Русская Рулетка: Вторжение в Украину

В то время как лидеры Украины, России, Германии и Франции обсуждают судьбу Востока Украины во время недельного перемирия в стране, восточный город Славянск, который занят мятежниками и окружён украинскими войсками, остается в осаде. На фоне постоянных столкновений, местные жители собираются, чтобы оплакать жертв среди гражданского населения и помолиться за быстрое прекращения конфликта. Для боевиков, защищающих свои позиции на окраине небольшого городка, прекращение огня – это что-то, что происходит не с ними. Они не верят в это, и говорят, что украинская армия только лишь использует возможность подтянуть больше тяжелого вооружения и пополнить запасы боеприпасов.

Ранее, 21 июня, VICE News внедрились в небольшую группу боевиков, в то время как они тихо шли через поле, в высокой траве, на заброшенный химический завод, контролируемый проправительственными войсками. Их задачей было инсценировать нападение и собрать разведданные о снайперских позициях противника.