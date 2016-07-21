Вот как ужасно могут вести себя буржуи на отдыхе

Вообщем, буржуи могут оказаться ужасными людишками. Трудно любить кого-то, кто загребает громадные до непристойности бонусы за уничтожение таких институций, как Национальная служба здравоохранения, за замену детских домов небоскребами, или продажу оружия третьему миру. Но толстосумы могут быть ещё более невыносимыми, когда они на отдыхе снимают стресс, который служит расплатой за продажу души дьяволу. Трудно им, знаете ли.

Мы расспросили наших друзей, работающих в фешенебельной индустрии туризма в Греции, Франции и Испании об ужасных вещах, которыми занимаются миллионеры.

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РАСИЗМ НА ГОЛЬФ ПОЛЕ

Как-то один 40-летний американский банкир поселился в нашем отеле со своим афро-американским дворецким. Банкир даже пальцем ни разу не пошевелил, за исключением игры в гольф. Изначально, я наивно полагал, что его дворецкий хорошо устроился, учитывая размеры богатств его босса. Но потом в какой-то момент, банкир произнёс грубейшую фразу, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Его мячик залетел куда-то в лес после неудачного удара, и тут он поворачивается ко мне и громко говорит: “Я сейчас прикажу моему лабрадору найти его”. Дворецкий затем бросился в лес за мячиком.

В другой раз, немец снял номер люкс для себя и ещё три комнаты для своих телохранителей. Прибыв в отель, он попросил меня показать ему территорию отеля на гольф-каре. Он уселся на пассажирском сидении, зажав бутылку вина между колен, и, несмотря на то, что в гольф-каре можно было поместить ещё пару человек, он приказал своих прихвостням бежать за нами. Они бежали 45 минут. Время от времени он просил меня ускорить ход только для того, чтобы понаблюдать как они бегут на скорость – он корчился от смеха на протяжении всей нашей поездки.

Кристоф, рецепционист и менеджер гольф клуба в Довиле

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Однажды семья русских приехала в Мадрид, чтобы отпраздновать день рождения своей младшей дочери. По прибытии, они даже не стали ждать поселения, а попросили меня нанять небольшой самолёт или вертолет, который смог бы забрать их на крыше отеля в ту же ночь для обзорного полёта над городом. Во время полёта, они хотели запускать шарики в небо, и чтобы на шариках они написали свои наилучшие пожелания для своей любимой девочки. Всё это должно было сопровождаться саундтреком любимой поп-песни именинницы, которая играла на повторе. Конечно же, ответ “нет” не был предусмотрен в их сценарии, и они готовы были платить любые деньги за воплощение своих планов в реальность.

Глория, менеджер по индивидуальным запросам, Мадрид

СЧАСТЛИВЫЕ КОНЦЫ В ЭГЕЙСКОМ МОРЕ

Четверо российских ребят арендовали две наших яхты для поездки по греческим островам. Одна лодка предназначалась для них, а другая – для группы дам, которых они также арендовали. Всё это вскоре превратилось в то, что выглядело как съёмочная площадка для порно. С момента выхода из гавани, гости начали ходить голышом перед всем экипажем, пока в конце концов они не начали заниматься сексом перед нами. Я чувствовал себя очень неудобно на протяжении всей поездки, но технически, лодка является частным пространством клиента, и до тех пор, пока они не попросят вас принять участие в акте, у вас нет другого выбора, кроме как быть незаметным.

Каждое утро, вся лодка превращалась в одну сплошную оргию, которая продолжалась до поздней ночи, после чего девочек отправляли обратно на их яхту на надувной шлюпке. Вся суть в том, чтобы осчастливить клиента любыми способами. А они и были счастливы в конце.

Майкл, капитан на Кикладах



БУДЬТЕ КАК ДОМА

В отеле я работаю в сфере услуги “От дома к дому” для гостей, которые проводят много времени у нас. Обычно, в эту услугу входит изменение обстановки в номере: мы меняем ковры, диваны, шторы, и тому подобное, так чтобы гости чувствовали себя как дома во время их многомесячного пребывания у нас. Но ставки поднимаются, когда эти гости либо арабские шейхи, либо члены королевской семьи. Совсем недавно нам пришлось поменять ванну в одних из наших апартаментов на позолоченную и украшенную бриллиантами.

Мария, менеджер по работе с клиентами, Мадрид



КОКАИН НА БОРТУ

Летом я работаю первым помощником капитана на роскошных яхтах, на таких, которые богатые клиенты называют “маленькими яхточками”. Как правило, эти игрушки богачей стоят по несколько миллионов долларов. Моя работа состоит в том, чтобы поддерживать правильный баланс между ожиданиями клиентов и работой на борту судна, а также контролировать членов экипажа, когда они выходят из-под контроля.

Однажды англичанин арендовал 115-футовую лодку и пригласил своих друзей на недельный отдых. Все они были матёрыми капиталистами под 50, все работали в финансовом секторе, и им очень хотелось похвастаться своими молодыми подругами с их поддельными сиськами. Они были весёлыми любителям поразвлекаться, что означало полные контейнеры, набитые кокаином, на борту. Перед тем, как покинуть порт, они позаботились о том, чтобы спрятать наркотики по всему периметру лодки. Поначалу с ними было интересно, хотя было трудно поддерживать их темп. Особенно с моим боссом, который нюхал дорожки безостановочно – на обед, перед туром на водных лыжах, во время рыбалки, и посреди ночи. Эта ситуация длилась несколько недель. Однажды, я обнаружила более тяжелые наркотики на борту, и это было последней каплей. На следующий же день, я упаковала чемоданы и отправилась в поиске более здоровой рабочей среды.

Софи, первый помощник капитана на парусных кораблях в Карибском бассейне и на Кикладах



НАБОЖНЫЙ СЕРБ

Люди чаще всего заказывают женщин и наркотики. Если вы сами не хотите иметь с этим дело, вам просто нужно указать на правильных людей. Наркотики очень легко достать, но они очень дорогие. Женщин труднее найти. Тем не менее, в моём самом странном опыте с богатым клиентом не было ни кокаина, ни проституток. Зато в нём был сербский генеральный директор, который набожным христианином.

В первый день своего пребывания, он попросил меня переставить мебель, записать ему несколько компакт-дисков византийской музыки, и открыть пару бутылок шампанского, стоимостью около $ 1700 за каждую бутылку. Он также потребовал, чтобы я сопровождал его повсюду: на прогулках по побережью, на обедах, на вечеринках. Он не разрешал мне оставить его ни на минуту, и честно говоря, мне это действительно нравилось. Однажды ночью, после того, как мы только что вернулись с довольно дикой вечеринки, он решил, что ему нужно немедленно добраться на остров Тинос – примерно в часе езды от города Миконос – где мы должны были поставить свечку. Тинос можно назвать Ибицей для греческих верующих бабулек. Он берёт в аренду 130-футовую лодку, и вдруг мы оказываемся в 7 утра на Тиносе, в окружении пожилых дам, прокладывающих себе путь к церкви Богоматери Тинос на коленях.

Манос, посыльный на Миконосе

СТАРЫЕ БОГАТЫЕ ПЕРДУНЫ – ХУЖЕ ВСЕХ

Моей самой ужасной работой была работа в чартерном агентстве яхт, когда мне было 20. Это было в начале лета, и я подумала, что было бы круто заработать денег и попутешествовать по греческим островам. Один мой знакомый, работающий там, помог мне получить должность официантки в агентстве. Мне сказали, что я должна работать на побегушках и быть готовой обслуживать своих клиентов круглосуточно и без выходных, и никогда не жаловаться на долгие рабочие часы. Мне также сказали, что я буду зарабатывать по $ 830 в неделю, что исключило возможность жаловаться даже у себя в голове.

Меня направили на роскошную круизную яхту, которая была зафрахтована для двух российских пар под 70. Яхта стоила $ 83,000 в неделю, и, конечно, вместе с ней, они арендовал экипаж, в который входил ещё один официант, повар, капитан, уборщица, и я. Мы планировали путешествовать по островам Ионического моря, а именно по Пакси, Лефкада и Кефалония.

С самого первого дня их поведение было зверским. Я подала им пасту с креветками, и как только я вынесла блюда, одна из двух женщин заставила меня чистить ей креветки, приговаривая: “Иди сюда, ты будешь делать это для меня”. Чистя ей креветки, всё, о чём я могла думать было только то, как я запихиваю ей эти креветки в глаза, но я промолчала. Как только они закончили свою трапезу, другая жена скомандовала, чтобы я помассировала ей ноги. Я сказал им, что моя работа – подавать им напитки и еду, а они позвонили в агентство и пожаловались, поэтому я бросила эту работу. В течение следующих нескольких дней, в ожидании когда мы пришвартуем нашу яхту в Лефкасе, где меня бы заменила другая девушка – каждый раз, когда они набальзамливались вдрызг, одна из женщин начинала обзывать меня “маленькой сучкой”.

Она также вызывала меня посреди ночи, чтобы я приносила ей стакан воды, она заставляла повара готовить новые блюда сразу после того, как он заканчивал приготовление пищи на день, она также проливала вино на пол нарочно только для того, чтобы заставить уборщика мыть пол. Венцом всего было то, что каждый раз, когда я подходила к их столу пополнить стаканы выпивкой, один из мужей начинал щупать меня за бедра. Он продолжал ползти своей рукой всё выше и выше, пока я не пригрозила ему, что расскажу всё его жене. Вот, что происходит, когда у стариков появляется слишком много денег. Они знают, что не так уж и много времени осталось у них, поэтому они превращаются в старых козлов. Я сошла на берег в Лефкасе, села на паром обратно домой, и никогда не получила своей зарплаты.

Димитра, официантка на яхте по Ионическому морю

ВИНО ИЗ НЕБЕС

Раньше я работал сомелье в ресторане пятизвездочного отеля. Чаще всего богатые клиенты запрашивали своё любимое вино, даже если оно не было представлено в нашей винной карте. Что на самом деле не такая уж и проблема, за исключением тех частых случаев, когда они хотели вино с другого конца мира. Мне постоянно приходилось говорить с людьми из Парижа, Лондона, Нью-Йорка или Буэнос-Айреса, чтобы узнать побольше об их любимых винах, ценой от $ 2200 и до $ 7700 за бутылку, а затем нанимать частный самолёт с пилотом, чтобы доставлять его в Барселону, в аккурат к обеду клиента.

Густаво, сомелье из Барселоны

НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Иногда, женатые мужчины любят пофлиртовать со мной. Они предлагают угостить меня коктейлем в баре и дают мне свой номер телефона. Обычно, дело дальше не заходит. В моём телефоне, наверное, сотни номеров телефонов относительно хорошо известных бизнесменов и политиков. Иногда меня могут приглашать в номера. Я помню, как-то я работала за стойкой регистрации, и тут 50-летний папашка с двумя дочерями-подростками вошёл в вестибюль. Он попросил два номера на разных этажах: один для себя, и один для своих девочек. Я выполнил его просьбу, и он дал мне около $ 100 чаевых. На следующий вечер, я поняла к чему такая щедрость. Эта семейка поужинала в ресторане отеля, и как только они закончили, папик сказал своим дочуркам идти спать. После чего он подошел к стойке регистрации и сказал, очаровательно улыбаясь: “Если вам скучно, вы знаете, где меня найти”. Должно быть, он долго ждал меня.

Среди богачей есть много воров. Однажды, уборщица зашла убрать в номере после отъезда клиента, и обнаружила, что подушки и картина исчезли. Мне пришлось списать деньги с кредитной карты клиентки и сообщить ей об этом. Вместо того, чтобы отрицать всё, эта женщина просто сказала: “Да, снимайте деньги с моей карты. Я не воровка, мне просто очень сильно захотелось заполучить эту картину…” Должно быть, она думала, что отель – это её личный торговый центр.

Эмили, администратор в гостинице в Париже



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