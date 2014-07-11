Русская Рулетка: Вторжение в Украину

5 июля пророссийские мятежники, которые занимали восточно-украинский город Славянск в течение последних трех месяцев отступили в Донецк, что демонстрирует ключевой сдвиг в конфликте.

После того как войска Украины отбили Славянск, VICE News посетили некоторые из бывших пропускных пунктов мятежников, окружающих город, взяли интервью у пророссийского бунтаря в Донецке, и сходили на “мирный митинг”, на котором Павел Губарев, губернатор пророоссийской Донецкой Народной Республики, заявил, что мятежников не победить.

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Между тем, украинский президент Пётр Порошенко планирует продолжить правительственную антитеррористическую операцию пока Украина не избавится от мятежников.