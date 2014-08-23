Московский бойцовский клуб – сплошное безумие

Наверняка никого не удивит, что в России уж больно серьёзно восприняли фильм Бойцовский клуб. Это страна, в ДНК которой прошито удручающее насилие: и неважно проявляется ли оно во вспышках гомофобных оскроблений, дедовщины, которая приводит к кастрации, или в голом по пояс президенте, пытающемся завоевать сердца, убивая из ружья зверей где-то в селе.

В 2008 году двум бывшим членам московского подпольного клуба кулачного боя пришла в голову идея создания собственного бойцовского клуба. Они назвали этот клуб «Ronin Family», и всего за каких-то 900 баксов любой важный дядька мог наслаждаться неделей избиваний и унижений перед чужими людьми. Целью учредителей Ronin Family было превращение образованных городских жителей в настоящих мужчин путём физических и психологических пыток.

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Мария Турченкова, молодой русский фотограф-фрилансер, провела неделю фотографируя этот странный учебный лагерь. Я поговорил с ней об увиденном.

VICE: Привет, Мария. Прежде всего, как ты впервые узнала о Ronin Family?

Мария Турченкова: Я наткнулась на объявление в Интернете. В нем говорилось: «Ты не то, что у тебя есть: твоя работа, твоя ​​машина, или твой банковский счёт. Если ты хочешь изменить свою жизнь, найти воина внутри себя и побороть своего внутреннего врага — приходи и присоединайся к нашему следующему курсу!» Так я позвонила организаторам и попросила разрешения создать историю о них.





Как удачно. А другие люди должны платить, чтобы попасть в клуб?

Да, все участники должны были заплатить вроде $ 900 за недельный курс. Тренеры были членами реального бойцовского клуба, что я предполагаю, и было главной достопримечательностью для менее закалённых в боях. Любой мечтающий стать бойцом должен принести в клуб справку о здоровье и пройти собеседование.

Из каких упражнений состоят занятия для бойцов?

Первое задание проходит на второй день обучения. Это психологический вызов, когда участников просят вспомнить самое худшее, что они когда-либо сделали в своей жизни, что-то такое о чём они никогда никому не говорили, и рассказать всем в группе об этом. Другим, в свою очередь, предлагалось задавать столько вопросов, сколько они хотели.

После этого наступал черёд физическими испытаниями. Упражнения были тяжелыми, и если кто остановился на полпути, их тотчас же избивали и вынуждали начинать с начала. Тем, кому не захотелось продолжать, пришлось покинуть спортзал, и им не разрешалось возвращаться. Если кто вернулся, то их опускали по полной; на самом деле, именно это и было ключевым моментом тренинга.





Наверное, там было много криков и плача?

Да, конечно. Я даже сделала видео.



На одной из фотографий можно увидеть мужчин, держащих друг друга за руки во время упражнений. Это о чём? И что там за история с ножами?

По большому счёту, это было упражнение на тимбилдинг. Всякий раз, когда кто-то чувствовал себя плохо, его товарищ должен был поддержать его, иначе все падали, и всё приходилось начинать опять. После этого, в ход шли ножи. Ножи были деревянные, но задача состояла в том, чтобы действовать, как будто все боролись за свою жизнь, поэтому они сильно ранили друг друга.

Что тебе известно об основателях Ronin Family?

Это двое парней – оба спортсмены, не имеющие никакого отношения к армии. Одного из них зовут «Гарри» – Игорь Луняков, а второго – «Бритва» – Антон Рудаков. Кстати, все в группе придумали себе клички разных воинов, как: Волк, Директор, Яйца, Артист и т.д. Они называли свою команду «Новая Спарта».







В чём смысл этого клуба?

Найти веру в себя, преодолеть страх, когда тебя бьют. Было очевидно, что вся эта система опирается на психологию. Всех «бойцов» сначала унижали, а затем их заставляли смотреть в глаза своей моральной слабости, таким образом, когда бойцы были полностью физически истощены, им лишь тогда удавалось победить своего «внутреннего врага» и, наконец, поверить в себя.



Как ты думаешь, организаторы считают себя, своего рода, миссионерами?

Стопроцентно. Они искренне хотели помочь этим ребятам. Но Гарри и Бритва поссорились из-за методов управления клубом и вынуждены были закрыть его. Гарри, видимо, решил, что не было никакого смысла во всех психологических упражнениях, в то время как Бритва хотел сохранить заведённый порядок.

Хотя, изначально, их идеи были просты: и Гарри и Бритва считали, что все люди в современной жизни жаловались больше, чем положено.

А что за новый метод предлагал Гарри?

Гарри, в какой-то момент, сказал мне, что на его взгляд, жизнь – это лотерея. Если человек сильный, он найдет способ открыть свой ​​разум и найти себя. Согласно Гарри, ничего нельзя поделать со слабым человеком, и таким образом, тренировки только всё усугубят.

Мне кажется, что вся эта одержимость «преодолением наших страхов» звучит вполне по-американски. Сразу вызывает представление о человеке, который «сделал себя сам», и в таком роде.

Я не думаю, что это по-американски. Первоначальная идея, может, и появилась после просмотра Бойцовского клуба, но вобщем, я понимаю, почему среди мужчин из больших городов возникают схожие настроения. Особенно, среди тех, кто работает на большие, безликие корпорации, или даже кто потерял работу во время кризиса. Чувства бесполезности, потери индивидуальности, и неспособность обрести уверенность в своем будущем – это более универсальные чувства. Такая ситуация имеет место и в России, и в любом другом месте: у нас, может быть, много компаний и, следовательно, много возможностей на данный момент, но нет механизма, чтобы помочь усвоиться людям в этом глобальном мире с его рыночной экономикой. В то же время, я заметила, что всем участникам было примерно 30-35 лет. Таким образом, мы можем говорить также о кризисе среднего возраста.

Полагаю, что да. Спасибо, Мария.

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