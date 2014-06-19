Русская Рулетка: Вторжение в Украину

Конфликт на востоке Украины ещё не превратился в полномасштабную войну, но с каждым днём ситуация становится всё более удручающей. Несмотря на призыв украинского президента Петра Порошенко о прекращении огня, обстрел сохраняется в оплоте мятежников, в Славянске. VICE News посетили район Славянска, который недавно был атакован, и поговорили с жителями о хаосе нападения и его последствиях. Они также посетили местную больницу и говорили с медицинскими работниками, которые продолжают предоставлять помощь всё возрастающему количеству раненых.

Оказавшись в тупике и столкнувшись с дефицитом газа и воды, жители всей Восточной Украины спасаются бегством в поисках безопасности. Согласно данных Киева, около 120 000 человек стали вынужденными переселенцами из региона, и в настоящее время находятся в поисках убежища в России и в других областях по всей стране, с ухудшением гуманитарной обстановки в этом районе.