Русская рулетка: Вторжение в Украину

В нашем последнем эпизоде из Украины корреспондент VICE News Симон Островский приезжает в Киев, где группа активистов Евромайдана была задержана группой мужчин с батальона “Киев 1” – добровольное полицейское подразделение, состоящее в основном из бывших активистов Евромайдана. Активисты держали свой ​​лагерь на площади Независимости в Киеве с прошлой зимы, и, по-видимому, также занимали ресторан около площади, до тех пор пока батальон “Киев 1” не был призван, чтобы устранить их.

Среди различных версий этой истории, становится ясно, что возникает поворот в конфликте Украины, в то время как игроки революции показывают признаки охлаждения друг к другу.