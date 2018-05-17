Риски для здоровья в связи с тату

Согласно опросу Harris Poll за 2016 год, почти половина людей в возрасте от 18 до 35 лет имеют татуировки, и почти каждый четвертый сожалеет об этом. Учитывая, что в этой возрастной группе около 60 миллионов человек, это означает, что из них сожалеют о своих татуировках около 7,5 миллионов.



Как врач первичной помощи, я также заметил, что многие мои более юные пациенты сожалеют о своих татуировках. Когда я спрашиваю о них, многие говорят, что они сделали их в молодости, и в то время мало или вообще не участвовали в принятии решения.

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Не имея источника (надежного или иного) информации о тату, который можно было бы предоставить моим пациентам, я начал сам изучать эту тему. Я нацелился подготовить краткую презентацию для подростков, где бы они могли ознакомится с социальными проблемами и проблемами для здоровья, которые могут повлечь за собой татуировки.

То, что я нашел, оказалось очень неожиданными и иногда шокирующими вопросами, которые должен знать каждый. К моему удивлению, было множество данных о проблемах с чернилами, инфекциях, токсинах, рубцах, ожогах, хронических раздражениях и многом другом.

Среди таких проблемах и долгосрочное воздействие, которое могут оказывать чернила на иммунную систему, интерпретация образцов патологий и другие непредвиденные осложнения здоровья.

Некоторые чернила для татуировок могут быть токсичными, с некоторыми примесями канцерогенных соединений, как указывается в исследовании Датского агентства по охране окружающей среды, проведенного в 2012 году. Фактически, пятая часть всех чернил для татуировок содержали канцерогенные химические вещества, и подавляющее большинство тестируемых чернил не соответствовали международным стандартам безопасности для чернил, как указано в спонсируемом австралийским правительством исследовании. Более того, канцерогены были обнаружены в 83 процентах чёрных чернил – безусловно, самом популярном цвете для тату.

Европейское общество исследований о татуировках и пигментах было создано в 2013 году с миссией просвещения общественности о «фундаментальных фактах о тату», которые игнорируют многие молодые люди. Эта группа обнаружила барий, медь, ртуть и другие небезопасные компоненты в чернилах для татуировки. Их исследования также выявили удручающее несоответствие между указанным содержимым чернильных контейнеров и его фактическим химическим составом, обнаруженным при тестировании.

Совсем недавно Управление по контролю за продуктами и лекарствами начало активней высказываться о чернилах для тату, заявив: «Многие пигменты, используемые в чернилах для татуировок, представляют собой промышленные растворы, подходящие в качестве чернил для принтеров или автомобильных красок». Как и зарубежные исследования, Управление теперь изучает химический состав чернил и пигментов и то, как они распадаются в организме, а также насколько они безопасны в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Чернила на основе металлов могут приносить сюрпризы при магнитно-резонансной томографии. Например, в двух тематических исследованиях подробно описаны пациенты, получившие ожоги, вызванные МРТ, в результате того, что в чернильных пигментах их татуировок были применены соединениям железа. Радиологи говорят, что такая реакция на магнитное излучение встречается редко, но некоторые из них предлагают избегать чернил на основе железа.

Между тем патологоанатомы сообщают о чернилах в образцах хирургических биопсий лимфатических узлов. Например, в докладе за 2015 года в журнале «Акушерство и гинекология» подробно рассказывается о молодой женщине с раком шейки матки, который, по мнению врачей, распространился на ее лимфатические узлы. После операции по удалению узлов они обнаружили, что то, что казалось злокачественными клетками при сканировании, фактически было чернилами татуировки. Аналогичный неправильный диагноз был поставлен у другого пациента с меланомой.

Потом, возникают вопросы об инфекциях. Наиболее распространенными инфекциями, связанными с тату, являются бактерии стафилококка или синегнойной палочки, возникающие по причине плохой обработки кожи или стерилизации инструмента. Стафилококковые кожные инфекции могут стать серьезными и даже опасными для жизни, поскольку устойчивые к антибиотикам штаммы находят все большее распространение.

Три процента всех тату ведут к заражению, и почти четыре процента людей, набивавших татуировки, рассказывали о боли, длящейся более месяца, как показало исследование, проведенное в 2015 году Медицинской школой Университета Тулэн. Около 22 процентов участников с новыми татуировками сообщили о постоянном зуде, длящемся более месяца.

Всплеск микобактериальных кожных инфекций у 22 человек в четырех штатах в 2011 и 2012 годах был спровоцирован чернилами под несколькими определенными брендами. Центры по контролю и профилактике заболеваний совместно с местными отделениями Министерства здравоохранения смогли сдержать эти инфекции путем интенсивного отслеживания и расследования.

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Более серьезные кожные заболевания, вызванные татуировками, такие как саркоидоз, лишай Вильсона и волчаноподобные реакции, всё чаще описываются в текущей литературе. Эти проблемы с кожей могут быть более продолжительными и оставляют перманентные рубцы.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Hepatology, было обнаружено, что «татуировки рассматриваются в качестве вероятного способа инфицирования вирусом гепатита С (ВГС), даже среди тех, у кого нет традиционных факторов риска. Всех пациентов с татуировками, следует рассматривать как людей с большой долей вероятности инфицирования ВГС и им следует предлагать консультирование и тестирование на ВГС».

Гепатит, который в 10 раз заразительней, чем ВИЧ, может передаваться через иглы, используемые художниками-татуировщиками. Именно по этой причине Американский Красный Крест ограничивает донорство крови от людей с новыми татуировками, сделанными за пределами регулируемых салонов.

Исследование Университета Тулэн добавило основания этим ограничениям в отношении донорства крови, показав, что у 17 процентов всех участников было по крайней мере одна татуировка, сделанная где-то, кроме тату-салона, а 21 процент признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, набивая хотя бы одну из своих татуировок.

Основная причина, по которой респонденты Harris Poll сожалели о татуировках, это то, что они были «слишком молоды, когда это делали». Вторая по распространенности причина, которая совпадает с первой, татуировка «не соответствовала их нынешнему образу жизни».

Независимо от того, что изображено на тату: имя, лицо, место или предмет, его смысл и восприятие находятся в постоянном движении. Эрик Маддис и Тамми Арфорд, пишущие о дилемме символов и сожалении о татуировках, отмечают, что «Символы динамичны, поскольку они зависят от времени, постоянно меняются и всегда находятся в состоянии постепенного перехода».

Татуировки имеют разное значение в зависимости от лица, которое их интерпретирует, их связи с вами и понимания, и они динамичны, потому что они могут принимать разные значения в зависимости от времени и опыта человека. Одного человека, сделавшего тату на плече в форме колючей проволокой, можно считать умным, изобретательным, уникальным и трогательным. Но сотый человек, сделавший такое же тату, не будет ничем из этого, и со временем, если их увидят на публики, оба будут восприняты одинаково.

По словам Эндрю Тиммингса из Университета Сент-Эндрюса в Соединенном Королевстве, «эмоциональный отклик у наблюдающего» любую из татуировок может быть основан на «социальной стратификации» и не всегда предсказуем. Их опросы hr-менеджеров свидетельствуют, что татуировки могут навредить перспективам работы.

Ещё одно исследование, проведенное в Университете Тампы, подтвердило, что 86 процентов студентов считают, что наличие видимой татуировки вредит их профессиональным перспективам.

Исследователи из Harris Poll обнаружили, что с повышением престижа работы респонденты старшего возраста менее терпимы к видимым татуировкам. В то время как подавляющее большинство людей в возрасте 51 года и старше принимают профессиональных спортсменов с татуировками, эта поддержка значительно уменьшается, когда речь заходит о врачах, учителях начальной школы и кандидатах в президенты.

Как отмечено в исследовании, опубликованном в Журнале социальных наук (The Social Science Journal) в 2014 году, люди, имеющие друзей и родственников с татуировками, как правило, менее предвзяты в отношении их тату и, как правило, меньше страдают от сожаления по поводу собственных тату. Однако исследование также обнаружило, что когда татуированные респонденты встречались с людьми без татуировок на рабочем месте или в высших учебных заведениях, с ними чаще происходила переоценка отношения, и они с большей вероятностью страдали от сожаления и рассматривали возможность убрать тату.

Набивка тату – сродни решению об изменении жизни (и изменении тела), и ничем не отличается от вступления в брак в молодости (32 процента сожалеющих) или выбора специализации в колледже (37 процентов изменяют специализацию). Для многих, принятие важного решения в молодости сопряжено с сожалением. Отличие татуировки заключается в том, чтоб вы ежедневно сталкиваетесь с этим сожалением.

Пока число тех, у кого появляются тату растет, рынок услуг по их удалению тоже занимает свою нишу. Услуги по лазерному удалению татуировок быстро растут по всей стране и превратились в многомиллионный рынок, с дополнительным потенциалом роста в связи с взрослением значительно татуированного поколения.

Но некоторые проблемы связанные с тату нельзя удалить. У современных лазеров всё ещё присутствуют ограничения касательно цвета, который они могут стереть, что добавляет возни в связи с более яркими цветами татуировки. Люди с более темной кожей, как правило, имеют меньше шансов с некоторыми лазерами и им требуется больше сеансов для того, чтоб избежать кожных повреждений.

Поскольку лазер дробит частицы пигмента под кожей для удаления их из организма, проблемы с инфекциями, рубцами и распространением чернил снова становятся актуальными. Татуировки, покрывающие обширные области тела, просто слишком велики, чтобы справляться в течение одной сессии, и могут потребоваться годы для их удаления.

Осложнения в результате лазерного воздействия включают боль, пузыри, рубцы и, в некоторых случаях, по словам дерматологов может произойти потемнение чернил.

По мере развития технологий и роста спроса на удаление татуировок некоторые из ограничений существующих лазеров будут сняты. Запатентованы новые, легко удаляемые чернила, которые могут представлять более здоровый подход на основе биоразлагаемых ингредиентов и будут иметь более предсказуемую реакцию на лазер. Пикосекундные лазеры также значительно уменьшают количество сеансов, необходимых для отдельных групп населения.

Образование – ключевой фактор. При таком большом количестве молодежи, обдумывающем нанесение тату в раннем возрасте, информирование молодых людей о проблемах со здоровьем и социальными рисками может помочь им избежать татуировок, о которых они будет сожалеть. Ведение постоянных классов по боди-арту в рамках занятий о здоровом образе жизни могут смягчить некоторые из этих ошибок и уменьшить возможные сожаление.

Грег Холл является ассистентом профессора в клинике Университете Западного Резерва имени Кейса. Эта статья была первоначально опубликована в разделе The Conversation.

Эта статья впервые появилась на VICE US.