Русская рулетка: Вторжение в Украину

24 июля 14 тел были эксгумированы из места захоронений в Славянске. Жертвами были гражданские лица, все из которых, как полагают, были убиты пророссийскими сепаратистами во времена их контроля над этой территорией. По мнению украинских чиновников, насчитывается около 300 человек пропавших без вести в Славянске, а массовые и индивидуальные могилы здесь находят постоянно.

Корреспондент VICE News Симон Островский расследовал то, что, возможно, стояло за этими убийствами, совершив поездку к месту массовых захоронений возле Славянска, во время выкапывания тел. Он также встретился с журналистом Крисом Миллером, который нашёл подписанные смертные приговоры и доказательства того, что сепаратисты действовали согласно своим собственным законам военного положения во времена их контроля над Славянском.