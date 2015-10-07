Цыганский мир богатейших ведьм Румынии

Эта статья взята с VICE Румыния.
В прошлом году словацкий фотограф-Люсия Секеркова отправилась в Румынию чтобы встретиться с Марией Кампиной, самопровозглашенной королевой гадалок, как здесь говорят – “ведьмой”. Обычно, эти “ведьмы” – цыганки, которые утверждают, что они умеют читать будущее человека по его или её ладони, по зёрнам пшеницы, или по звёздам.
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Люсия подружилась с Марией и провела много времени с цыганками, фотографируя жизнь ведьм, их дома, и их ремесло, которое передаётся из поколения в поколение с древних времен. Я связался с ней, чтобы узнать немного больше о её проекте.
VICE: Почему ты решила снимать жизнь румынских ведьм?
Люсия Секеркова: Меня завораживает и пугает оккультизм ещё с детства. Я решила приехать в Румынию по программе студенческого обмена Erasmus, потому что мне всегда казалась, что это очень загадочная и с богатым фольклором страна. Я искала в Интернете информацию о деревнях, людях и их традициях, когда я наткнулась на видео одной из этих гадалок на YouTube. Я сразу поняла, что мне нужно встретиться с ними лично.
Я обратилась за помощью в сообщество Couch Surfing и так встретила местного фотографа Космина Ифтоде. Он согласился стать моим гидом и переводчиком, что было здорово, так как очень немногие из этих ведьм говорят по-английски. Я не могла бы обойтись без его помощи. Мы с Космином сейчас близкие друзья.
Как ты находила ведьм?
Я искала их адреса и номера телефонов в Интернете и в газетах, но было довольно трудно убедить их сфотографироваться. Некоторые разрешали только за деньги, другие – бесплатно. Во всяком случае, большинство из них были готовы торговаться. Цены колебались где-то между 20 и 50 евро за сессию.
Я говорила им, что я делаю эти снимки для газеты в Словакии. Они, вероятно, не согласились бы, если я сказала им правду: что я работала на свой проект. Кроме того, говоря им, что я работаю в газете давало им уверенность, что я могу заплатить запрашиваемую ими сумму.
После нескольких дней поисков и переговоров, я, наконец, встретила Марию Кампину – самопровозглашенную королеву ведьм – и заключила с ней сделку. Чтобы получить разрешение фотографировать её и её знакомых, я должна была пообещать ей, что газета, на которую я работала, опубликует полный рассказ о ней, а также предоставит ей первую страницу. Таким образом, я не платила за фотосессию. Фото Марии, в конечном итоге, появилось на первой странице SME, еженедельной словацкой газеты.
Насколько тяжело было общение с этими женщинами?
Самой сложной задачей было убедить их быть честными. Когда я брала интервью у них, у меня сложилось чувство, что они были склонны преувеличивать свои истории. Было очевидно, что они пытались произвести хорошее впечатление. Гадание, в конечном счете, это бизнес. Я не привыкла иметь дело с такими людьми, поэтому наши разговоры были довольно утомительны.
Ты проверяла их способности к предсказанию?
Да. Частью моего проекта было увидеть насколько разными бывают предсказания этих женщин. А они и были совершенно разными: одни приятные, другие неприятные. Все были очень краткими и слишком общими.
Например, одна из ведьм нагадала мне, что я выйду замуж и у меня будет трое детей в течение года. Прошло уже более года, но ничего из предсказанного не случилось. Самое странное было, когда одна ведьма подошла ко мне, вырвала мой волос, и сказала мне, что кто-то рядом со мной умрёт. К счастью, все живы.
Дома ведьм пестрят богатством, будь то золотые стулья или плазменные телевизоры. Это дом колдуньи Амалии, которая сейчас посвящает в искусство колдовства свою племянницу.
Ты полагаешь, что стереотип о цыганах как о колдунах способствует этим гадалкам зарабатывать?
В цыганских общинах, как правило, мужчины финансово поддерживают свои семьи. И неважно честным или нечестным путём они зарабатывают себе на жизнь. Гадание – это древнее занятие, единственное, которое разрешается женщинам. Это также единственный способ, благодаря которому цыганские женщины могут завоевать уважение и успех в своих общинах.
Девочки цыганки ходят в школу до 18 лет, но их также обучают гаданию их матери, тётушки и бабушки. Каждая девушка должна решить для себя подходит ли ей это занятие морально или нет, потому что оно предполагает злоупотребление наивностью своих клиентов.
Как ты относишься к тому, что это древнее занятие практикуется в современном обществе?
Вначале я была очарована. Я фотографировала богатейших и самых уважаемых ведьм в мире. Эти женщины сумели сделать что-то невероятное: они создали современный бизнес, используя древние ритуалы, принадлежащие их культуре. Их обычаи точно такие же, как сто лет назад. Но изменилось восприятие их людьми.