых лекарственных соединений в своей лаборатории. Он также положил начало ответственной, личной психофармакологии.

Он оставляет после себя легионы приверженцев, в том числе множество людей, которые величают себя “психонавтами“, как назойливые, так и дружественные химики-ботаники. Несчисленные тома его личных рассказов и химических анализов, как Pihkal: История химии и любви и Tihkal: Продолжение, могут служить полочными украшениями для некоторых торчков, но они также наполненны весомой, стоящей информацией для тех, кто на самом деле иногда заглядывает в них.

Erowid, организация, которая собирает информацию о психоактивных химических веществах, провела дни плодотворно оставля твиты о Шульгине после экстренной новости, что его здоровье ухудшилось. Erowid является одной из групп, которая наиболее активно отстаивает и распространяет исследования Шульгина. Они были активно вовлечены в архивизацию работ его жизни, и их команда появлялась с ним на публике несколько раз.

Мало того, что Erowid скорбела на Twitter, они также изменили первую страницу своего сайта в дань уважения. Ещё они разместили твит объявляя о смерти Шульгина миру, цитируя строку буддийского текста Сутры Сердца.

Саша #Шульгин скончался около 5 вечера во второй половине дня. Ворота ворота parasamgate бодхи сваха! Все приветствуют отошедшего. Наша любовь идет с тобой. (@Erowid)

Связаться с женой Шульгина, Энн, показалось мне бестактным, поэтому я позвонил Земле и Огню Erowid, таинственной паре, которая управляет Erowid, и выяснил, что, у них, действительно, были давние отношения с Сашей Шульгиным, как он был известен среди своих друзей. У нас был краткий разговор о его наследии, и был ли он на самом деле “крестным отцом” ничего.

Земля и Огонь Erowid. Снимок от пользователя Vimeo Maps: Psychedelic Science

VICE: Мои соболезнования в связи с утратой вашего друга.

Огонь Erowid: Спасибо. Это счастливый/грустный день.

Как вы познакомились с Сашей?

Мы ничего не знали о Саше, когда мы начали Erowid, но мы встретились с ним вскоре после этого (в течение года или около того). В течение десяти лет, Саша был одним из наших самых лучших экспертов с химии. Он был готов ответить на вопросы, которые у нас были по химии для нашего лучшего понимания и, следовательно, лучшего выстраивания ресурсов, связанных с химией, на Erowid. Большую часть моих знаний по химии я получил от просмотра лекций Саши и разговоров с ним во время лёгких перекусов, когда он рисовал “неприличные картинки” (химические молекулы) в воздухе или на клочке салфетки. Он был прекрасным учителем.

Возможно, более важно то, что скромная компетентность Саши установила невероятный пример того, как быть популярным общественным деятелем и управлять ресурсом, используемым миллионами людей, не становясь поникшим или раздражённым при напоре со стороны последователей, фанов, и поклонников.

Были ли вы рядом с ним, когда он умер?

Мы не были рядом физически. Мы знали, что состояние его здоровья быстро ухудшалось, и мы получили известие от команды Шульгина по телефону около часа-полтора после того как Саша ушёл в лучший мир.

Что вы считаете его наследием, кроме того что его окрестили “Крёстным отцом экстази”?

Большинство из нас, кто знал Сашу ненавидел этот ярлык – “Крестный отец экстази”. Это несколько клише и слишком упрощённо. Саша был сердечным, весёлым, скромным, невероятно умным, опытным, и творческим химиком. Он видел полезность в изучении путей, какими химические вещества влияют на человеческий разум, и он не боялся отдавать свою энергию и знания химии долгому и сложному процессу создания новых химических веществ, о которых он думал, что возможно, они имеют немного отличные (и, следовательно, по-своему полезные) действия.

Единственный практический способ проверить, что химическое вещество – психоактивно, не тратя миллионов долларов на финансирование исследований, это попробовать его самому. Саша был достаточно уверен в своих творениях, достаточно опытным химиком, и достаточно осторожным в своих практиках, чтобы быть в состоянии пробовать химикаты, которые он создал и определить, какой у них был потенциал.

Может быть вас удивит, но я никогда не пробовал MDMA. Если, гипотетически, у меня было бы две маленькие коричневые таблетки MDMA в тюбике, в моей аптечке, что по вашему мнению сказал бы мне Саша подготавливая меня к опыту?

Я не знаю, что бы сказал Саша. Я бы сказал быть осторожным. Возможно, это вовсе не MDMA. Пока вы не знаете точно, что это он, любые другие предположения являются сугубо теоретическими.

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