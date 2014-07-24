Русская Рулетка: Вторжение в Украину

Неделю спустя после того как рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит на востоке Украины, что унесло все 298 жизней на борту, властям ещё предстоит определить достоверно, кто был ответственен за запуск ракеты, которая разрушила самолет. Многие украинцы, однако, убеждены, что это были пророссийские боевики, совершившие акт “терроризма”; Россия продолжает отрицать свою причастность.

Корреспондент VICE News Симон Островский сейчас в Харькове, в то время как расследование продолжается. Он принял участие в проукраинском митинге, затем он поехал в харьковский аэропорт, куда прибыли тела многих пассажиров с целью их дальнейшей отправки обратно в Нидерланды для идентификации и захоронения.