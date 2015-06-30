Референдум за независимость Шотландии создал новую генерацию молодых политиков

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Эта статья взята с VICEUK.

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Всего за несколько недель до получения степени в Университете Глазго, студентка последнего курса Маири Блэк планировала, что в это время она будет искать работу. 20-летняя девушка «всегда хотела помогать людям», но она не претендует должность в области социальной работы. Вместо этого Блэк провела последние три месяца проходя ежедневные интервью на совсем другую должность: член парламента от округов Пейсли и Южный Ренфрушир.

Если, как показывают опросы, Блэк будет избрана, кандидат Шотландской Национальной Партии (ШНП) станет самым молодым членом парламента после Кристофера Монка, которому было всего 13 с половиной, когда он вошёл в 1667 году в Вестминстер. Монк был сыном генерала, который недавно восстановил монархию; Блэк — ревностная сторонница независимости Шотландии.

Блэк связывает старт своей неожиданной политической карьеры с прошлогодним референдумом. Она – не одна стартовала в прошлом году. По всей стране многие молодые шотландцы хотят стать членами парламента, воодушевлённые кампанией за независимость.

«Я стучала в двери, говорила с активными людьми. Это переросло в выступления на общественных собраниях», вспоминает Блэк референдум. На одном из таких открытых заседаний, в Шетлстон, Глазго, бывший заместитель лидера ШНП Джим Силларз услышал речь огненной, светловолосой молодой сторонницы Пейсли. Он сразу же пригласил Блэк присоединиться к его кампании «Марго Мобайл», которая ездила по стране, призывая людей голосовать «за».

«Это было волшебно, объехать всю Шотландию, наблюдая прогресс кампании в последние пару месяцев», говорит Блэк. Референдум закончился поражением, но с явкой почти 85 процентов. Блэк обнаружила, что её интересуют предстоящие выборы.

«Я никогда не думала выдвигать свою кандидатуру в парламенте, но слишком много людей просили меня об этом, поощряя меня, так что всё пришло к той стадии, где я чувствовала, что подведу людей, если не сделаю этого. И я решилась», говорит она на встрече в кафе Пейсли.

Блэк может быть на пороге сотворения политической истории. Пейсли голосует за лейбористов с 1945 года. Нынешний член парламента Дуглас Александр — влиятельный лейборист, теневой министр иностранных дел с большинством более 16,000. Опросы общественного мнения показывают, что ШНП займёт это место.

«Я думаю, что этот округ – зеркало того, что происходит по всей Шотландии прямо сейчас», говорит Блэк. «Во время референдума мы стали свидетелями политического пробуждения по всей стране. Всегда было понятно, что всеобщие выборы будут отличаться».

Это политическое пробуждение всколыхнуло многих молодых шотландцев. На референдуме впервые имели возможность проголосовать 16-ти и 17-тилетние. Три четверти так и сделали. В настоящее время в Шотландском парламенте на рассмотрении законопроект, продлевающий это право на выборах в следующем году в Холируде.

В то время как молодые шотландцы были более склонны поддерживать независимость, юнионистские партии также почувствовали всплеск политической активности, говорит Фрейзер Галлоуэй, кандидат консерватор в Пейсли и Южном Ренфрушире.

«Референдум повысил мой интерес к политике», говорит Галлоуэй, которому 26 лет. «Я не был вовлечён в студенческую политику, но я всегда был вовлечён в дебаты, обсуждение политики, я был вовлечён в профком Университета Глазго. Я не был вовлечён в партийную работу вообще, но через некоторое время это оказалось очевидным выбором».

Именно во время предвыборной кампании для про-союзной инициативы «Лучше Вместе» во время референдума Галлоуэй решил баллотироваться в парламент. «Референдум был политизированным событием для многих людей. Я предполагаю, что я всего лишь один из тех, кто был вовлечён по этой причине», объясняет он.

Участники кампании за независимость накануне референдума за независимость.

Хотя ШНП держалась на некотором расстоянии, она является самым большим благодетелем этого всплеска политической активности. У националистов как никогда высокие рейтинги в опросах: один даже предсказал, что националисты получат все места в Шотландии. Рекордный 71 процент 18-24-летних намерен голосовать за ШНП, согласно недавнему опросу. Лейбористы получили 17 процентов, в то время как коалиционные партии Вестминстера пытаются собрать десятую часть электоральных предпочтений вместе взятые.

Девятнадцатилетний кандидат Шотландской Социалистической Партии Лиам Маклафлин начал своё политическое образование три года назад, когда ему было предложено выступить с докладом на уроке английского о независимости.

«Я обнаружил, после изучения данного вопроса, что я твёрдо намерен голосовать «за». Девушка из моего класса рассказала своему отцу о докладе, а потом он пригласил меня на кампанию с местной группой, которая только что началась в нашем округе», вспоминает он.

Маклафлин ненадолго присоединился к ШНП, прежде чем «понял, что я был не в той партии». Он создал филиал левой Кампании Радикальной Независимости в Ист-Энде Глазго, помогая обеспечить одного из самых высоких «да» избирателей в стране. В течение трёх лет Маклафлин прошёл путь от «маленького мальчика, нервно просившего людей подписать декларацию» до кандидата Социалистических всеобщих выборов в восточном Глазго.

«Референдум был моим первым опытом политической кампании, это было только начало. Это стало основой в формировании моего видения, какой страной я хочу видеть Шотландию, и дало мне новую уверенность в своих способностях».

Шансы Маклафлина одержать неожиданную победу в восточном Глазго невелики, но они, вероятно, есть у Брейдена Дэви, которому довелось перенести самое жёсткое крещение в шотландской избирательной политике. Дэви, которому 23 года, стоит за лейбористов против Алекса Салмонда в Гордоне. Бывший лидер ШНП является подавляющим фаворитом на место в Абердиншир, но бывший работник McDonald‘s считает, что Салмонд должен уступить место молодому.

«Для любого моего сверстника в Шотландии Алекс Салмонд является частью системы. Он был первым министром в течение восьми лет. Он был избранным политиком дольше, чем я живу, больше 28 лет», говорит Дэви, который также ранее работал на члена парламента от Абердин, лейбористку Энн Бегг.

Дэви считает, что референдум изменил восприятие политики молодыми людьми. «Он показал, что молодым людям можно доверить важное решение, он показал, что молодые люди могут принять обоснованное решение, будь то да, или нет», говорит он.

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Молодые избиратели, тем не менее, часто отстраняются от электоральной политикой. «Молодые люди хотят, чтобы им озвучили чью-то позицию, нежели «голосуйте за нас, чтобы остановить их» или «если вы проголосуете за это, будет то-то». Большая проблема с этим состоит в том, как работает система голосования в британской политике», говорит он.

Статус молодого кандидата может иметь свои недостатки. Когда кандидатура Дэви была объявлена, шутники социальных медиа разместили фотографии УЗИ с надписью «кандидат Шотландских Лейбористов от округа Гордон».

Дэви всё равно. «Некоторые люди всегда найдут способ атаковать вас, но если единственное, что они могут сказать против меня, это то, что я молод, меня это вполне устраивает».

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