Российские хакеры уже давно грабят американские банки

Иллюстрация Ника Газина

В июле 1994 года должностные лица Citibank заявили ФБР о совершенно новом виде преступления: сотни тысяч долларов просто исчезли с банковских счетов клиентов. К октябрю того же года, общая сумма украденных денег выросла до 10 миллионов долларов. По данным ФБР, это был первый случай ограбление банка с помощью компьютера.

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Только в конце 1994 года был выпущен получивший признание в бизнес среде веб-браузер Netscape Navigator. Финансовый сектор стал одним из первых пользователей интернета, хотя вопросы безопасности не были решены: сотрудники Citibank обвинили хакерскую группу, возглавляемую программистом Владимиром Левиным, в использовании данных для доступа к не кодированным системам управления потоками денежных средств и краже паролей и информации о счетах клиентов.

После получения уведомлений о нескольких подозрительных операциях на общую сумму почти $522,000, ФБР по следам денежных переводов вышла на российскую пару, Евгения и Екатерину Корлоковых, проживающих в Сан-Франциско. По заявлениям агентов ФБР из отдела расследований преступлений, совершаемых офисными сотрудниками, города Сан-Франциско (в городе тогда еще не было отдела по борьбе с киберпреступностью), после обнаружения, что ее банковские счета для мошеннических операций заморожены, Екатерина отправилась к себе на квартиру. Как сказано в отчете, она была арестована с запакованными чемоданами в руках и билетом в один конец в Россию.

После ареста, Корлоковы рассказали ФБР, что разработку сценариев краж осуществлял проживающий в Санкт-Петербурге Владимир Левин, и согласились помочь следствию выйти на него. Весной 1995 года Левина убедили посетить Лондон, где он и был арестован. В январе 1998 года, после экстрадиции в США, он признал себя виновным в мошенничестве, связанном с банковским операциями и компьютерными системами. Его приговорили к трем годам лишения свободы и обязали выплатить $240,000 в качестве возмещения причинённого ущерба. К тому времени, Ситибанк заявил, что ему удалось вернуть почти все похищенные средства и улучшить меры безопасности для предотвращения подобных нападений.

Это преступление дало начало продлившийся два десятилетия большой игре в кошки-мышки между все более изощренными хакерами и банками. И хотя $10 миллионов составляли огромные деньги в 1994 году, с тех пор киберпреступность выросла на несколько порядков. Как отмечается в отчете за 2014 год специализирующейся на компьютерной безопасности компании McAfee, в мировом масштабе экономические убытки от киберпреступности составляют около 400 миллиардов долларов в год, причём большая часть этой суммы составляют убытки банков и торгового сектора. В августе, было обнаружено, что российские преступники похитили имена пользователей и пароли от 420 тысяч веб-сайтов на сумму $1.2 миллиарда, что стало крупнейшей кражей интернет данных в истории.

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