Обосрались ли “Богатые детки в инстаграм”?

“Lord Aleem” выпрыгивает из Audi R8 Spyder. Фото от @lordaleem_official

Богатые детки в инстаграм (The Rich Kids of Instagram – #RKOI) – это группа, состоящая из сыновей и дочерей избранного одно процента мира сего. Их прёт красоваться в Интернете своим развратным богатством, размещяя фотографии, изображающие как они прыгают в воду с вертолетов, их безвкусные троны-унитазы, изготовленные из золотых плиточек, и другие назойливые темы. Но если вы посмотрите сквозь эту беззаботную жизнь, которую они так раскручивают в социальных сетях, вы поймете, что им так же натужно, как и всем нам. На прошлой неделе “Лорд Алим” – также известен как 19-летний Алим Икбал, отец которого владеет Birmingham, британская компания по аренде роскошных автомобилей, – спровоцировал поджог четырёх автомобилей за столько же дней, на общую сумму ущерба около $ 850 000. Конечно, можно поспорить, что это его же собственная ошибка, что любой из нас может привлечь внимание поджигателей если неустанно размещать фотографии своей роскошной коллекции автомобилей, но – согласитесь – никогда не бывает приятно смотреть как поджигают ваши наиболее ценные вещи.

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После нападений, Алим предположил, что это либо “подлый акт зависти”, либо просто некоторые “безмозглые вандалы в угаре поджога”. Независимо от повода, он пообещал, что “когда их словят” их будет “попускать ещё мучительно долго”.

Все эти дискуссии и предъявы – это всё хорошо, но эта весть всё равно заставила меня задуматься на тем, насколько любой другой из #RKOI сейчас обеспокоен тем, что его собственные вещи будут мишенью растопки для мародёров. Чтобы выяснить тему, я искал хэштеги Rich Kids of Instagram и поговорил с несколькими из тех, которых мне удалось найти.

Типичный пост в Instagram от @a_george_life (щёлкнуть для увеличения)

VICE: Ваше мнение по поводу случая с Лордом Алимом?

@ a_george_life: Лорд Алим расшарил свой адрес на Instagram, что было ошибкой. Я встречался с Алимом несколько раз. Он вежливый и добрый по натуре человек, но он иногда позволяет, чтобы его “слава” шла впереди него.

Вас беспокоит, что нечто подобное может случиться с вами?

Я держу в полном секрете своё местонахождение, и я никогда не фотографировал свой дом или то место, где я живу. Я поддерживаю очень высокий уровень безопасности, так что я чувствую себя защищённым. Но вы правы – вы никогда не знаете, планирует ли кто-то напасть на вас из-за зависти, но я хорошо подготовлен к такому событию.

Вы не расшариваете свой адрес, но вы публикуете фотографии номерных знаков и подобного рода вещей.

Номерные знаки не имеют значения, потому что я регистрирую автомобили на именах других людей, и держу их в гаражах. Кроме того, с момента публикации я уже продал много автомобилей и теперь у меня уже другие.

Но во-первых, почему вы решили показать в Сети насколька вы богаты?

Я просто наслаждаюсь просматривая фотографии других людей, и я уверен, людям нравятся мои. Например, я покупаю ряд напитков, потому что мне нравится делиться тем, что у меня есть, с моими друзьями. Мне нравится давать другим людям понимание такого образа жизни. Я не занимаюсь этим, чтобы зарисоваться свим богатством или попытаться попасть в Z-лист знаменитостей – я использую #RKOI, чтобы расшарить свои фотки, потому что Rich Kids of Instagram популярен, и я счастлив, когда люди получают удовольствие от моих фото.

Можно понять. А у вас много ненавистников в онлайн?

Я получаю очень мало негативной реакции со стороны ненавистников, но даже когда я с таким сталкиваюсь, меня это мало беспокоит; меня вообще не заботит мнение тех, кого я не знаю. Я ценю добрые слова, потому что я считаю, что положительное отношение приводит к положительным результатам, в то время как негативизм ведёт в никуда.

Типичный пост в Instagram от @akinbelfon17 (щёлкнуть для увеличения)

Беспокоит ли вас то, что произошло с Лордом Алимом, потенциально может случиться с вами?

@ akinbelfon17: Да, меня беспокоит, что я могу стать мишенью для воров, и поэтому я не раскрываю мою личную информацию никому, кто связывается со мной в онлайн.

Вы думаете, что это хорошая идея выставлять напоказ свое богатство в Интернете?

Я думаю, что это хорошая идея, потому что я не делаю это для того, чтобы сделать кому-либо плохо. Я просто делаю это, потому что это весело и людям нравятся фотографии, которые я размещаю. Они не принимают это слишком серьезно или как оскорбление.

Вы описываете свою работу как # funemployed на вашем Instagram.

Да, я думаю “funemployed” прекрасно описывает ту жизнь, которой я живу, и я не думаю, что за этим прячутся какие-либо плохие подтексты. Я не планирую быть funemployed всю мою жизнь. Я знаю, что в конце концов, мне, возможно, придется устроиться на работу и начать поддерживать себя самостоятельно.

Как вы думаете, есть ли какие-либо проблемы с тем, чтобы стать знаменитым просто потому что вы # RKOI?

Нет, я надеюсь стать известным благодаря фоткам, которые я размещаю. Я не думаю, что это проблема. Многие люди прославились только лишь размещая фотографии на Instagram и видео в Интернете. Некоторые люди даже попали в своё собственное реалити-шоу из-за #RKOI.

Типичный пост в Instagram от Luke (щёлкнуть для увеличения)

Беспокоит ли вас то, что вы можете оказаться в такой же ситуации, как Лорд Алим?

Люк: Я должен признать, что это довольно ужасно. Мы никогда не должны забывать о том, что Интернет – это реальная жизнь, и некоторые люди платят за это свою цену. Даже если мне и нравится повыделываться своим роскошным образом жизни на Instagram, я, как правило, гораздо более сдержан в реальной жизни. Я бы не хотел, чтобы что-то подобное случилось со мной.

Но для вас не проблема козырнуть своим богатством в Интернете?

Мне нравится делиться своим ​​образом жизни с миром, и также это способ провоцировать и шокировать некоторых людей. И, на самом деле, я не козыряю – это просто отчёт о моей повседневной жизни. Кроме того, я действительно верю в то, что люди должны видеть, что если вы тяжело работаете, вы можете получить всё, чего захотите. Славно поработал – славно отдохнул!

Часто ли вы сталкиваетесь с негативом из-за фото, которые вы размещаете?

Не совсем. Это гораздо больше похоже на смесь восхищения и зависти. Я не думаю, люди видят богатых людей в хорошем свете, и поэтому они используют социальные медиа, как Instagram, чтобы распространить свою ненависть. Но, в конце концов, они просто жаждут той же жизни.

ОК. Может ли что-нибудь заставить вас перестать размещать фото, которые вы публикуете?

Может быть, я и перестану их размещать. Несмотря на то, что ничего подобного, что случилось с Лордом Алимом не происходило со мной, это начинает меня пугать.

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