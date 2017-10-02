Русскую пару «каннибалов» подозревают в убийстве и съедении десятков жертв

С 1999 года пара из России, известная в стране как «семья каннибалов», предположительно убила 30 человек, а их тела расчленила и частями употребила в пищу, сообщает CNN.



По данным Министерства внутренних дел РФ, в Краснодаре, южном регионе России примерно в пяти часах от Сочи, в начале сентября во время дорожных работ рабочим был обнаружен телефон. Как сообщается, просматривая фотографии, он увидел на них мужчину, который позировал с расчлененными частями тела, в том числе с головой и запястьями женщины. Согласно CNN, на следующий день полиция также нашла останки убитой в сумке, которая находилась возле того места, где был обнаружен телефон.

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Как сообщает Daily Mail, что с помощью SIM-карты полицейские смогли отследить предполагаемого владельца, которым оказался 35-летний Дмитрий Бакшеев, сотрудник высшего военного авиационного училища. Они задержали Бакшеева и его жену Наталью, которых обвиняют в похищении, убийстве и съедении около 30 человек. Российское информационное агентство «РИА Новости» отмечает, что серии убийств каннибалами предположительно происходят с 90-х годов.

Согласно информации ряда российских СМИ, в том числе телеканала «RT», финансируемого государством, в доме у семьи полицейские обнаружили пакеты с частями тел, лоскуты кожи, банки с маринованными человеческими останками, а также фотографии отрубленных голов и конечностей. Как сообщил телеканалу «RT» Следственный комитет России, на кухне сотрудники правоохранительных органов также нашли «замороженное мясо неизвестного происхождения». Они пытаются выяснить, принадлежит ли найденное мясо человеку или животному». Кроме того, по данным РИА Новости, в квартире была обнаружена «стеклянная банка с консервированной рукой».



CNN отметил, что в результате обыска правоохранительным органам пока удалось идентифицировать семь жертв, однако Дмитрий Бакшеев признался в убийстве только двух человек – женщины, найденной в телефоне, и убийстве мужчины, которое он совершил в 2012 году. Как рассказал Daily Mail Наталья Смеяцкая, работница Следственного комитета по Краснодарскому краю, официальное уголовное расследование сосредоточено на смерти одной женщины, а совершение других предполагаемые убийств «расследуется нашими сотрудниками».

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