Учёные воссоздали неуловимую волну-убийцу в лаборатории

Волны-убийцы в океане, которые могут быть выше надписи «Голливуд» или шестиэтажного здания, по-видимому, не поддаются прогнозированию и могут быть губительными для любых кораблей, нефтяных вышек и людей на своём пути. До волны «Дропнера» 1995 года многие люди считали, что эти жуткие волны (которые превосходят размерами окружающие их волны в два с лишним раза) являются порождением разгорячённого воображения моряков. Но теперь мы знаем, что они более чем реальны, а учёные пытаются понять и даже спрогнозировать их до их образования ради защиты кораблей и моряков.



Группа учёных пользуется уникальным резервуаром для изучения этих волн, и посмотрите, насколько тесно ветровые режимы связаны с их образованием, как описывается в журнале «Physical Review Letters».

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Видео: Университет Восточной Англии

Это не первый раз, когда исследователи изучали и даже создавали мини-волны-убийцы в лаборатории, но совершенно ново то, что вместо механического генерирования этих волн учёные прибегли с этой целью к круговым ветровым желобам (вместо продольных ветровых желобов, в которых быстро достигается конец и которые дают ограниченные результаты). Подобные условия существуют вокруг Антарктиды, где моря печально известны своими волнениями.



«Мы смоделировали действие ветра в океане», – рассказал мне Дэвид Промент, один из исследователей и математик из английского Университета Восточной Англии.

Пользуясь резервуаром стоячей воды, исследователи включали вентиляторы, чтобы воспроизводить океанские волны, дуя воздухом над поверхностью резервуара в течение двух часов и всё это время тщательно контролируя высоту поверхности воды.

Наряду с другими исследователями из Австралии и Бельгии Промент заметил, что круговые ветра создают беспорядочное волновое поле, что приводит к появлению очень высоких волн.

Этот желоб позволил учёным «создавать волны, которые распространяются по кругу и непрерывно. Мы смогли определить вероятность нахождения очень-очень больших волн», – сказал он и добавил, что, как они выяснили, волны-убийцы более распространены, чем считалось ранее.

«Печально известно своей опасностью состояние моря в Антарктике. Известно, что там бывают очень высокие волны, – зявляет Промент. – Проводя этот эксперимент… мы можем повторить то, что там происходит».