Если верить науке, слова «Я тебя люблю» улучшают секс

Я только что провёл поиск стоковых изображений по слову «любовь» и подумал, что эти ослики мило выглядят. Простите. Фото взято у пользователя Flickr KlearchosKapoutsis

И вокруг вашего горла смыкается кожаный жгут, ваши ноги (привязанные к плечам сложной системой блоков и цепей) начинают деревенеть и болеть от спазма, а к вашим гениталиям и мозгу приливает кровь, и вы, с дрожью подходя к последнему великолепному оргазму, хрипите: «Я тебя люблю».

И воск капает с ваших сосков и охлаждается на бёдрах, он жжёт, твердеет и вызывает на вашей мягкой, податливой плоти жуткие мурашки, а вы, вплотную приближаясь к экстазу, пыхтите: «Я тебя люблю».

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И вас секут во тьме невидимые руки, каждая из ваших конечностей привязана к отдельному столбику кровати, ваше тело больше вам не принадлежит – оно состоит из царапин, розовых пятен, предвещающих синяки, острой боли от кнута и красных следов страдания – а вы застываете, застываете в эйфории, и кричите тому, кто причиняет вам боль и удовольствие: «Я тебя люблю».

И вы делаете один сладостный вдох после того, как ваши руки снимают с шеи, а с вашей головы снимают пакет, вы отпускаете то ощущение гладкости и липкости, из которого состояло всё ваше тело, покрытое смазкой, и вы смотрите на то, какой вы ходячий ужас, в какой грязный маленький ходячий ужас вы превратились, а затем поднимаете глаза на свет и говорите: «Я тебя люблю».

И вы делаете глоточек стакана воды, потому что все жидкости в вашем организме выплеснулись из вас волной, и шепчете: «Я тебя люблю».

И вы мерцаете и сияете, вы только что из душа, вас балуют, пудрят и заворачивают в плотно прилегающее свежее нижнее бельё, а затем абсолютно все ваши отверстия мгновенно заполняются – абсолютно все, вас дёргают и наполняют, как подушку на подушечной фабрике, – и вы с удивлением и удовольствием одновременно вопите: «Я тебя люблю!»

И вы встаёте на колени на полу и любезно всё там проглатываете и булькаете: «Я тебя люблю».

Короче: новости ко Дню святого Валентина! Оказывается, что слова «Я тебя люблю» или разговоры о любви или о чём-нибудь другом в постели на самом деле более эротичны в долгосрочной перспективе, чем ношение вычурного нижнего белья или занятие настоящими предварительными ласками.

Так утверждает проведённое Чепменским университетом исследование связанных с сексом и удовлетворением привычек 39,000 женатых или сожительствующих гетеросексуальных взрослых, занимающихся сексом по своему согласию, все из которых провели со своим партнёром не менее трёх лет. То есть как бы полная противоположность извращениям. Самые обычные, простые, как кусочек простого белого хлеба с одной лишь капелькой тёплого маргарина, люди, занимающиеся сексом, во вселенной. Приличные люди, которые после оргазма заявляют: «Просто вода из под крана подойдёт, спасибо». Те представители сексолюбского мира, которые говорят: «Можно выключить свет, Линн? И шторы задёрнуть. Ты знаешь, что я не смогу расслабиться, если мы не задёрнем шторы».

Как бы то ни было, оказывается, что среди них более удовлетворены были те, кто регулярно наслаждался интимными отношениями, и 75 процентов удовлетворённых мужчин и 74 процента удовлетворённых женщин в рамках исследования принадлежали к тем, кто, занимаясь сексом, регулярно говорил: «Я тебя люблю» – или ласково разговаривал. А также, вероятно, сразу после этого говорил что-нибудь вроде: «На самом деле я бы лучше полежал рядом, чем занимался сексом». Те люди, которые рано встают, чтобы ездить на фермерские рынки. Рассеянно мечтают о жизни во времена «Аббатства Даунтон». Берут маленькие контейнеры Tupperware, полные семечек и орехов, чтобы перестать ломаться и просто наслаждаться грязными постыдными маленькими сникерсами из торговых автоматов.

Однако эту фразу также произносили 49 процентов неудовлетворённых мужчин и 44 процента неудовлетворённых женщин, так что, возможно, любовь – это действительно враки.

«Почти половина удовлетворённых и неудовлетворённых пар читает книги и журнальные статьи по самосовершенствованию в сексуальной сфере, но сексуально удовлетворённые пары отличало то, что они реально испытывали некоторые из идей», – заявил ведущий автор исследования доктор Дэвид Фредерик. Исследование также обнаружило, что 83 процента людей сексуально удовлетворены в первые шесть месяцев своих отношений, а у людей, которые предварительно отправляют дразнящие СМС сексуального характера, вероятность последующего сексуального удовлетворения выше. Кроме того, для общего удовлетворения оказалось важным сексуальное разнообразие, но аналитики не смогли определить, какие именно разнообразные «изюминки» в сексе способствуют долговременному удовлетворению («доказательства эффективности определённых форм разнообразия, к примеру, совместного душа, ношения нижнего белья или использования секс-игрушек, отсутствуют»), так что, полагаю, вам придётся немного с этим повозиться.

Итак, благодаря науке, если вы планируете на День святого Валентина в этом году получить ряд поразительных, сильнейших оргазмов, не бросайтесь на любимого человека с фаллоимитатором или набором-ассорти сильно согревающих гелей для удовольствия, ограничительными устройствами или DVD с откровенно ужасным видеоматериалом, в котором кого-то имеют. Вместо этого просто возьмите да и употребите страшное слово на букву «л», прямо посреди свежевыглаженных простыней, за мгновение до того, как вы с криком достигнете пика спустя шесть минут после начала. С праздником, возлюбленные. С праздником.

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