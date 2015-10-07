Цыганский мир богатейших ведьм Румынии

Золото является неотъемлемым атрибутом культуры цыган, в особенности для королевы ведьм – Марии Кампины

Эта статья взята с VICE Румыния.

В прошлом году словацкий фотограф-Люсия Секеркова отправилась в Румынию чтобы встретиться с Марией Кампиной, самопровозглашенной королевой гадалок, как здесь говорят – “ведьмой”. Обычно, эти “ведьмы” – цыганки, которые утверждают, что они умеют читать будущее человека по его или её ладони, по зёрнам пшеницы, или по звёздам.

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Люсия подружилась с Марией и провела много времени с цыганками, фотографируя жизнь ведьм, их дома, и их ремесло, которое передаётся из поколения в поколение с древних времен. Я связался с ней, чтобы узнать немного больше о её проекте.





Мария Кампина восседает на своём золотом диване

VICE: Почему ты решила снимать жизнь румынских ведьм?

Люсия Секеркова: Меня завораживает и пугает оккультизм ещё с детства. Я решила приехать в Румынию по программе студенческого обмена Erasmus, потому что мне всегда казалась, что это очень загадочная и с богатым фольклором страна. Я искала в Интернете информацию о деревнях, людях и их традициях, когда я наткнулась на видео одной из этих гадалок на YouTube. Я сразу поняла, что мне нужно встретиться с ними лично.

Я обратилась за помощью в сообщество Couch Surfing и так встретила местного фотографа Космина Ифтоде. Он согласился стать моим гидом и переводчиком, что было здорово, так как очень немногие из этих ведьм говорят по-английски. Я не могла бы обойтись без его помощи. Мы с Космином сейчас близкие друзья.

Как ты находила ведьм?

Я искала их адреса и номера телефонов в Интернете и в газетах, но было довольно трудно убедить их сфотографироваться. Некоторые разрешали только за деньги, другие – бесплатно. Во всяком случае, большинство из них были готовы торговаться. Цены колебались где-то между 20 и 50 евро за сессию.

Я говорила им, что я делаю эти снимки для газеты в Словакии. Они, вероятно, не согласились бы, если я сказала им правду: что я работала на свой проект. Кроме того, говоря им, что я работаю в газете давало им уверенность, что я могу заплатить запрашиваемую ими сумму.



После нескольких дней поисков и переговоров, я, наконец, встретила Марию Кампину – самопровозглашенную королеву ведьм – и заключила с ней сделку. Чтобы получить разрешение фотографировать её и её знакомых, я должна была пообещать ей, что газета, на которую я работала, опубликует полный рассказ о ней, а также предоставит ей первую страницу. Таким образом, я не платила за фотосессию. Фото Марии, в конечном итоге, появилось на первой странице SME, еженедельной словацкой газеты.

Эти золотые кресла принадлежат ведьме под именем Султана. Султана сообщила автору, что её поиски загонят её в депрессию, и когда ей будет плохо, нужно будет перевернуть камень.

Насколько тяжело было общение с этими женщинами?

Самой сложной задачей было убедить их быть честными. Когда я брала интервью у них, у меня сложилось чувство, что они были склонны преувеличивать свои истории. Было очевидно, что они пытались произвести хорошее впечатление. Гадание, в конечном счете, это бизнес. Я не привыкла иметь дело с такими людьми, поэтому наши разговоры были довольно утомительны.





Ты проверяла их способности к предсказанию?

Да. Частью моего проекта было увидеть насколько разными бывают предсказания этих женщин. А они и были совершенно разными: одни приятные, другие неприятные. Все были очень краткими и слишком общими.



Например, одна из ведьм нагадала мне, что я выйду замуж и у меня будет трое детей в течение года. Прошло уже более года, но ничего из предсказанного не случилось. Самое странное было, когда одна ведьма подошла ко мне, вырвала мой волос, и сказала мне, что кто-то рядом со мной умрёт. К счастью, все живы.

Дома ведьм пестрят богатством, будь то золотые стулья или плазменные телевизоры. Это дом колдуньи Амалии, которая сейчас посвящает в искусство колдовства свою племянницу.

Ты полагаешь, что стереотип о цыганах как о колдунах способствует этим гадалкам зарабатывать?

В цыганских общинах, как правило, мужчины финансово поддерживают свои семьи. И неважно честным или нечестным путём они зарабатывают себе на жизнь. Гадание – это древнее занятие, единственное, которое разрешается женщинам. Это также единственный способ, благодаря которому цыганские женщины могут завоевать уважение и успех в своих общинах.



Девочки цыганки ходят в школу до 18 лет, но их также обучают гаданию их матери, тётушки и бабушки. Каждая девушка должна решить для себя подходит ли ей это занятие морально или нет, потому что оно предполагает злоупотребление наивностью своих клиентов.

Как ты относишься к тому, что это древнее занятие практикуется в современном обществе?

Вначале я была очарована. Я фотографировала богатейших и самых уважаемых ведьм в мире. Эти женщины сумели сделать что-то невероятное: они создали современный бизнес, используя древние ритуалы, принадлежащие их культуре. Их обычаи точно такие же, как сто лет назад. Но изменилось восприятие их людьми.

Селена сейчас изучает магию, чтобы стать ведьмой. Она ходит в школу, но учится искусству волшебства у своей тети Амалии.

Эта мебель принадлежит ведьме Марии Кампине, которая сообщила нам, что она общается с умершими.

Иногда ведьмы зажигают свечи, чтобы “открыть свой внутренний глаз” перед тем как навести на кого-то заклятие или предсказать будущее.

Ловента сказала автору, что она выдит скрывающуюся грусть за её улыбкой. Также она ей сообщила, что её грусть станет ещё глубже после смерти одного близкого человека.

Атена была в курсе, что автор не верит в её дар от Всевышнего. Она сообщила ей, что она никогда не познает счастья, если не поверит в Господа.

Эта лестница принадлжеит Атене, которая верит, что её жизнью руководит умершая бабушка через сны.

Сунита сказала Люсии, что в её жизни произойдёт важное поворотное событие, и что она должна следить за своим здоровьем.

Зелья занимают огромную часть в культуре ведьм.

Предсказательница Ивана Сидонья сообщила Люсии, что её бывший хочет её вернуть, а любимый вскоре умрёт.