Русская рулетка: Вторжение в Украину

В течение трёх недель Донецк – столица так называемой Донецкой Народной Республики – подвергся постоянному шквалу смертоносных снарядов. Сотни гражданских лиц погибло во время борьбы за контроль между украинской армией, приближающейся к Донецку, и пророссийскими силами. Донецк является стратегически самым важным городом на Востоке.

В то время как украинская армия успешно продвигалась с конца июня, ополченцы объявили контрнаступление с целью снятия осады с Донецка и других подконтрольных им городов. 25 августа ополченцы привезли ряд бронетехники и танков с российской границы с южной стороны. Они быстро продвигались к Мариуполю, но были остановлены у города Новоазовска после столкновения с украинскими войсками и добровольцами.

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VICE News направились в Новоазовск расследовать заявления о причастности России, и обнаружили перепуганных мирных жителей захваченных в ловушке под обстрелом, наряду с отчаянными украинскими силами разгневанными отсутствием обещанного подкрепления от лидеров в Киеве.