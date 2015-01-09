Я побывал на первой свадьбе геев в Шотландии

Фото Эндрю Перри.

Оригинал статьи размещён на VICE UK

Две первые однополые свадебные церемонии в Шотландии были проведены через несколько секунд после полуночи 31 декабря 2014 года. Свадьбы, одна – между двумя мужчинами, а вторая – между двумя женщинами, обозначили кульминацию длинной и непростой кампании борцов за равноправие представителей ЛГБТ-сообщества в вопросах брака.

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В тоже время, в зависимости от ваших взглядов, они ознаменовали конец традиционному определению семьи, угрозу священности семейной жизни и начало скользкого пути, который может привести к тому, что институт брака вообще потеряет всякий смысл. Это мнение активно продвигается в кампании «Шотландия за браки», которую инициировал Альянс христианских организаций. Они использовали громкий слоган: «В поддержку определения брака, которое служило Шотландии верой и правдой на протяжении столетий». Я думаю, что под словом «Шотландия» они на самом деле подразумевали «гетеросексуальных людей Шотландии».

Шотландские министры собирались признать однополые браки одновременно со своими английскими коллегами, но Вестминстер принял свой закон первым, оставив шотландские пары с завистью смотреть на однополых новобрачных к югу от границы, с марта 2014.Теперь, с принятым собственным законом, Шотландия присоединилась к растущему списку стран, признающих браки между людьми одного пола.

Я пришёл на одну из свадеб, чтобы узнать, действительно ли публичное объявление двух людей одного пола семьёй приведет к разрушению шотландского общества.

Джо (слева) и Малкс (справа)

Женихи Джо Шофилд и Малкольм «Малкс» Браун, конечно же не похожи на персонажей, способных разрушить цивилизацию в обычном представлении. Дружелюбные и взволнованные, они встретили меня в месте проведения своей свадебной церемонии – шикарном зале в районе Глазго Merchant City, знаменитом своим лояльным отношением к ЛГБТ. Там они мне рассказали, что не планировали делать свою свадьбу одним из самых громких событий года.

«Честно говоря, нам бы больше хотелось провести церемонию в обычной одежде с парой друзей и сделать всё тихо», – сказал Джо, сорокадвухлетний медицинский работник родом из Манчестера.

«Но когда появилась возможность стать одной из первых пар, заключивших брак, мы согласились на это. Это не потому, что мы считаем себя особенными. Просто мы хотим поделиться своей радостью со всеми активистами, политиками и членами сообщества, которые боролись за это».

Пара познакомилась в интернете через last.fm. Они оба – фанаты панка и альтернативной музыки, сошлись на фоне обоюдной любви к the Fall и Dropkick Murphys. Беседы в онлайне переросли в телефонные звонки, и в итоге Джо загрузил свои пожитки в фургон и переехал к Малксу на север от границы.

Через десять лет, когда вступил в силу закон Шотландии об однополых браках, они решили связать себя брачными узами.

Но в то время, как их свадьба означает высокое достижение для шотландского ЛГБТ-сообщества, путь к равноправию не всегда был гладким. Власти легализовали однополые сексуальные отношения только в 1981 году, спустя 14 лет после Англии.

В 2000 году активисты, финансируемые транспортным магнатом Брайаном Соутером, выступали против отмены законов, запрещающих «пропаганду» гомосексуальности как «мнимых семейных отношений» в школах. Группа «Сохранение закона» провела общенациональную кампанию на биллбордах, предупреждая об ужасах, ожидающих шотландских школьников, если учителям разрешат считать, что геи, лесбиянки и бисексуалы не являются какими-то дефектными людьми.

Несмотря на это, похоже, сейчас, общественное мнение полностью на стороне защиты прав ЛГБТ-сообщества. В 2002 году 40% опрошенных шотландцев одобряли однополые браки. К 2014 их количество подскочило до 68%. Организация «Шотландия за браки» инициировала петицию против однополых браков и им удалось собрать только 54 тысячи подписей. Закон был принят в Парламенте подавляющим большинством голосов.

Марко Биаги (слева), член правительства Шотландии, возле пары, разрезающей торт с двумя фигурками женихов и картой Шотландии.

Марко Биаги, министр правительства Шотландии, представивший новый закон об однополых браках, считает, что в обществе произошли масштабные изменения и всё больше людей говорят о своей сексуальности. «Я думаю, это очевидно, – говорит он. – Если у вас есть друг, открытый гей, то это развеивает для вас все мифы о гомосексуальности. Если это брат, сестра, племянник или внук, то это влияние ещё сильнее».

Он добавил, что был удивлён готовностью многих представителей лагеря «противников» выслушать противоположные взгляды. «Всегда находились несгибаемые оппоненты к любым изменениям, которые случались в обществе», – сказал он. «Но я узнал, что подавляющее большинство людей, с которыми я общался во время кампании, не были крайними консерваторами. Они искренне беспокоились о том, что представители религиозных течений будут вынуждены менять свои традиции, также это могло вызвать другие непредвиденные последствия.

«Многие из этих людей полагают, что такие конфессии, как квакеры и Унитарная церковь, хотят предложить однополые браки в соответствии со своими религиозными взглядами. Запрет однополых браков был для них нечестным; это случай религиозной свободы».

Биаги был одним из свидетелей на церемонии Джо и Малкса, которая, как для поворотного момента в истории Шотландии, на самом деле, превратилась в милое и простое мероприятие.

Росс Райт (в центре) рядом с парой в момент чтения супружеских клятв

Женихи вошли вместе в сопровождении волынщика, играющего «Шотландского храбреца». Ведущий церемонии Росс Райт из Общества гуманистов Шотландии, выдающийся защитник прав ЛГБТ, представил пару и рассказал несколько историй из их совместной жизни. Случай, когда Малкса чуть не арестовали из-за того, что он был очень похож на находящегося в розыске изготовителя поддельных кредитных карт. А потом, случай, когда пара поехала в отпуск в Украину и была на экскурсии возле места чернобыльской ядерной катастрофы. И всё в таком духе.

Женихи прочитали клятвы, которые они написали сами. Потом они обменялись кольцами. С полуночным боем часов поцеловались и их объявили официально мужьями.

Малкс плакал. Всё было очень мило.

Была небольшая заминка, когда пришло время ставить подписи в свадебном реестре. В бланке были поля для подписей жениха и невесты, но всё быстро решилось, когда регистратор внёс нужные исправления.

Разрезали торт. Потом новобрачные стояли перед камерами, в то время как канонада из конфетти осыпала их с балкона над головой.

В целом, всё было трогательно и невероятно изысканно. Пара даже не устроила пышный приём, поскольку они берегли силы для празднования шотландского Нового года. Так что, никто даже не напился.

Если, кто-либо полагает, что однополые браки разрушат устои шотландского общества, то мне сложно представить как могут это сделать Малкс и Джо. Абсолютно очевидно, что Шотландия усилила равноправие в своём обществе.

«Я думаю, Шотландия развивается, она меняется, она двигается вперёд, – сказал Малкс. Во время кампании перед референдумом о независимости мы очень много говорили о справедливости и равенстве в Шотландии. Я думаю, это пример такого отношения. С точки зрения равенства ещё много чего нужно сделать, но благодаря этому я действительно горжусь тем, что я шотландец».

Покидая праздник, я понял, что полностью поддерживаю все сказанное Малксом. Я чувствовал, что сегодня живу в стране, которая стала лучше, чем была вчера.

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