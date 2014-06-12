Русская Рулетка: Вторжение в Украину

В воскресенье, новоизбранный президент Пётр Порошенко пообещал, что он завершит двухмесячные бои с мятежниками в Восточной Украине к концу недели.

Однако, на прошлой неделе, украинская армия потерпела ряд неудач в Луганской области и потеряла контроль над несколькими контрольно-пропускными пунктами вдоль границы с Россией. Группы сепаратистов сейчас говорят, что они заняли до 200 км от границы, что позволяет бойцам, оружию и другим припасам попадать с востока. VICE News направились в контрольно-пропускной пункт в Луганске, чтобы поговорить с казачьим командиром об операциях его группы, и узнать, как он “готовится к войне”.

Videos by VICE

В городах Славянске и Краматорске, обстрелы учащаются. Некоторым мирным жителям в регионе удалось собрать свои вещи и спастись бегством, но многие местные жители не могут всё оставить. От домохозяек, до студентов, и местных фермеров, все они ощущают последствия затянувшегося кризиса.