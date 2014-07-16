Русская Рулетка: Вторжение в Украину

Хотя пророссийские сепаратисты, в значительной степени, были вытеснены из Донецкой и Луганской областей, они по-прежнему контролируют значительную часть Восточной Украины.

В этом эпизоде корреспондент VICE News Симон Островский едет на охоту на сепаратистов с Олегом Ляшком, украинским политиком, который занял третье место в последних президентских выборах. Островский вместе в силами личной безопасности Ляшка успешно отследили Виктора Рыбалко, пророссийского сепаратиста, который организовал референдум в Луганске, призывая к независимости и преданности России.

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То, что делает Ляшко – технически незаконно, но он считает, что милиция не выполняет свою работу и поэтому сам взялся за наведение порядка в Восточной Украине.