Русская рулетка: Вторжение в Украину

После того, как украинские военные вернули контроль над разными городами в Восточной Украине на этой неделе, корреспондент VICE News Симон Островский посетил Дебальцево, город на стратегическом перекрестке между Донецкой и Луганской областями. Армия оказалось использовала победу в Дебальцево, чтобы изолировать эти два контролируемые ополченцами города, и в то же время готовилась к освобождению места крушения MH17. Успешная кампания армии обошлась дорогой ценой гибели гражданских лиц и раненых войск, заставляя беженцев спасаться бегством от боевых действий во время продвижении армии на юг.