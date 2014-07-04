Русская Рулетка: Вторжение в Украину

Вскоре, после так называемого соглашения о перемирии, которое закончилось на востоке Украины в понедельник вечером, украинские военные отправили колонну артиллерии в Славянск и официально начали свое наступление. Российские и украинские власти, а также представители от ОБСЕ, призвали к ещё одной попытке установить режим перемирия, установив крайний срок в субботу для возобновления переговоров. На данный момент, однако, война продолжается.

Корреспондент VICE News Симон Островский путешествовал по окрестностям города и посетил несколько контрольно-пропускных пунктов, где солдаты готовятся ко всему.