Биологическое происхождение гонки вооружений

Учёные находят новые теории и объяснения в самых странных местах. Например, оказывается, ответ на вопрос о том, как развивалось оружие, может лежать в плоскости экскрементов. Биолог ​Дуг Эмлен из университета Монтаны опубликовал ​новую книгу «Оружие животных: Эволюция Сражения» (издательство Holt), в которой описывает вызывающие удивление рога и другое вооружение жуков-навозников, и обсуждает важность таких инструментов. Короче говоря, порывшись в засохшем дерьме в Восточной Африке, биолог Дуг, возможно, обнаружил новое объяснение эволюции.

Не так давно я разговаривал с ним о феномене «трусливых мужчин» и о том как средневековая кольчуга, являющаяся продуктом бесконечной гонки вооружений, может объяснять эволюцию.

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VICE: В вашей книге утверждается, что развитие гонки вооружений проистекает из эволюции. Можете рассказать об этом подробней?

​Дуг Эмлен: [Это] одно из вознаграждений за то, что я выхожу из своей зоны комфорта, и за прочтение книг по военной истории и мировой гонке вооружений. Изучая жуков, ​копытных, или любую другую группу животных, у которых присутствуют вооружения, биологи восстанавливают историю их развития: кто от кого произошёл и когда? К тому же вы можете сфокусироваться на чертах, которые вызывают у вас интерес, например, таких как оружие, и проследить как такие черты менялись, в зависимости от развития группы. Когда вы делаете это, вы обнаруживаете, что много интересных изменений касаются оружия. Этот представитель животного мира прошёл путь от одного рога к двум, а этот развил рог на грудине. Мы видим, где начинается эта гонка, но вы также можете увидите много примеров того, как элементы вооружения исчезали.

Почему эволюция приводит к исчезновению оружия?

​При реконструкции наиболее частым сценарием такого развития, как правило, будет имеющий богатое вооружение предок, наследник которого теряет вооружение. Поэтому у нас есть все основания полагать, что мощное вооружение часто исчезает, но мы никогда не добирались до причин таких событий, проистекавших миллион лет назад. Мы знаем, что произошёл крах гонки вооружений, но мы не знаем почему. Но, когда вы обращаетесь к военной литературе, вы понимаете, что эти книги дают интересное объяснение таким феноменам.

На примере человеческих армий? Почему же происходит коллапс наших гонок вооружений?

​Как правило, должны совпасть определенные условия для прекращения гонки вооружений. Одним из них является стоимость. Пока существует вознаграждение за наличие этих элементов вооружений, вы будете платить довольно высокую стоимость за них. Но если стоимость становится слишком высокой, это сводит на нет целесообразность наличия вооружений, что и замедляет ход событий. Когда вы сталкиваетесь с тактикой обмана, то есть с подлыми вещами, которые нарушают правила, это может приводить к краху. Если технология меняется так-то, например, то что раньше было хорошо, становится плохим, то самое лучшее, что вы можете сделать, это избавиться от плохого элемента как можно быстрее.

Дуг Эмлен. Принтскрин с видео Университета Монтаны на ​YouTube

Можете ли вы привести пример?

Лучшим примером является подводная лодка, которая может потопить самый огромный линкор в линии. С самого начала, линкоры не стоили своей цены, потому что они были уязвимы и малополезны. То же самое произошло с средневековыми доспехами, которые становились всё массивнее, пока этих ребят не пришлось всемером усаживать на их лошадей. Они были беспомощны, но на самом деле хорошо защищены. После того, как появились мушкеты или луки со стальными наконечниками стрел, броню могли пробить. Он стоил целое состояние и весил тонну, но делал вас лёгкой добычей.

Говоря об обмане, вы имеете ввиду минование нормального хода вещей, то есть эскалация и проявление слабости?

Вы можете встретить самцов, играющих не по правилам где угодно. Если только самые лучшие самцы в состоянии иметь мощное оружие, значит очень небольшая часть популяции имеет для этого достаточно ресурсов и авторитета. Что же делать остальным самцам? Они нарушают правила. Биологам известно о таком поведении давно, но мы никогда не думали об этом в контексте гонки вооружений. И это происходит у животных повсеместно.

Получается, это революционное событие в теории эволюции, не так ли? Вы говорите, что в отличие от чего-то довольно линейного или однонаправленного, на самом деле в экологических нишах по всей планете происходит повторение таких гонок вооружений снова и снова.

​Это именно то, о чем я говорю, хотя я бы не осмелился сказать, что это открытие является революционным. Я думаю, что это новый захватывающий взгляд. Это соответствует тому, что мы видим в историях этих групп: мы получаем прибыль и убытки, прибыли и убытки. При благоприятных условиях, гонка вооружений развивается, и мы получаем всё больше и больше элементов оружия. Пока, в связи с действиями обманщиков, они не исчезают, но после приходит время нового развития. Все эти события являются цепочкой циклических процессов эволюции и заката.

И вы всё это выяснили путём исследования дерьма.

​Ну да.

Почему вы решили проводить свои исследования на примере такого необычного насекомого как навозный жук?

Потому что, когда вы опуститесь на колени и посмотрите на них внимательно, то поймёте, что они удивительны. Многие представители этого вида действительно обладают невероятным оружием. Оружие, которое несут на себе навозные жуки является пропорционально большим, чем рога лося или карибу. Таким образом, все исследования, которые я хотел бы провести на примере мегафауны, я могу осуществить на навозных жуках и получить ответы будет гораздо легче. Как они используют рога? Что самцы делают с этим оружием? Почему только некоторые самцы ими обладают, в то время как у других они вообще отсутствуют?

Я так понимаю, что для того чтобы питаться экскрементами, убивать не нужно, значит это оружие лишь только для нападения на других самцов жука-навозника?

В своё время было очень мало известно о том, как они применяют своё оружие, и было ясно, что различные виды, даже близкородственные виды, имели очень разные виды оружия. У некоторых были рога, начинающиеся от задней части головы, таким же образом как мы видим на примере лося или оленя. Но некоторые виды имели один рог, растущий от середины головы, как у носорога. Есть виды, которые имели четыре или пять рогов на уровне лопаток. Некоторые их рога были просто прямыми отростками. Некоторые были изогнуты. Существовало большое разнообразие, и мы очень мало знали об этом.

Вы разделяете виды исходя из того как выглядят рога их самцов?

Если вы посмотрите на 500 видов навозных жуков, то обнаружите, что основное отличие между ними состоит в их рогах. Эти отростки развиваются быстрее и в больших направлениях, чем любая другая часть их тел. На самом деле разнообразие рожков не единственное условие для выделения отдельного вида. Возможно, что это связано и с другими механизмами, но дело в том, что у нас есть огромное разнообразие жуков и, вдобавок к этому ещё большее разнообразие оружия, которое они на себе несут.

И как быстро они развиваются?

​В группе жуков-навозников разнообразие развилось не так давно. Род, с которым я работал, насчитывает около 2000 описанных видов и является одним из самых богатых видами многоклеточных организмов. Этому роду, вероятно, только 40 миллионов лет, а разнообразие, вероятно, развилось только в последние 5 или 10 миллионов лет.

Насколько обычными являются эти временные рамки для насекомых?

Не стоит обобщать для всех насекомых, учитывая всё разнообразие, но если вы сделаете шаг назад и взгляните на это с высоты, окажется, что одним из четырёх многоклеточных организмов на этой планете будет жук. Независимо от того, как вы смотрите на вопрос многообразия, жуки всё равно выиграют. Существует много различных групп жуков, но жуки-навозники, конечно, имеют самый быстрый темп мутации среди насекомых.

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