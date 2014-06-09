Познакомьтесь с украинским активистом, который собирает пожертвования, чтобы покупать припасы для украинской армии

Познакомьтесь с Юрием Касьяновым, украинским активистом, который собирает пожертвования у обычных людей, чтобы покупать припасы для украинской армии, и рискует своей жизнью, доставляя их на передовую. Корреспондент VICE News Симон Островский встретился с Касьяновым в Восточной Украине и ездил с ним по контрольно-пропускным пунктам, в то время как он снабжал солдат бронежилетами и пищей. По мере развития кризиса в Украине, становится всё более ясно, что правительство, похоже, не может эффективно позаботиться о своих собственных силах, но с началом президентства Петра Порошенко перспектива перемен представляется возможной.