Оказывается, есть мясо льва не запрещено!

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В рамках празднования своего 91 дня рождения в следующую субботу, президенту Зимбабве Роберту Мугабе будет организован праздничный стол, на котором будут поданы: пять антилоп, два буйвола, два слона, два соболя и один лев. По информации TheChronicleЗимбабве, этих животных предоставит Тэндай Мусаса, владелец известной фермы Woodlands Farm недалеко от ElephantHills Resort возле водопада Виктория, где и пройдёт празднование на 20 000 человек.

«Этим подарком мы хотим поддержать празднование и хорошие настроение всей нашей общины», сказал Мусаса в интервью TheChronicle. «Общая стоимость услуг составляет $120,000. Это наша годичная сумма дохода, и мы подумали, что это стало бы очень приятным и значимым знаком для всех людей нашей страны. На данный момент, мы договариваемся с управляющими организации по защите парков и дикой природы про убой этих животных за несколько дней до дня праздника. Также, мы ведём переговоры с отелем о хранении мяса».

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Если вы думаете, что есть слонов и львов, как символов дикой природы, запрещено, то вы ошибаетесь: в законах Зимбабве или других стран не содержится такого запрета. По состоянию на 1997 год, популяция слонов в Ботсване, Намибии, Южной Африке и Зимбабве были признаны достаточно большими, поэтому они подлежат контролируемой охоте. Их мясо, которое на вкус напоминает мясо лося или оленя, также можно экспортировать. В Зимбабве даже утверждают, что в стране обитает больше слонов, чем страна может содержать, и соответственно, поддерживают их потребление и отлов. Тем не менее, экологи, похоже, считают, что государственные чиновники раздули эти цифры и пилят сук, на котором сидят, уничтожая наследие и биологическое разнообразие страны, что привлекает жизненно необходимых стране туристов. США, со своей стороны, в 2014 году запретили импорт слоновой продукции из Зимбабве из-за опасений недостаточного контроля браконьерства, но это не отражено в местных и международных законах.

Львы, как вид, который по численности существенно меньше слонов и находится под угрозой исчезновения,а не на грани исчезновения, хорошая жертва для охотников в Африке и даже для разводчиков в Америке, которые убивают больших кошек для трофеев или продуктов питания. За последние несколько лет было несколько всплесков продаж мяса львов в Америке (потребители говорят, что львиное мясо на вкус очень похоже на свинину). Американцы на самом деле составляют 64 процента рынка трофеев из львов, убитых в Африке, так что один лев для Мугабе – довольно мелкое правонарушение.

Однако, сложно точно оценить потребление мяса диких животных по всему миру, как утверждает Адам М. Робертс, генеральный директор американской группы по сохранению дикой природы Born Free США и её британского представительства Born Free Foundation. «Надо исключить из расчётов объёмы мяса диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, которое потребляется на внутреннем рынке [необходимо учитывать только экспорт]», сказал он мне.

Американский рынок для торговли этим мясом занимается совсем малую долю всего экспорта. Робертс говорит, что львиное мясо, съеденное в США – громкие слова, трюк, которые вызывают много споров и недоразумений, и которыми пользуются некоторые организации. И хотя есть истории приготовления блюд из мяса слона в качестве редкого блюда для почётных гостей, мясо диких животных (и льва в особенности) очень редко потребляется на континенте.

В Зимбабве мясо диких животных потребляют в качестве исключения на очень важных праздниках.

«[Мугабе и его подопечные] делают это на протяжении уже нескольких лет», сообщил Джонни Родригес, Председатель Зимбабве по сохранению благосостояния, The Guardian. «Практически на каждый праздник убивают несколько слонов и буйволов для торжества».

Помимо празднований, имеется информация, что Мугабе предлагал солдатам и сельским жителям есть слонов, и иногда заказывал их за счёт государства в начале 2000-х годов. Также, экономический хаос и нехватка продовольствия, по-видимому, способствуют популяризации охоты на дичь. Только в последние несколько месяцев, Мугабе разрешил продажу 60-80 маленьких слонят неизвестным покупателям в Китае, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах за $60,000 за особь, с целью якобы (по иронии судьбы)собрать деньги для фонда по сохранению дикой природы в стране. Общеизвестно, что легальный рынок слонов даёт около 14 миллионов долларов в год для правительства Мугабе и его соратников, не говоря уже о браконьерстве и последствиях подобной охоты на виды, которые находятся под угрозой исчезновения (например, львы) и, в том числе, исчезающих видов животных в стране.

Робертс говорит, что любое потребление мяса диких животных неизбежно простимулирует дополнительный спрос для охотников и браконьеров, что создаст дополнительные риски для исчезающих видов животных. Так что, потребление мяса диких животных на национальном празднике – не хороший знак диких животных страны, особенно слонов.

Местные жители так же, как и экологи, недовольны празднованиями Мугабе. Около 120 сельских жителей в районе фермы Мусас утверждают, что животных берут с территорий, которые принадлежат жителям, без консультаций и разрешений местного населения. Эти животные учитываются в квоте на охоту на этой территории, что означает, что местные теряют большую часть дохода за год. Согласно официальному заявлению Зимбабве, Мусаса считает всех тех, кто не поддерживает убой этих животных «врагами президента».

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