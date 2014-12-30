Наука наконец-то перехитрила клопов (мы на это надеемся)

Клоп посреди своего дерьма. Изображение с Flickr пользователя AFPMB

Спустя пол десятилетия упорного труда, исследователи из Университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии объявили в своей статье, опубликованной прошлым воскресеньем, о разработке новой ловушки для клопов, являющейся революцией в борьбе с миниатюрными кровососами. Разработанные супругами Герхардом и Региной Грис и их партнером Ричардом Бриттоном, механизм работы ловушки заключается в распространении недавно разработанных феромонов, привлекающих и задерживающих клопов. Основываясь на первоначальных тестах, проведённых в нескольких районах Ванкувера (препарат попадёт в коммерческую продажу в следующем году), ученые заявляют о большом прыжке в вопросах доступности и эффективности борьбы с вредителями.

Исследовательские разработки начались в 2008 году, когда семья Грис опубликовала статью в Журнале Химической Экологии об обнаружении в воздухе химического соединения, привлекающего клопов. Первоначальные исследования показали, что в реальных условиях феромоны действуют не так эффективно. Тем не менее, в декабре 2013 года, ученые сумели определить и выделить специальную молекулу, гистамин, и ряд химических коктейлей из отходов жизнедеятельности жука, которыми и удалось привлечь, а затем и надежно изолировать клопов во время проведения полевых испытаний в период с апреля по июнь 2014 года. Новая приманка значительно превосходит эффективность уже существующих химических ловушек, которые, как правило, основаны на влечении жуков к углекислому газу, выделяемого спящим человеком.

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Для разработки этого способа борьбы, несколько лет назад ученые решились содержать свою собственную колонию из тысяч клопов, питающихся человеческой кровью. К несчастью Регины Грис, вскоре выяснилось, что она имела иммунитет от большинства раздражителей в укусе жука и вместо зудящих язв на месте укуса у неё проявлялась лишь сыпь. Так что за последние несколько лет ради поддержания здоровья и необходимой популяции колонии она позволила клопам ужалить себя более 180,000 раз.

«Вы можете кормить [клопов] кровью цыплят или морских свинок», – рассказывает Регина в интервью National Post. «Но это не их основной корм. Чтобы получить хорошие результаты и не поставить под угрозу химические характеристики, важно кормить их человеческой кровью».

Для тех, кто не успел намучиться с ними в тех многочисленных районах города, где они просто кишат, клопы – это чертовски отвратительно. Их научное название – climex lectularius, они имеют овальную форму, коричнево-красные тельца, взрослая особь примерно размером с семечко яблока. Предпочитают лакомиться человеческой кровью, жаля области в районе лица, шеи, верхней части туловища и руки, укус, как правило, происходит поздней ночью, а высасывание крови происходит в течении 3-10 минут. Путешествуя в багаже, с одеждой и б/у мебелью, жуки поселяются в матрасах и других тканевых изделиях, а также живут внутри стен, и каждый из них откладывает сотни яиц за свою жизнь, сменяя до трех поколений в течении года. Их трудно заметить, до тех пор, пока кровь и фекальные загрязнения, сброшенная кожа, яйца и заплесневелый запах их секретов не начинают выдавать мест их обитания.

Эти твари являются демонами даже в представлении дарвиновской парадигмы о природе и идей, что все равны перед любовью. Несмотря на наличие половых органов, особи мужского пола предпочитают использовать свои ножевидный пенисы, для нанесения удара в грудную клетку своей партнерши и оплодотворять её через рану. Они явно не самые лучшие партнеры для любви.

Клоп во всей своей ужасной красе. Изображение с Flickr пользователя AFPMB

После столетних мучений, казалось, многие страны (включая Америку и Канаду) практически локализовали и уничтожил паразитов после Второй мировой войны. Затем, в периоде между 2008 и 2010 годами, они опять распространились в крупных городах и началась новая информационная кампания, освещающая эти вопросы.

Отчеты за этот год показывают, что в городах, где фиксировались крупные вспышки, таких как Нью-Йорк, жалобы на клопов снизились на 50 процентов благодаря повышенной осведомленности общественности, особого контроля над очагами заражения и профилактических мер для предотвращения будущих заражений. Но по состоянию на конец 2013 года, в 99,6 процентах случаев службы по борьбе с вредителями в Америке по-прежнему сталкиваются с проблемой клопов. Только в 70 процентах случаев отмечалось увеличение площадей заражения, по сравнению с 90 процентов в 2011 году, но, тем не менее, в 76 процентах случаев службы по борьбе с вредителями называют клопов наиболее сложной проблемой.

Долгое время считалась, что клопы не распространяют болезни, однако недавние исследования показывают, что клопы могут переносить возбудителей паразитарной инфекции Шагаса. Распространенная в Центральной и Южной Америке, болезнь может приводить к серьезным проблемам с сердцем и пищеварением у инфицированных, что даёт нам ещё один хороший повод, чтобы рассматривать угрозу, исходящую от клопов, всерьез.

Тем не менее, мы с трудом решаем эту проблему даже в последнее время, потому что, так же как и тараканы, клопы являются распутинами животного мира. Вы можете порвать все ваши простыни, вынуть матрас из рамы, обварить все горячей водой и высушить в раскалённом воздухе, устранить трещины в стенах, изолировать кровать, или даже выбросить все свои вещи, и всё это закончится очередной вспышкой. Крошечные жучки могут втиснуться в самые неприметные места в радиусе двадцати футов от их гнезда, пережить обработку большинством пестицидов и почти любого домашнего средства, и до года находится без пищи, а потом обратно вернуться к жизни.

Ловушка, разработанная учеными – это не волшебная палочка. С её помощью можно устранить небольшие заражения на начальном этапе, но для больших площадей, подвергшихся заражению, исследователи по-прежнему рекомендуют традиционные профессиональные методы борьбы.

«Ловушка поможет собственникам недвижимости, арендаторам и профессионалам по борьбе с вредителями определить есть ли клопы в помещении, и быстро решить проблему», – поясняет Герхард в пресс-релизе, осторожно описывая потенциал устройства. «Она также будет полезна в качестве определителя эффективности борьбы с клопами».

Со стоимостью химического реагента в приблизительно десять центов, и прототипом, изготовленным из картона и бумаги, ловушка будет стоить в несколько раз дешевле, чем большинство домашних средств. С доступным рынку дешевым и простым способом раннего выявления и борьбы, мы, вероятно, сможем остановить развитие большого числа вспышек, прежде чем они начнутся.

Всегда существует вероятность того, что вредители смогут адаптироваться к новым ловушкам, либо что Регина будет обескровлена прежде чем ее приманки будут усовершенствованы. Но сейчас мы, кажется, находится на финишной прямой чтобы победить этих крошечных кровопийц. И даже если все эти новые изобретения не сработают, у нас есть одно важное оружие: выпивка. Как существа из фильма Грабберсы, вышедшего в 2012 году, эти ублюдки не очень любят разбавленную джином кровь. Так что в следующем году мы либо будем иметь блестящие новое оружие в нашем арсенале борьбы с вредителями, либо больше новых поводов напиваться каждую ночь.

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