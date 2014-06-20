Русская Рулетка: Вторжение в Украину

В минувшую субботу, пророссийские сепаратисты сбили украинский военно-транспортный самолёт в восточном городе Луганске, убив 49 человек, что стало самым смертоносным инцидентом с начала конфликта на востоке Украины в апреле.

Войска страны борются, чтобы вернуть себе контроль над уязвимой границей с Россией, в то время как сепаратисты продолжают устанавливать блокпосты и проводить нерегулярные боевые действия. Между тем, обычные люди бегут из городов этого региона, чтобы не попасть под перекрестный огонь.

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VICE News в Луганске встретились с некоторыми из сепаратистов, мужчинами и женщинами, которые полны решимости продолжать борьбу с правительством.