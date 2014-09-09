Русская рулетка: Вторжение в Украину

Когда Донецкая Народная Республика открыла новый фронт на юге Донецка, украинские войска продолжили артиллерийский обстрел города. В связи с тем, что пророссийские ополченцы также используют артиллерию, чтобы отбиваться от военных, гражданские лица часто оказываются в смертельной перестрелке. VICE News направились на железнодорожный вокзал в Донецке, чтобы увидеть разрушительные последствия обстрела. После этого мы поговорили с заведующим центрального морга города о том как он и его сотрудники пытаются справиться с притоком трупов.