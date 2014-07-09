Русская Рулетка: Вторжение в Украину

5 июля восточно-украинский город Славянск был вновь захвачен украинскими военными, которые изгнали мятежников из города после трехмесячной оккупации. Корреспондент VICE News Симон Островский возвращается в Славянск впервые со времён своего похищения и посещает камеру, в которой его удерживали в апреле. Весь город находится в руинах, а жители пытаются найти пищу и воду, несмотря на значительные гуманитарные старания. Мятежники отступили в Донецк, но украинское правительство намерено продолжать антитеррористическую операцию до последнего.