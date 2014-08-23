Русская рулетка: Вторжение в Украину

На прошлой неделе, съёмочная группа VICE News отправилась в Ростовскую область в России, что на границе с Украиной, для расследования причастности Москвы к этому конфликту. Мы посетили больницу, куда российские войска привозят потерпевших ополченцев залечивать ранения, и поговорили с ними о нынешнем кризисе в Восточной Украине.

В последнее время, Россия занимается кампанией отправки гуманитарных конвоев в Украину, что происходит днём​​. Но под покровом ночи, ходят слухи, Россия переправляет колонны боеприпасов через границу, чтобы помочь ополченцам.