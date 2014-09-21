Русская рулетка: Вторжение в Украину

С момента прекращении огня на востоке Украины, Донецк постепенно начинает заполняться людьми. Страх внезапной смерти от обстрела начинает исчезать. Несколько тысяч человек собрались на прошлой неделе с целью отметить День освобождения Донбасса во время Второй мировой войны. В этом мероприятии, которое знаменует изгнание фашистов из региона в 1943 году советскими войсками, принимали участие ветераны, которые рассказали нам о нынешнем конфликте, а также о тех, кто воюет в этой борьбе.

Пользуясь случаем отпраздновать старые и новые победы, народ Донецкой области теперь начинает подсчитывать расходы в результате жестоких сражений последних месяцев. VICE News направились в город Иловайск, чтобы увидеть, как ДНР доставляет продовольственную помощь осаждённым жителям, которые в течение нескольких недель жили без газа, электричества и воды. Мало того, что гуманитарный кризис стоит перед гражданским населением города, угроза неразорвавшихся боеприпасов после боевых действий, принимает угрожающие размеры. Теперь, небольшие, но обученные команды, пытаются избавиться от боеприпасов, чтобы избежать дальнейших ранений среди гражданских лиц.