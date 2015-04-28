Первая в истории женщина-тренер Международной федерации рестлинга предсказывает золотой век для женщин-рестлеров

Сара Дель Рей

В февральском прямом эфире спецвыпуска NXTTakeOver Международной Федерации Рестлинга (МФР) Саша Бэнкс, дива, которая провела несколько месяцев в тени своих напарниц, наконец, отомстила всем. Она взяла свою в прошлом участницу BFF , Шарлотту, в свою фирменную «Выписка с банковского счета» хватку, и налегла на неё всем своим весом, пока плечи Шарлотты не дотронулись мата. 1, 2, 3. И она, наконец, выиграла Женский Чемпионат NXT. Матч стал олицетворением тотальной трансформации NXT, отдельной программы МФР, в лучшее место в мире для женской борьбы. И у этой активизации всего один чемпион: тренер Бэнкс и Шарлотты, Сара Дель Рей, первая в истории женщина-тренер по реслингу, которую взял на работу МФР.

«Сара хотела, чтобы мы вышли и сделали это шоу. Чего только стоит зайти за кулисы после боя и увидеть насколько она горда… У меня мурашки по коже даже сейчас, когда я просто думаю об этом», сказала Саша VICE. «Это просто показывает, насколько нам это важно, насколько мы это любим».

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Дель Рей вступила в МФР после десятилетнего опыта участий в рестлинге по всему миру в независимых рекламных акциях, включая Chikara, Ring of Honor и Shimmer. С тех пор, как её наняли в 2012 году, МФР создала самых перспективных спортсменок из поколения женских талантов. NXT, в частности, внутренняя младшая лига МФР, стала площадкой самых захватывающих рестлинг-боёв, котрый транслировали по телевидению. Бэнкс и Шарлотта стали завершающим аккордом в ряду таких громких имён, как Бэйли, Бекки Линч, Алекса Блисс, Пейдж и Эмма.

«Даниэль Брайан, в настоящее время одна из самых ярких звезд МФР, тренировал меня давным-давно. Вот так начинался мой путь», сказала Дель Рей VICE. «Тренировки всегда были моей единственной настоящей страстью; это то, что мне действительно нравится в профессиональном рестлинге. Я думала, что могу поделиться уникальным опытом и перспективами с женщинами в NXT. МФР согласилась, и вот я здесь».

Бэнкс, которая уже давно в рестлинге, знала, во что она ввязывалась. «Я всегда слышала о Саре Дель Рей, как об одной из лучших женщин-рестлеров в мире, и она присутствовала на моих пробах в МФР», вспоминает она. «У неё так много опыта и возможностей научить вас тому, что вы хотите узнать. Она — лучшее, что у нас есть».

«Мне неважно, что она женщина. Важно то, что она может делать свою работу очень хорошо», TripleH

Шарлотта, несмотря на то, что она дочь легендарного Рика Флэра, не провела ни минуты на бойцовском ринге, прежде чем она присоединилась к NXT весной 2012 года. Примерно в то же время наняли и Сару.

«Она стала успешной на самом высоком уровне, и теперь она прокладывает путь в качестве первой женщины-тренера в МФР», вспоминает Шарлотта. «Я просто хотела работать максимально упорно для неё».

Шарлотта и Саша Бэнкс. Фото предоставлено МФР

Тренировки по реслингу — больше, чем просто отскакивание от верёвок на ринге. Обучение тому, как принимать удары, всё еще является основой, но сегодня, создание образа очень важным. По своей сути, рестлинг это перформанс. Вы можете сделать любое судьбоносное движение на шоу, но если аудитория не ненавидит вас, или не любит вас, или не сочувствует вам, всё будет впустую. Именно в этой области Дель Рей больше всего помогла Шарлотте.

«Конечно же она – мой тренер, и, понятно, что мы тренируемся вместе на ринге, но самое главное – Сара смогла пробудила истинную суть «Шарлотты». Она научила меня быть уверенной, и соединила подлинные стороны того, кто я внутри, с внешними чертами характера, которые видят посторонние», объяснила Шарлотта. «Она поддерживает меня больше всех».

Дель Рей повторила мысли Шарлотты, когда я спросил её о самых сильных качествах как тренера. «Да, я просто поддерживаю их. Всё дело в том, чтобы научить их думать самостоятельно», сказала она. «Я думаю, что все эти девушки знают, кто они, на ринге и вне ринга. После этого, я могу с лёгкостью сидеть сложа руки и позволить им парить».

В этом году на WrestleMania (высшей лиги МФР) соревновались более 40 рестлеров. Только четверо из них были женщины.

«Вы можете знать обо всём в мире, но это будет бессмысленно и бесполезно, если вы не можете объяснить», сказал в интервью с VICE Пол «TripleH» Левескью, вице-президент МФР и человек стоящий за NXT. «Вот, что делает Сару особенной: она может чувствовать это, но она также в состоянии сформулировать это чувство».

Действительно помогает то, что Дель Рей – женщина, которая обучает других женщин. В то время как многие женщины-рестлеры, в том числе и Дель Рей, обучались у мужчин и стали успешными, те, с кем я говорил, подчеркивали влияние, которое тренер-единомышленник может иметь на ринге.

«Я тренировалась с парнями в течение многих лет, но именно когда я отправилась в Японию и работала с группой исключительно женщин, моя техника действительно стала идеальной. Там не было подстраховки», сказала Дель Рей. «Я не думаю, что наличие тренера-женщины обязательное условие, но это полезно».

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«Работа с тренером-женщиной здесь большой плюс, потому что мы находимся в бизнесе, где мужчины доминируют», пояснила Бэнкс. «Иметь женскую точку зрения, когда речь идёт о движении тела, конструктивная стратегия. Сара очень понимающая. Мы можем сказать ей всё, что нам нужно. Она для нас как вторая мать».

Левескью признаёт, что всегда будет небольшое недопонимание при тренировке мужчиной женщины, но он также рассматривает Дель Рей, как многосторонний талант.

«Всякий раз, когда люди говорят: «О, это так здорово, вы пригласили женщину тренировать женщин», я говорю: «Я не нанимал женщину тренировать женщин, я нанял женщину тренировать», подчеркнул Левескью. «Она замечательно работает с женщинами, но она больше этого. Всё также, когда я отношу её к основному списку; я делаю это не для того, чтобы она просто работала с женщинами, я делаю это для того, чтобы она была хорошим агентом. Мне не важно, что она женщина. Важно то, что она может делать свою работу очень хорошо».

В прошлом месяце Бэнкс и Шарлотта были на афише спецвыпуска NXT. Это был отличный матч, он символизировал будущее МФР. Ни для кого не секрет, что существуют различные приоритеты на Raw и Smackdown, две основные программы МФР. В то время как NXTсклонен относится равноправно к женскому и мужскому рестлингу, «Дивы» в главной программе часто получают только короткие матчи. В этом году на WrestleMania (высшая лига МФР) соревновались более 40 рестлеров. Только четверо из них были женщины.

Шарлотта и Саша Бэнкс

В февральском эпизоде Raw, Пейдж, Эмму, и Близняшек Белл поставили в короткий бой, в результате чего возник хэш тег #GiveDivasAChance, ставший популярным во всём мире. С тех пор мы видели женщин в более длинных боях на Raw, но мы всё ещё далеки от паритета.

Бэнкс и Шарлотта говорят, что Сара Дель Рей является их «адвокатом», отстаивая женщин не только на ринге, но и на бизнес встречах.

«Она та, кто всегда борется за нас», сказала Шарлотта. «Она кулисный сторонник того, что женщины заслуживают быть на главном событии, и что женщины заслуживают сюжетные линии. Она борется за нас каждый день, и именно это важно».

«Что касается #GiveDivasaChance: Сара дала нам этот шанс», сказала мне Бэнкс. «Каждый раз, когда мы хотим больше времени, она будет бороться за это. Когда мы не понимаем что-то в сюжетной линии, она борется за это. Она с нами всегда».

«Нет предела тому, что это поколение девушек может сделать» – Сара Дель Рей

«У женщин-реслеров всегда были адвокаты», пояснила Дель Рей, «но это то, что притягивает меня как фаната. Мне легко отстаивать их интересы, потому что это то, в чём заинтересована и я».

Есть много причин, почему женщины не становятся главным событием на Raw, в отличии от NXT; всё завязано на деньги. Но есть много приятного волнения возле этого поколения женщин. Бэнкс официально заявляет, что её личная цель — когда-нибудь возглавить событие с оплатой за каждый просмотр – то, что никогда не случалось в истории МФР.

Я спросил Дель Рей, верит ли она, что мы увидим женщину во главе программы на Raw в ближайшие пару лет. Её ответ? «100 процентов. Нет предела тому, что это поколение девушек может сделать».

«Чувствуем ли мы давление? В некотором смысле, да. Все говорят о нас сейчас», сказала Саша. «Но мы делаем то, что любим, а когда вы делаете то, что любите, это даётся легко. Мы выкладываем нашу душу, и болельщики ценят это. Я верю, что мы определяем и изменяем женский рестлинг. Я надеюсь, что маленькие девочки смотрят на нас и говорят: «Ух ты, я хочу быть дивой в МФР, как и эти NXT девочки».

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