Две недели я старалась говорить «Да» всем стрёмным парням, подкатывающим ко мне на улицах

Фото пары на улице, которое мы нашли. Фото с ресурса Flickr пользователя Jesse Acosta

Эта статья была впервые опубликована на VICE France.

Одним субботним вечером, пока я ждала свой поезд на Парижской République Station, незнакомец спросил меня, а не стоит ли нам «узнать друг друга немного ближе».

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«Хорошо», – ответила я.

Парень замер, будто возбуждённый олень при свете фар. «Серьёзно? Ты действительно этого хочешь?», – спросил он, смеясь. «Я к такому не привык!»

Честно говоря, я тоже.

Видите ли, я решила провести эксперимент и две недели говорить «да» каждому незнакомцу, а также вступать в беседу с каждым, кто ко мне подкатит. Я хотела понять их, выяснить, кто такие эти мужчины, работают ли их трюки и, возможно, что ещё более важно, знают ли они, что то, что они делают, невероятно раздражает большинство женщин, и что женщины считают это немного стрёмным.

Конечно, я сохранила за собой право говорить «нет» или просто игнорировать любого, кого я считала угрозой. Важно всегда слушать звоночек в своей голове и бежать от любой ситуации, в которой вам некомфортно (кроме дискомфорта от неловкости из-за болтовни с незнакомцами), даже если человек, с которым вы находитесь, говорит вам, что всё нормально. Этот парень на станции метро не включил ни один из моих сигнальных звоночков.

Мы стали болтать. Всё было немного странным: я стояла по стойке смирно, как фонарный столб, он сидел на маленьком стульчике, скрестив руки.

«Я люблю Париж, потому что вы, парижанки, всегда носите стильные розовые платья, как это», – сказал он мне. В немного натянутом разговоре я узнала, что он приехал из Пикарди и играл в футбол. Он казался достаточно нормальным, но когда я сказала, сколько мне лет, беседа зашла в тупик.

«Что? Тебе 29? Я тебе не верю», – сказал он разочарованно. Было видно, что он быстро теряет интерес, и я начала задавать кучу вопросов в отчаянной попытке оживить беседу. «Быть спортсменом – это сложно? Откуда именно в Пикарди? Тебе нравятся…эм…вещи?» К этому моменту он в ответ лишь мямлил короткие слова. Наказание.

«Не буду тебя задерживать, Джудит. Наверное, тебя ждёт мужчина», – сказал он, наконец заканчивая общение. Мы стояли рядом, ничего не говоря, следующие две минуты, пока ждали метро. Это были самые долгие две минуты в моей жизни. Когда наконец-то прибыл поезд, я зашла в вагон, надела наушники и наблюдала, как он сел подальше от меня. Это приключение «я буду говорить да всему» началось грустно, но нужно было продолжать. Конечно, 29 – это не повод всё испортить для каждого уличного парня, который может подкатить ко мне.

В то воскресенье, когда я возвращалась с потной пробежки и уже вставляла ключ в дверной замок, ко мне подошёл парень.

«Любишь спорт, дорогуша?», – спросил он.

«Пытаюсь».

Ему было за 40, на нём была бежевая парка – «отцовский вид».

«Отлично! Надеюсь, ты носишь достаточно поддержки? Потому что кажется, что там нужно много поддержки, если ты понимаешь, о чём я!» Он начал лапать свои мужские титьки и надувать свои губы по неизвестным мне причинам. «Если бы я был достаточно смелым, я бы спросил, могу ли я их потрогать. На фиг. Я достаточно смелый! Можно? У меня есть деньги, если хочешь!»

Я воспользовалась «правом сказать нет» в данном эксперименте. Он был долбанным придурком. Всё же я попыталась быть вежливой, но непреклонной.

«Нет», – сказала я. «Я просто хочу домой, а вы мне мешаете».

«Оооо, могла бы так и сказать, что ты не чувствуешь уверенности по поводу своего тела», – ответил он.

Я вошла внутрь и хлопнула дверью. Каждая женщина сталкивалась с подобными придурками. Слава Богу, я заметила, что с годами привлекаю всё меньше извращенцев. С 14 до 18 лет я была магнитом для придурков. Люди приглашали меня с собой в гостиницу или пальцами изображали куннилингус, когда пялились на меня. Чтобы добить меня, они это делали даже тогда, когда я была со своей мамой. У подростков должно быть что-то, чтобы отделываться от таких товарищей.

Забыли об этом придурке, эксперимент должен был продолжаться.

Следующего парня, с которым я познакомилась, звали Яцин. Он был арабом, как и большинство мужчин, подкативших ко мне за две недели. Я не могу не упомянуть этот момент, потому что не хочу погружаться ни в какие расовые предрассудки, но это правда, и я использовала это, чтобы растопить лёд с Яцином.

«А, да, многие на тебя западали? Это может быть потому, что у них лучший вкус к женщинам!», – сказал он, смеясь.

Могу с уверенностью сказать, что Яцин был самым приятным мужчиной, которого я встретила за время своего эксперимента. Когда я сидела с ним на ржавой металлической скамейке над Парком Бельвиль, перед нами распростёрся весь Париж, и я совсем забыла, что проводила социологический эксперимент.

Не мешало и то, что Яцин был очень привлекательным. Карамельная кожа, длинные чёрные ресницы – казалось, что он накрасил их тушью. Также его подход был более оригинальным, чем у остальных. Он просто подошёл и спросил, не хотела ли я курнуть травки.

«Я на программе очистки, но хочу выкурить сигарету», – соврала я.

Вокруг нас было много людей, играли дети, ходили туристы, и я чувствовала себя в безопасности. Мне даже было хорошо. Так хорошо, что я позволила себе затяжку травы. Яцин рассказал, что живёт в маленьком предместье Лес Лилас с Сен-Сен-Дени. Он сказал, что никогда не пристаёт к девушкам на улице, только «в исключительных случаях, когда женщина также красива, как ты». Наверное, ложь, но пусть.

«Я пытаюсь остепениться и быть серьёзным. Хочу маленькую семью и милый дом, как у моих родителей. Думаю, это нормально, я старею. Мне уже 30». Он признал, что не думает, что встретит женщину своей мечты на улице, но это забавно. Иногда срабатывает, иногда ему прямо говорят «нет».

«Уверен, девушек может раздражать, когда к ним вот так подкатывают. Некоторые парни совсем невежливы. Но, думаю, я понимаю всё лучше. Видишь ли, моя бывшая всегда жаловалась на «раздражающих парней», которые к ней подкатывали, но она также жаловалась, когда никто не подкатывал, потому что так она чувствовала себя уродиной. Серьёзно!»

Не могу сказать, что мне было неприятно слушать разговоры Яцина о сложностях отношений между женщиной и мужчиной. Он постоянно смеялся и шутил. Мне очень понравилась его разговорчивость, потому что так удавалось избегать неловкого молчания. Он не задавал много вопросов о работе, но интересовался мелкими деталями: не болели ли у меня ноги от высоких каблуков и в какие спортивные игры я играю. Думаю, именно поэтому было так приятно с ним общаться: ему действительно было что сказать. Мы проговорили хороших минут 40, на прощанье поцеловали друг друга в щёку, и я даже зашла так далеко, что дала ему свой номер телефона.

Со всеми остальными парнями, которых я встречала, тон разговора менялся, как только я сообщала, что я журналист. Абделькарим, парень, с которым я познакомилась вечером четверга, пока сидела на лавочке и ждала подругу, начал так: «Пожалуйста, не говори мне, что ты ждёшь своего парня. Пожалуйста!» Это заставило меня рассмеяться. Ему было 23 и жил он в Сен-Дени. К сожалению, мы так и не узнаем большего, потому что как только я сказала ему, чем зарабатываю на жизнь, он заткнулся.

«Серьёзно? Ты журналист? Значит, ты масон? Не ври. Ты масон. Или твой отец?»

Я попыталась объяснить, что, на самом деле, большинство журналистов не являются членами тайных братских организаций, но он ничему не верил, и я просто прервала разговор.

На следующий день возле Сорбонны ко мне подкатили два студента. Я сидела на террасе, а они подошли и спросили, не хочу ли я выпить с ними пива. Дети – студенты истории и политологии – были очень удивлены, когда я согласилась. Снова-таки, тон разговора изменился, как только я сказала, чем занимаюсь. «Ты пишешь статью для VICE? Я читаю только зарубежные газеты. Они намного лучше. LeMonde – это правое крыло, и помолчим о Libé», – сказал один из них, а другой кивал.

Когда мы допили пиво, один из них пошел на автобус, а я провела другого до станции поезда. Нам нечего было говорить друг другу, и я нервно посмеивалась. Он продолжал бубнить о тривиальности 24-часовых каналов новостей, «диктатуре эмоций», «о трансляции одних и тех же сюжетов» и т.д. до бесконечности. Несмотря на явное отсутствие симпатии, когда уже было время расстаться, он рискнул (Боже, благослови его).

«Хочешь ко мне? Я живу рядом. Мы бы больше…», – он замолчал.

Я стояла, молчала и думала, как он наберётся смелости, чтобы закончить предложение. Если бы я была хорошим человеком, я бы просто улыбнулась, дав знать, что всё поняла, или бы просто отказалась, не дав ему закончить предложение. Я даже могла бы тактично продемонстрировать, что ничего не поняла и просто сбежать с криком: «О Боже, я опаздываю!» Но я – не хороший человек, и даже получила удовольствие, наблюдая за тем, как он собирает слова в кучу.

«Больше… больше… ну… там будет тише», – закончил он.

Как вы наверняка догадались, я вежливо отказалась.

«А зачем ты пила с нами?» – пробубнил он перед тем, как уйти. «Всё равно, Джудит – это распутное имя».

Конечно, проблем с тем, чтобы выдать такое, у него не возникло.

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