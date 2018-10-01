Руководство по недооценённым блюдам еврейских закусочных

Вот вам смешное признание: моё любимое занятие по вечерам в четверг – это накуриться, надеть мой самый скромный наряд, налопаться дешёвой тяжёлой еврейской еды в хасидских кварталах после наступления темноты. Так я убиваю двух зайцев: это намного приятнее, чем ещё одна мега-дорогая забегаловка с громкой музыкой, не дающей общаться, и слишком ужасной, чтобы под неё танцевать, а также это даёт мне возможность делать то, что стало моим любимым времяпрепровождением с тех пор, как я уехала от своей семьи, когда мне было за 20 – ностальгировать.

Будучи милой еврейской девочкой, я должна была съедать свою порцию супа с фрикадельками из мацы и бутерброды с пастромой – обычная еда, которая в Америке стала синонимом еврейской еды. Но я также росла на захолустных классических блюдах, которые никогда не стали мейнстримом. К счастью, эти классические блюда не совсем выпали из кулинарной обоймы; они были сохранены мировым сообществом хасидов наряду с восточно-европейскими еврейскими традициями, которым уже более 250 лет. Очень приятно знать, что когда мне понадобится полная тарелка чолнта, я могу заскочить в Восточный Уильямсбург и на мгновение почувствовать себя ближе к своей семье, чем расстояние через Атлантический океан. Тем, кто ищет похожую порцию сентиментальной еды или просто хочет питательно и скромно покушать, позвольте представить настоящую изюминку кухни ашкенази, которую, скорее всего, ваша забегаловка не делает.

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Чолнт



Это блюдо – звезда посиделок в четверг вечером. По сути, чолнт – это рагу из мяса, бобов, ячменя и корнеплодов, хотя лучшая версия – это часть кишки (фаршированная кишка, не отказывайтесь, пока не попробовали) сверху, и куча костного мозга внутри.



С этого одобренного раввином рецепта можно начинать, не забудьте полный глутамата натрия кубик куриного бульона – современную, но важную добавку. Когда захотите узнать, какой чолнт самый лучший, учитывайте, что чем дольше он остается в горшке, тем лучше: нужно, чтобы он настоялся. Блюдо недельной давности – это настоящий святой Грааль.

Форшмак

Очищенная селёдка – это то блюдо, без которого я прекрасно проживу, в основном, из-за детских воспоминаний о друзьях бабушки и дедушки, которые дышали на меня, наглотавшись всего этого по случаю и без. Но о вкусах не спорят, и форшмак – это классика, поэтому его нужно упомянуть. В наши дни его обычно едят холодным, намазав на крекер, но раньше его часто подавали горячим и жареным, что звучит намного вкуснее. Моя бабушка, которая на обед всегда ела селёдку в том или ином виде и пила чашку чая, очень обиделась, когда я сказала, что форшмак – больше не основное еврейское блюдо. «Оно точно одно из тех, которые я знаю», съязвила она.

Голубцы по-еврейски

Запах тушёной капусты не из приятных, но он возвращает меня в молодость. Особенно, когда за кухонным столом собиралось три поколения shayna maidelehs (по-еврейски, красивых девушек), чтобы заматывать смесь фарша и риса в листки капусты, которые потом тушились в кисло-сладком томатном соусе. С тех пор я пробовала разные голубцы, и знаю, что голубцы по-еврейски намного лучше любых других, наверное, потому что моя мама готовила их, а она идеальное создание. Лучшие голубцы – это завёрнутые пакетики из капусты, опущенные в ярко-красный соус, настолько сладкий, что вы знаете, что он вредный. Самые ужасные плавают в жидкости с вывалившейся начинкой, хотя, по словам моего свёкра, смесь из сока лимона и сахара исправит, что угодно.

Картофельная запеканка и бабка



Если единственный вариант запеканки, которую вы знаете, состоит из макарон, вас всю жизнь обманывали. Я была бы в шоке, если бы кто-то захотел съесть целую запеканку из макарон – в меня лично никогда не влезало более пары укусов, но я съедала целую картофельную запеканку на одном дыхании много раз. Хорошую картофельную запеканку приготовить непросто, самый большой недостаток – липкая середина из-за слишком чрезмерного перемешивания, или серый оттенок из-за промедления вовремя приготовления, когда картошка стоит слишком долго перед запеканием. Когда всё делается правильно, то запеканка становится похожа на огромный драник, воздушный в середине и с хрустящей корочкой, в масле и такой солёный, что от него хочется пить.

Бабка – это непослушная сестра запеканки, в ней содержится ещё больше холестерина, и она ещё вкуснее. Слой грудинки между двумя слоями запеканки, всё это медленно запекается при низкой температуре, пока не появится хорошая корочка, а мясо внутри не станет нежным.

P’tcha

P’tcha (холодец) – произносится резко, будто вы бабулька, которой только что сказали, что её внук женится на католичке – это мясное желе. Это блюдо лёгкое, что нехарактерно для кухни ашкенази, и, по счастливой случайности, идёт в ногу с самым главным велнесс-трендом 2018 года: коллаген, помогающий коже оставаться эластичной и уменьшающий целлюлит из-за слишком большого количества gribenes (ещё одно трагично недооценённое блюдо в виде хрустящего птичьего жира). Как только вы абстрагируетесь от того факта, что едите волнующийся бульон, сделанный из копыта, холодец вам понравится! Мой дед очень любит это блюдо, когда он узнал о лавке с телячьими ножками на Lower East Side, он потребовал (и это правильно), чтобы я немедленно выслала ему несколько штук в Великобританию по почте. Всё, что я хочу сказать, это считайте себя #благословлённым, если вам повезло такое попробовать.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.