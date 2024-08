Саша Барон Коэн хочет возместить ущерб туристам, оштрафованным за ношение манкини Бората

Звезда «Бората» Саша Барон Коэн заплатит за чешских туристов, оштрафованных за ношение манкини, заявил Коэн в понедельник.



На прошлой неделе BBC сообщил, что казахстанская полиция арестовала в Астане шестерых чехов после того, как они переоделись Боратами для совместной фотографии, заодно надев парики «под Бората» и соответствующие лаймово-зелёные манкини. Как сообщают, каждого из них оштрафовали примерно на 67 долларов за «мелкое хулиганство» и отпустили восвояси.

Коэн, разумеется, прославил манкини в своём фильме 2006 года и на пляже в Каннах во время его премьеры. Судя по всему, услышав об этом аресте, он посчитал, что в ответе за него, и решил, что должен выложить около 400 долларов за неудавшийся трибьют «Бората» в исполнении туристов.

«Моим чешским приятелям, которых арестовали, – написал Коэн в посте на Facebook вечером в понедельник. – Отправьте мне свои координаты и доказательство того, что это были вы, и я оплачу ваш штраф».

Также он указал адрес электронной почты, по которому ребята должны с ним связаться: arrestedforwearingyourmankini@gmail.com.

«Борат» (или, если быть точными, «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана») стал мегахитом в США, но не снискал особого успеха в Казахстане, на предполагаемой родине злосчастного альтер-эго Коэна. Страна запретила Коэну пользоваться её доменом .kz, пригрозила ему судом и рассмотрела идею полного запрета фильма в Казахстане.



Впрочем, за годы, прошедшие с момента выхода фильма, Казахстан как бы проникся симпатией к нему. В 2012 году тогдашний министр иностранных дел Казахстана заявил, что «благодарен» Коэну за якобы десятикратный рост туризма в стране. По-видимому, туристы в манкини – это всё ещё чересчур.

Пока ещё неясно, приняли ли чехи предложения Коэна, да и удалось ли им вообще сделать групповое фото, из-за которого и началась вся эта заварушка.

