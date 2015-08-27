Знакомьтесь: девушки из первого женского тату-салона в Сан-Паулу

С лева на право по часовой стрелке, начиная с левого нижнего угла: Джессика Кокейру, Жулия Бикуду, Ингрид Гимарайнш, Жулиана Шижлу, Саманта Сэм (в центре). Все фото сделаны Фелипе Лароцца

Эта статья впервые была опубликована на VICEBrazil.

Расположенный на Руа-Аугуста, легендарной тусовочной улице Сан-Паулу, SampaTattoo – это девичий тату-салон, которым управляет девушка по имени Саманта Сэм. Идея салона состояла в том, чтобы создать стабильное рабочее место для многообещающих художниц, так как, по словам Саманты, «в этом бизнесе полно непризнанных девчонок».

Videos by VICE

SampaTattoo открылся не более месяца назад, но клиенты уже идут сюда толпами. Их столько, что Саманта раздумывает о расширении и трудоустройстве ещё большего количества дам. Мы встретились с пятью художницами салона, чтобы немного поговорить о том, как они начинали, о зависти коллег мужского пола и их любви к нанесению постоянных отметин на человеческие тела.

Джулиана Шижлу, 22 года

«Мне всегда нравились татуировки. Я начала наносить татуировки одноклассникам тушью в 13 лет. Однажды я просто подумала: «Чёрт, этим-то я и хочу заниматься по жизни!» Перед самым 18-летием собралась сделать первую свою настоящую татуировку. Мой папа разозлился, поскольку терпеть не мог татуировки, и сказал мне: «Джулиана, эта для тебя первая и последняя». Забавно – сейчас я, собственно, как раз татуирую ему руку. Бабушка с дедушкой, по сути, отказались от меня, когда я сделала себе лицо и кисти рук.

Однажды я пришла в салон, чтобы показать своё портфолио. Парень из салона рассмеялся и сказал, что это не моя работа и что девчонкам пороху не хватает, чтобы делать татуировки. Я сказала ему запрыгнуть на койку, чтобы я ему тут же сделала тату. Он выгнал меня в шею».

Джулия Бикуду, 26 лет

«Всё началось тогда, когда мы с мужем купили машинку, чтобы наносить друг другу тату дома. Тогда я думала, что будет очень трудно. Я думала, что татуировка – это занятие только для сверхлюдей, нечто неземное.

Как бы то ни было, мне настолько понравилось, что я решила, что хотела бы заняться этим всерьёз. Я влюбилась в Sampa, как только услышала о нём. Что может быть круче, чем делать татуировки вместе с компашкой классных девчонок?»

Ингрид Гимарайнш, 18 лет

«Моей первой татуировкой стала вот эта жуткая розочка, которую я сделала в 15 лет. К счастью, я нашла парня, который смог её исправить. Я случайно уронила перед ним блокнот, когда платила. Он сказал: «Ого, ты умеешь рисовать» – и стал вдохновлять меня на занятия татуировкой, пока я по-настоящему не втянулась.

Помню, как после первой не могла спать. Я чувствовала, как эта машинка жужжит у меня в голове. Тогда я пыталась изучать психологию. Мне до сих пор хотелось бы как-нибудь попробовать, хотя я уже не могу представить, что когда-нибудь буду психологом. Набив свою первую татуировку, я ушла с работы в офисе, бросила универ и рискнула».

Саманта Сэм, 23 года

«Я переехала в Сорокабу, чтобы научиться делать татуировки. Там я провела шесть месяцев в качестве ученицы, занимаясь в салоне всем: рисованием, чисткой, уборкой. Я была совсем одна и жила в городе, где никого не знала. Всё было против меня, но я упряма и очень люблю свою работу.

Однажды один мой коллега, парень, взял мои рисунки и выбросил их. Полагаю, это был своего рода саботаж. Думаю, некоторые художники-татуировщики чувствуют себя как-то так: «Блин, как какая-то новенькая барышня может заниматься тем же, что и я?» Им кажется, что мы им мешаем».

Джессика Кокейру, 23 года

«Я занялась татуировкой после того, как бросила колледж пластических искусств. Взяла последние свои сбережения и купила набор для начинающих. Ходила по домам клиентов или принимала их у себя дома. Для меня татуировка стала способом быть независимой и жить за счёт своего искусства.

Обожаю заниматься обводами и чёрными татуировками. Я очень часто черпаю вдохновение из книг по биологии, анатомии и черчению. Работая в этом салоне, я впервые ощутила себя частью сестринства. Мы очень много говорим о том, как женщины могут обрести силу на работе. Мы все очень дружны и стараемся высоко ценить сильные стороны друг друга».