Мы внедрились в батальон Азов на время их тренировки и патрулирования

Базирующийся в Мариуполе батальон Азов – добровольческое формирование, по слухам, якобы имеет отношение к неонацизму. Бойцы этого батальона были очень активны во время кризиса в Восточной Украине. Они проводили ночные патрули по городу и на контрольно-пропускных пунктах. Корреспондент VICE News Симон Островский внедрился в батальон на время их тренировки и патрулирования, а затем он наблюдал их отступление со своих форпостов, когда проророссийские сепаратисты начали артиллерийский обстрел в сторону города.