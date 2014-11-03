Визуальная энциклопедия российских тюремных татуировок

Череп и скрещённые кости на плечах заключенного указывают на то, что он отбывает пожизненный срок. А девочка, цепляющая платье удочкой на левом предплечье – наколка, которую обычно делают насильникам. Все фото © Аркадий Бронников/FUEL

В тюрьмах по всему миру татуировки зачастую являются важной частью униформы заключённого. Отчасти они используются с целью демонстрации преступлений, в связи с которыми заключённый отбывает свой срок. Однако, часто наколки служат средством общения с другими людьми. В России, например, кинжал, пронизывающий шею, говорит о том, что заключённый убил кого-то в тюрьме и таким образом вы понимаете, что если к вам без сопровождения тюремных охранников подходит заключённый с таким рисунком на шее, вам лучше бежать от него подальше.

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Аркадий Бронников, ведущий российский эксперт по символике наколок, недавно издал коллекцию из 180-ти фотографий преступников, отбывавших заключение в советских тюрьмах. МатериалыRussian Criminal Tattoo Police Files, опубликованные издательством FUEL, являются, пожалуй, самой большой коллекцией фотографий тюремных наколок на сегодняшний день. Всего в издании 256 страниц.

Я связался с Дэймоном Мюрреем, соучредителем FUEL, чтобы поговорить об этом издании.

VICE: Почему вы решили издать эту книгу?

Дэймон Мюррей: FUEL ранее публиковал ​Энциклопедию российских тюремных наколок, а также ​рисунки из ГУЛАГа и ​СССР, так что последнее издание продолжает серию книг на эту тему. Эти издания были основаны на рисунках, сделанных Данцигом Балдаевым, тюремным охранником, который изучал и фиксировал феномен российской тюремной наколки на протяжении всей своей карьеры.

Мы изучали времена СССР и наткнулись на статью об отставном милиционере по имени Аркадий Бронников. Он был старшим экспертом-криминалистом в Министерстве внутренних дел СССР на протяжении более 30-ти лет, в его обязанности входило посещение исправительных учреждений на Урале и в Сибири. Именно тогда, в период с середины 1960-х годов до середины 1980-х годов, он брал интервью, фотографировал, и собирал информацию о заключенных и их татуировках. Он создал один из самых больших архивов на сегодняшний день.

Нам стало понятно, что эту коллекцию уникального материала можно оформить в интересную книгу, которая будет прекрасным дополнением к нашим предыдущим публикациям. Тема та же, но написана в более грубой манере, свойственной тому времени.

Как долго вы собирали все фотографии?

Я встретился с Аркадием Бронниковым на Урале в России, в его доме. Мы ранее обсуждали возможность создания книги, и он очень любезно согласился поговорить со мной по-поводу материала и обсудить тонкости в деталях. Через несколько дней стало ясно, что там было достаточно материалов и информации на всю книгу. Я тогда взял фотографии обратно в Лондон, чтобы пустить их в работу.

Кинжал, пропущенный через шею, указывает, что преступник убил кого-то в тюрьме, и готов принимать заказы снова. Капли крови могут означать количество совершённых убийств.

Есть ли у вас какие-либо сведения о заключённых, запечатлённых на фотографиях?

За исключением некоторой информации в самом начале книги, где в основном предоставлена информация о российской милиции того времени, вся информация о преступниках предоставлена на основании татуировок с их тел. Их преступления варьируются от тяжёлых, таких, как убийство или изнасилование, до менее тяжёлых, таких как карманные кражи и кражи со взломом.

Каждое изображение несёт в себе подробное описание, о том, как отдельные татуировки связаны с конкретными преступлениями, например, голая женщина, горящая на кресте, символизирует судимость за убийство женщины. Число поленьев в огне под жертвой обозначает количество лет приговора.

Какое оборудование они использовали для нанесения наколок?

Большинство наколок было сделано примитивным и очень болезненным способом. Этот процесс мог занимать несколько лет, но один маленький рисунок делался за четыре-шесть часов непрерывной работы. Инструментом служила адаптированная электробритва, к которой заключённые приделывали иглы и ампулы жидкого красителя.

Где они брали краску?

Краску готовили плавя резину и смешивая её с мочой. По медицинским соображениям, лучше использовать мочу того человека, которому набивают наколку. Поскольку власти запрещают наколки, эта практика ушла в подполье, и, как правило, выполняется в антисанитарных условиях. Такая татуировка может легко повлечь серьёзные осложнения, в том числе гангрену и столбняк. Но наиболее распространенной проблемой является лимфаденит – воспаление лимфатических узлов, сопровождающихся лихорадкой и ознобом.

И они тем не менее шли на это?

В большинстве случаев, случаев, заключённые, опрошенные Бронниковым, сообщали, что наколки они начинали ставить только после совершения своих преступлений. После того как их привлекали к ответственности повторно или увеличивался срок лишения свободы, добавлялись новые татуировки. В тюрьмах общего режима, например, от 65 до 75 процентов осуждённых имеют наколки; эта цифра возрастает до 80 процентов в тюрьмах усиленного режима, и составляет от 95 до 98 процентов в учреждениях строгого режима. В женских исправительных учреждения в Пермской область, что в 1442 км к северо-востоку от Москвы, Бронников обнаружил, что только 201 из 962 женщин имели татуировки, но в колониях строгого режима этот показатель составляет 40 процентов.

Как правило, криминальные авторитеты не увенчивают себя большим количеством наколок, но могут иметь пару семи- или восьмиконечных звезд на ключицах. Кроме того, наколки – это удел уголовных элементов, так что эта культура не распространялась на заключённых, отбывающих наказание за политические преступления.

Один из многих заключённых, заразившийся сифилисом, СПИДом или столбняком в результате нанесения наколки в антисанитарных условиях.

Какое ваше личное мнение в отношении культуры тюремных наколок?

Ну, это удивительная культура, больше нигде не делают наколки таким уникальным и выразительным языком. Каждое изображение имеет свой смысл: татуировка может быть в буквальном смысле вопросом жизни или смерти для её хозяина.

Когда осуждённый попадает за решётку, его спрашивают: «Ты отвечаешь за свои наколки?» Если он не может ответить, или если наколки не отвечают его статусу, ему дадут осколок стекла или кирпича и под угрозой последствий попросят убрать наколку. Последствием отказа может быть жестокое избиение, изнасилование, или даже смерть.

По этой причине наколки – это наиболее чтимая часть культуры тюремного общества. Это больше чем просто личный вопрос, в них заложен смысл и правила, стоящие за пределами обычного права.

​​​​​​​​​Звезды на плечах этого заключенного, указывают, что он является «криминальным авторитетом», а медали служат знаком неповиновения с советским режимом. Глаза на животе указывают на гомосексуальность их обладателя (пенис становится «носом» на изображённом лице).

Вы видели много тюремных наколок. Какие из них наиболее распространенные?

Есть много общих тем и идей. Некоторые из наиболее распространённых тем – это религиозность: Дева Мария с младенцем, русские церкви, кресты, и подобные вещи. Тем не менее, в контексте советской тюремной системы или по другому «зоны», эти образы не имеют абсолютно ничего общего с религиозными убеждениями; их реальные значения коренятся в тюрьме и традициях криминального мира. Они проистекают из желания показать в себе изгоя, того, кого неправильно понимают и кто обречен на страдания.

Дева Мария с младенцем является одной из самых популярных татуировок среди преступников, и это может иметь несколько объяснений. Она может символизировать верность преступному клану, может означать, что владелец рассчитывает на покровительство Матери Божьей, или что владелец находится за решеткой с раннего возраста…

На зоне наколка в форме церкви или монастыря – это знак вора, а число куполов на церкви означает число обвинительных приговоров. Наколку в форме креста обычно размещают на самой важной части тела – груди. Это сделано для того, чтобы показать преданность воровским традициям и служит доказательством того, что его носитель не запятнан предательством, то есть, что он «чист» перед своими воровскими товарищами. Любые кресты на теле указывают на принадлежности носителя к касте воров.

С какой целью вы начали собирать эти фотографии?

Коллекция, собранная Бронниковым, является особенно примечательной, поскольку она имела сугубо функциональное значение. Эти фотографии предназначалась для милицейского пользования в исследовании языка этих татуировок и для облегчения процесса идентификации преступников по таким признакам.

Единственной целью фотографа была фиксация тату на телах заключённых с практической целью. Поскольку сугубо художественный элемент для таких наколок не имел значения, они представляли собой непосредственное отображение жизни преступного мира, в котором человеческая сущность непреднамеренно убрана, а на показ выставлены простые черты: агрессивность, уязвимость, меланхоличность и тщеславие. По их телам можно прочесть их неофициальную историю, и не только по наколкам, но и по шрамам и пропущенным цифрам.

Выставка фотографий из коллекции Аркадия Бронникова состоится в Лондоне в галерее ​Grimaldi Gavin, по улице Албэмарл Стрит 27,с 17 октября по 21 ноября.

Звёзды на плечах этого заключенного, указывают, что он является «криминальным авторитетом», а медали служат знаком неповиновения с советским режимом. Глаза на животе указывают на гомосексуальность их обладателя (пенис становится «носом» на изображённом лице).

© Arkady Bronnikov / FUEL

Обвивающая шею змея – знак того, что обладатель татуировки наркозависим.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Этот заключённый не авторитет воровского мира, но пытался притвориться им с помощью татуировок, которые должны были повысить его положение в тюремной иерархии. Маяк на правой руке обозначает стремление к свободе. Наручники на каждом запястье говорят о том, что он приговорен больше, чем к пяти годам заключения.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Линии размещённые внутри концов звезды на плечах этого заключённого означают, что обладатель татуировки нёс военную службу, но бросил её и ушел в криминал.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Один из многих заключённых, заразившийся сифилисом, СПИДом или столбняком в результате нанесения наколки в антисанитарных условиях.

© Arkady Bronnikov / FUEL

«Демоны» на плечах этого заключенного символизируют ненависть к авторитетам и тюремной иерархии. Этот тип татуировки известен как «оскал» – ее обладатель «показывает зубы» системе.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Кинжал, пропущенный через шею, указывает, что преступник убил кого-то в тюрьме, и готов принимать заказы снова. Капли крови могут означать количество совершённых убийств.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Изображение русалки может означать приговор за изнасилование ребенка или растление малолетнего. Известные в тюремном жаргоне как «амурики», такие заключённые становятся «опущенными» в тюремной иерархии после того, как их насилуют другие заключенные, иногда группами.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Череп и скрещенные кости на плечах заключённого указывают на то, что он отбывает пожизненный срок. А девочка, цепляющая платье удочкой на левом предплечье – наколка, которую обычно делают насильникам.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Долларовые купюры, небоскребы и автомат с аббревиатурой US говорят о любви заключённого к образу жизни американской мафии. Глаза означают «Я слежу за тобой» (за другими заключенными в тюрьме или лагере).

© Arkady Bronnikov / FUEL

Двуглавый орел – символ русской государственности, уходящий корнями в XV век и использовавшийся Петром Великим. Фотография сделана в советский период, тогда татуировка в виде этой эмблемы была знаком ненависти к СССР. Статуя Свободы указывает тоску по свободе, а тёмный персонаж с ружьем говорит о том, что этот заключенный готов к насилию и убийствам.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Надпись под черепами: «Бог против всех, все против бога». Ковбой с ружьем указывает на то, что этот вор готов рисковать и не упустит ни одного шанса. Голубка, несущая ветвь (на левом плече) – символ хороших вестей и избавления от страданий.

© Arkady Bronnikov / FUEL

Роза на груди означает, что свое восемнадцатилетие он встретил в тюрьме. Для аббревиатуры SOS на правом предплечье есть несколько вариантов расшифровки: «Спасите от суда», «Спасаюсь от сук», «Спасаюсь от сифилиса», «Спаси, отец, сына», «Суки отняли свободу».

© Arkady Bronnikov / FUEL

Галстук-бабочка на шее часто встречается в колониях строгого режима. Знак доллара на бабочке показывает, что его обладатель – или «медвежатник», или занимался отмыванием денег, или был осужден за кражу государственного имущества.

© Arkady Bronnikov / FUEL