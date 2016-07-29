Молодые россияне на Самуи



Ульяна из Екатеринбурга. Она уже три месяца на Самуи, и сейчас без работы. Фотографии Сергея Потеряева

Территория России огромна, как и её амбиции. Кажется, что молодые россияне должны наслаждаться своей жизнью. Тем не менее, российское поколение Facebook постоянно обсуждает возможности миграции; исследования показывают, что существенный процент молодёжи готов покинуть матушку Россию ради условий получше. Я принадлежу к этому проценту. Я молодая россиянка, и 19 декабря 2012 года я оказалась на самолёте в Самуи через Пекин. Мой билет был в одну сторону.

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Не поймите меня неправильно, я люблю свою страну. Просто на расстоянии. Произошло так, что я купила билет на тот же самолёт и в тот же пункт назначения, что и мой старый знакомый из моего родного города. Он планировал скрыться на тропическом острове со своей подругой. Я же наоборот, пыталась зализать раны своего разбитого сердца, и хотела взять тайм-аут от напряжённого графика работы. Таким образом, мы высадились на прекрасном острове в Сиамском заливе, где мы в сию же минуту оказались в окружении таких же 6000 других россиян.

И вот мы все, мои полуголые соотечественники и я, либо убегали от чего-то, либо искали что-то, потому что, в основном, есть только три причины заставляющие нас покинуть Россию ради “прекрасного далёка”.

Прежде всего, мама Рашка славится холодами. Это означает, что если вы не играете в хоккей, по крайней мере, три месяца в году, вы превращаетесь в сварливый кочан капусты в меху. Это предполагает, что вы должны жаловаться на свою удручающую жизнь, прятаться от холода в кафе, согреваясь кофе и круассанами в дневное время, и топить свои печали в рюмке водки вечерами (из-за холода нельзя избежать стереотипов).

Второе, это цены: за комнату в Москве нужно заплатить в среднем $635, за ужин в ресторане $24 и $13 за Макдональдс. Средняя зарплата в Москве составляет около $1275.

И в-третьих, вдобавок ко всему, Россия за последние несколько лет становится всё более и более социально антагонистической. Политическая жизнь в России породила пару громких скандалов, таких как реакция против гей-пропаганды и ареста Pussy Riot.



Вот почему молодые россияне покидают страну, именно поэтому они не колеблясь сдают в аренду свои квартиры в Москве, занимаются разным фрилансом или перебиваются на случайных туристических работах.

В красивой и спокойной Азии, в Таиланде, Бали, Вьетнаме, Китае – с вкусной едой, дешевизной и великолепным видом на море, нет никакого стресса, амбиций, политических разговоров или рисков. Потому что вся Россия на вкус как риск.

Вот несколько фотографий молодой российской диаспоры живущей на Самуи.



Инга прожила на Самуи четыре года и владеет своим ивент агентством. В Питере она работала в менеджменте

Евгений на Самуи уже год. Он работает в цифрофом маркетинге. В своём родном Краснодаре он работал в электронной коммерции

Люся живёт на Самуи три года и работает диджеем. В Питере она работала в IT.

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Илларион прожил на Самуи год и шесть месяцев. Он работаёт в туристической фирме Thaistar. Во Владивостоке он был офицером запаса.

Маша прожила на острове 14 месяцев и работает консультантом в аптеке по продажам тайских народных медикаментов. В Москве она работала в отельном бизнесе

Сергей на Самуи уже два года работает поваром. В родном Питере он также работал поваром

Ольга прожила на Самуи три года. Она фотограф. В Москве она работала в HR

Ренат прожил на острове два года. Он работает в туристической компании Samuidays. Во Владивостоке он работал коммерческим директором

Настя уже семь лет на острове. Сейчас она работает ивент органайзером, но у себя дома в Иркутске она была журналистом