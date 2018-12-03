С восстановлением популяции океанских хищников людям придется учиться сосуществовать

Канонические океанские хищники, такие как акулы и морские выдры были доведены людьми до грани вымирания. К счастью, природоохранные мероприятия замедлили, а в некоторых случаях повернули эту тенденцию в обратную сторону в отдельных регионах. Это воодушевляет, но так же поднимает новый вопрос: готовы ли люди вновь делить океаны, кишащие хищниками?

И София Гуэрра, аспирантка в сфере экологии в Санта Барбаре США, изучала эту тему в исследовании, опубликованном в ноябре в Морской политике. Статья з названием «Волки моря» рассматривает историю анамнеза хищников и предвещает новые конфликты, которые могли бы возникнуть между человеком и восстанавливающейся популяцией океанских хищников.

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«Есть важная причина, по которой мы стерли с лица Земли некоторых хищников», призналась Гуэрра во время нашего разговора по телефону. «Некоторые из них оказались вкусными, но во многом это произошло из-за того, что они создавали проблемы. Иногда мы уничтожали хищников потому, что они были неудобны. Это было бы, мягко говоря, большой неприятностью приложить столько усилий для возвращения этих видов ради того, чтобы снова пережить провал из-за того, что мы не способны справиться с ситуацией в принципе».

Конфликты между промышленным рыболовством и работниками службы охраны природы указывают на то, что дебаты разгоревшиеся вокруг восстановления наземных хищников, как североамериканский волк например, переходят к океану. Морские хищники состязаются с рыбной промышленностью за еду и наносят коммерческий ущерб, который станет ещё более существенным, поскольку природоохранные мероприятия набирают обороты. Киты, акулы и выдры таскают улов из сетей, рыболовных ярусов и акваферм и часто повреждают рыболовное оборудование, которое обходится индустрии в десятки миллионов долларов ежегодно.

«Некоторыми из представителей животного мира, наносящих такие экономические потери, являются акулы, но многие – это животные, которых мы все полюбили: киты, морские львы и вся эта прочая харизматичная мегафауна», подчеркнула Гуэрра. «Это не то, в чем многим представителям рыболовной промышленности оказывают поддержку, когда они говорят: “Этот кит, которого вы все так любите, съел всю мою рыбу».

Один из потенциальных способов решить эту проблему – применить некоторые тактики, которые сработали на суше, например, создать правительственный проект, по которому будутвозмещаться убытки, нанесенные бизнесу хищниками. Конфликты, связанные с наземными хищниками, также извлекли пользу из инвестиций, пришедших от обсуждений и работы с общественностью.

Необходимость повышения осведомленности о последствиях роста популяции хищников отнюдь не ограничивается рыболовством. Людям, которые активно занимаются плаваньем, рыбалкой или исследованием океана тоже придется приспособиться к реалиям растущей популяции хищников. Гуэрра проводит аналогию со «страной медведей» – термин, который отчетливо дает посетителям понять, что они не единственные сверххищники в этом пейзаже.

«Мы никогда не называли океан «акульими водами» или чем-то в этом роде», говорит она. «Мы, вроде как, приняли океан в собственность, но неустойчиво в силу того, что не были главными хищниками в нем».

Этому восприятию придется измениться, особенно в свете недавнего учащения встреч с большой белой акулой в таких местах, как Калифорния. Демонизированная однажды как монстр в стиле «челюстей», эта акула стала более широко почитаемой благодаря своей общей крутости и благотворному влиянию в качестве основного хищника.

Эта новооткрытая доброжелательность может быть сомнительной. Тем не менее, взаимодействие между людьми и акулами – включая атаки – возрастет в результате как восстановления популяции акул, так и увеличения количества людей, вторгающихся в океан.

«Калифорния славится хорошими волнами для серфинга и серфингисты, как правило, оказываются действительно отличными хранителями окружающей среды», рассказала Гуэрра. «Но каковы будут изменения, когда из-за хищников, в поддержку которых ты выступал и с которыми делил океан, тебе станет небезопасно заходить в воду? Если мы преуспели в том, чтобы вернуть этих животных, чего нам будет стоить по-настоящему научиться снова делиться с ними?»

В конце концов, дальновидность, образование и убедительная политика будут необходимы, чтобы облегчить переход от существования в условиях хищник-жертва обратно к процветающей экосистеме.

«Нам все еще предстоит длинный путь, прежде чем мы поймем, как все разрешить и как подготовиться к тому, что может быть гораздо более обременительным по мере того, как эти виды продолжат восстанавливаться, а мы продолжим стремиться рыбачить и отдыхать у океана», закончила Гуэрра.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.