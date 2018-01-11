Самые хреновые персонажи в четвёртом сезоне «Чёрного зеркала»

Вышел новый сезон «Чёрного зеркала», так что прощайтесь со своей верой в человечество. Мрачный фантастический сериал-антология Чарли Брукера задаёт неудобные вопросы о технике и о том, как она вредит людям: как правило, она превращает нас в жутких гадов или позволяет демонстрировать уже присущее нам гадство новыми, устрашающими способами.



Четвёртый сезон – не исключение. Общей его темой является сознание, и его серии показывают жуткую сторону всего подряд, от искусственного интеллекта до мозговых имплантов, приложений для знакомств и видеоигр. Это даёт Брукеру и его команде сценаристов, актёров и режиссёров (среди них Джоди Фостер!) достаточно пространства, чтобы изучить, что происходит, когда крайне дрянные личности сталкиваются с техникой, до которой общество ещё не доросло. Если сериальные персонажи подобны друзьям, о которых мы обожаем сплетничать, то вот рейтинг тех, кого вы будете поносить следующие несколько недель.

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Предупреждение: Ниже приведены спойлеры четвёртого сезона «Чёрного зеркала». Если вы его ещё не смотрели, читайте на свой страх и риск.

8. Энтони из «АрхАнгела»

Не помните Энтони (Пол Браунштейн)? Это нормально – он самый мелкий из гадов в этом списке, но я пускаю в ход абсолютно всё. Напоминаю: он – роскошный татуированный пациент Мэри (Розмари Деуитт), выздоравливающий после велосипедной аварии в начале серии, а к концу серии он стремится с ней переспать. Его мрачная самодовольная острота после того, как он вылезает вместе с ней из постели («На следующей неделе в то же время?»), напоминает о времени, когда у Мэри была власть над дочерью и над собственной жизнью. Хотя и неочевидно, что эта гнетущая ситуация довела её до ручки и до аукнувшейся ей материнской ярости, говорить такое человеку, к которому вы неравнодушны, всё равно хреново.



7. Николя из «Повесь диджея»

Знакомьтесь, мир, в котором романтическое удовлетворение гарантировано – конечно, если вы доверяете алгоритмическому приложению для знакомств под названием «Тренер». Впрочем, не каждая парочка является выигрышной, и такой партнёр, как Николь (Гвинет Киворт), с которой Тренер сводит Фрэнка на целый год, настолько ужасен, что до такого могла бы додуматься лишь компьютерная программа-садистка. Николь, по сути, из кожи вон лезет, чтобы сделать себя несчастной, и тянет за собой Фрэнка. Будучи сгенерированной алгоритмом личностью, созданной для того, чтобы в конечном счёте свести Фрэнка с его настоящей второй половинкой, она ближе всего к статусу злодея в этой серии.



6. Мэри из «АрхАнгела»

Может, Энтони и был гадом, но и Мэри не была святой. Разумеется, получив технику, позволяющую наблюдать за своим ребёнком, словно ангел-хранитель, любой родитель сделал бы всё возможное, дабы оградить свою 15-летнюю дочь от тяжёлых наркотиков и беспечного секса. Но Мэри перегнула палку, утаив информацию, на которую Сара (Бренна Хардинг) имела право. Она не только не говорит дочери, что шпионит за ней, но и вмешивается в её подростковую жизнь, как будто играет в «Симсов». Решающий удар происходит тогда, когда она выясняет, что её дочь беременна. Она проводит разговор о действиях, последствиях, любви, ошибках и выборе на будущее? Нет – она тайком кладёт аварийную противозачаточную таблетку в смузи, которое та пьёт на завтрак. Да кто, блин, так делает?



5. Капитан Дейли из «USS Каллистер»

Тут на самом деле и объяснять нечего: неуклюжий задрот, который днём хандрит, не может проявить эмпатию, нужную для настоящей дружбы, а по ночам разыгрывает фантазии, в которых он – центр вселенной. Но оказывается, что у всех его кукол может быть душа, и он мучает их, пока они не делают так, как он требует. Блин, этот чувак отвратителен, так же, как отвратителен любой нытик, который уж точно поступал бы так же, если бы был достаточно умён. Только посмотрев эту серию, я не сомневался, что Дейли (в исполнении эксперта по ролям подонков Джесси Племонса – того, который Тодд из «Во все тяжкие») окажется в списке на первом месте. Он даже немного списан с Дональда Трампа! Но так уж получилось, что он оказался аж на пятом месте. Это просто показывает, насколько мрачным стал этот сезон, несмотря на недавнее заявление Брукера о том, что он, несомненно, является оптимистом.

4. Миа из «Крокодила»

Эта серия меня тоже удивила. «Крокодил» рассказывает о женщине, которая расследует заявления о страховых случаях с помощью устройства, способного читать воспоминания. Из-за описания я ожидал антиутопического дознавателя, который пользуется магией изучения воспоминаний, дабы вытягивать из своих жертв горькую правду, как Джон Хэмм в «Белом Рождестве». Вместо этого Шазия (Киран Соня Савар) расцвечивает свою скучную канцелярскую работу множеством очаровательных моментов – например, встречая жуткого вида сторожевого пса воркованием: «Малыш!». Её взаимодействия с мужем (например, тогда, когда он приносит домой в качестве подарка ей на день рождения морскую свинку, которая ещё послужит сюжету) невероятно милы, и меня покорила её импровизация под песню, которую я отныне всегда буду ассоциировать с жестоким убийством.



Человеческая порядочность Шазии лишь подчёркивает, насколько же на самом деле эгоистична и ужасна Миа (Андреа Райсборо), главная героиня. В молодости она слишком слабовольна, чтобы поступить по совести. В более зрелом возрасте она слишком сильна, чтобы это пошло ей на пользу – разумеется, непременно ради защиты своей семьи. Но она так быстро и окончательно слетает с катушек, что невозможно представить, что эта тьма не находилась внутри неё изначально. Убийства её никогда не радуют, но убивает она подозрительно хорошо. А ещё она беспощадна.

3. Доктор Доусон из «Чёрного музея»

Здесь «Чёрное зеркало» переходит к мультяшному злодейству. Мы знакомимся с доктором Психопатом, пардон, доктором Доусоном (Дэниел Лапейн) во время флэшбэка в начале «Чёрного музея», своего рода антологии внутри антологии. Доусон является заразой ещё до того, как его мозг случайно перестраивается таким образом, что его буквально заводит чужая боль. Он – лицемерный доктор, который тайно встречается с медсестрой из своей больницы и довольно регулярно позволяет детям умирать. Вероятно, он бы попал в этот список ещё до того, как мы узнали, что он убивает бабушек и мучит бездомных ради собственного извращённого удовольствия. Сопереживать ему невозможно – но ему, спору нет, так и не выпало возможности не быть отвратительным благодаря следующему злодею.



2. Роло Хейнс из «Чёрного музея»

Что это за имя такое – Роло Хейнс? Если у него нет никакой тайной связи с теми приторными карамельками, то это просто футуристический выпендрёж нечистого на руку человека, который подлетел к солнцу слишком близко. Хейнс (Дуглас Ходж) – куратор «Чёрного музея», собрания преступных артефактов, которое ненароком подкрепляет фанатскую теорию о том, что действие всех серий «Чёрного зеркала» происходит в одной и той же вселенной. Он отлично умеет заговаривать зубы и безжалостно скармливает Ниш (Летиша Райт) жуткие истории о том, как он пользовался нерегулируемой технологией мозгового интерфейса, обманывая людей ради собственной прибыли. Когда она предлагает ему воды, он выпивает всю бутылку! Ну кто так делает?

Безвольные приспособленцы вроде Хейнса, а также природа корпоративной бюрократии, вероятно, причинили людям больше страданий, чем все серийные убийцы и боги-задроты с садистскими замашками в мире. Но к концу серии он преодолевает апатию делового мира и переходит к неприкрытому рабству и пыткам ради прибыли. Он – ещё один злодей мультяшного калибра, и орехи, на которые ему достаётся, едва ли не самые вкусные в сериале.

1. Псы из «Металлиста»

Действие «Металлиста» происходит на бесплодной пустоши, которая кишит роботами-«псами», запрограммированными на злейшую вражду с человеком. Эти разумные машины для убийства (или их изобретатели) – однозначно худшие персонажи сериала. Их единственная мотивация – убивать, научить они могут лишь неизбежности смерти, а их нравственные принципы ограничиваются охотой на человеческую плоть. Тот, кто их создал, наверняка является картонным, неинтересным, неисправимым засранцем, так как создал идеального бота смерти и не оставил ни одного полезного вывода о природе человеческой глупости, которая к этому привела. Вот гад.



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